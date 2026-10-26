Точилин: «В матче с «Ахматом» «Динамо» должно вернуться на победную тропу»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился с «СЭ» мнением о поражении бело-голубых от «Акрона» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

Московская команда завершила серию из семи побед подряд в чемпионате России — это был клубный рекорд.

«Внушительная победная серия динамовцев неожиданно прервалась в Самаре, но вряд ли кто-то скажет, что по игре. Второй тайм был приличный, и просто не хватило реализации. Думаю, что в матче с «Ахматом» бело-голубые должны вернуться на победную тропу, тем более они уже дважды обыграли грозненцев в этом сезоне в Кубке. Особенно если на трибунах соберется много зрителей, и атмосфера будет близкой к игре с ЦСКА. Призываю всех болельщиков прийти и поддержать динамовцев, наверное, в последнем домашнем матче при комфортной погоде в этом году, — сказал Точилин «СЭ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. Бело-голубые набрали 25 очков, они отстают на 2 очка от лидирующего «Зенита».

Матч 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» пройдет 31 октября.

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