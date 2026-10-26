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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал победу над «Локомотивом» в 12 туре РПЛ

Полузащитник «Ростова» Миронов: «Локомотив» немного не вышел с нами на игру»

Алексей Михайлов

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов считает, что «Локомотив» не подстроился под темп его команды в победном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — 2:0.

«Навязали свою игру, в первом тайме вышли злыми и показали, как нужно бороться за три очка, которые нам были нужны.

Мне показалось, что они [«Локомотив»] немного не вышли с нами на игру. Мы проснулись, вышли, а они как будто не подстроились под наш темп. И тяжеловато им было включиться, когда уже счет был 2:0 в нашу пользу.

Согласен, что они, как и мы, где-то недобрали. У них Комличенко восстановился, некоторые новички команды дали креатива. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Там есть ребята, с которыми я хорошо общаюсь. Не скажу, что будут болеть за них, но всего им наилучшего», — сказал Миронов «РБ Спорт».

«Ростов» с 15 очками идет седьмым в турнирной таблице. «Локомотив», с 11 очками, — 13-м.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет на своем поле «Спартак».

&laquo;Ростов&raquo; обыграл &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 25&nbsp;октября.Кризис «Локомотива» только усиливается. Кошмар в Ростове, а дальше — ЦСКА и «Спартак»

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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