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Александр Точилин: комментарий бывшего защитника «Динамо» о поражении бело-голубых от «Акрона» в матче 12 тура РПЛ

Точилин: «В матче с «Ахматом» «Динамо» должно вернуться на победную тропу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился с «СЭ» мнением о поражении бело-голубых от «Акрона» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

Московская команда завершила серию из семи побед подряд в чемпионате России это был клубный рекорд.

«Внушительная победная серия динамовцев неожиданно прервалась в Самаре, но вряд ли кто-то скажет, что по игре. Второй тайм был приличный, и просто не хватило реализации. Думаю, что в матче с «Ахматом» бело-голубые должны вернуться на победную тропу, тем более они уже дважды обыграли грозненцев в этом сезоне в Кубке. Особенно если на трибунах соберется много зрителей, и атмосфера будет близкой к игре с ЦСКА. Призываю всех болельщиков прийти и поддержать динамовцев, наверное, в последнем домашнем матче при комфортной погоде в этом году, — сказал Точилин «СЭ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. Бело-голубые набрали 25 очков, они отстают на 2 очка от лидирующего «Зенита».

Матч 13-го тура РПЛ «Динамо» «Ахмат» пройдет 31 октября.

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Александр Точилин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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