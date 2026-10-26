Полузащитник «Ростова» Миронов: «Локомотив» немного не вышел с нами на игру»
Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов считает, что «Локомотив» не подстроился под темп его команды в победном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — 2:0.
«Навязали свою игру, в первом тайме вышли злыми и показали, как нужно бороться за три очка, которые нам были нужны.
Мне показалось, что они [«Локомотив»] немного не вышли с нами на игру. Мы проснулись, вышли, а они как будто не подстроились под наш темп. И тяжеловато им было включиться, когда уже счет был 2:0 в нашу пользу.
Согласен, что они, как и мы, где-то недобрали. У них Комличенко восстановился, некоторые новички команды дали креатива. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Там есть ребята, с которыми я хорошо общаюсь. Не скажу, что будут болеть за них, но всего им наилучшего», — сказал Миронов «РБ Спорт».
«Ростов» с 15 очками идет седьмым в турнирной таблице. «Локомотив», с 11 очками, — 13-м.
В следующем туре «Ростов» 1 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет на своем поле «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1