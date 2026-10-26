Полузащитник «Ростова» Миронов: «Локомотив» немного не вышел с нами на игру»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов считает, что «Локомотив» не подстроился под темп его команды в победном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — 2:0.

«Навязали свою игру, в первом тайме вышли злыми и показали, как нужно бороться за три очка, которые нам были нужны.

Мне показалось, что они [«Локомотив»] немного не вышли с нами на игру. Мы проснулись, вышли, а они как будто не подстроились под наш темп. И тяжеловато им было включиться, когда уже счет был 2:0 в нашу пользу.

Согласен, что они, как и мы, где-то недобрали. У них Комличенко восстановился, некоторые новички команды дали креатива. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Там есть ребята, с которыми я хорошо общаюсь. Не скажу, что будут болеть за них, но всего им наилучшего», — сказал Миронов «РБ Спорт».

«Ростов» с 15 очками идет седьмым в турнирной таблице. «Локомотив», с 11 очками, — 13-м.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет на своем поле «Спартак».

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