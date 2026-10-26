«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА

«Спартак» по итогам матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые указали комиссии на два эпизода — возможные удаления Кирилла Глебова на 18-й минуте и Ивана Облякова на 41-й.

После 12 туров ЦСКА с 25 очками идет третьим в турнирной таблице, «Спартак» — пятым с 23 баллами.

В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а красно-белые встретятся в гостях с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября и начнутся в 13:00 и 19:45 по московскому времени соответственно.

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