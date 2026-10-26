Канчельскис назвал логичным увольнение Артиги из «Рубина»: «Наши тренеры справились бы не хуже»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился «СЭ» мнением об отставке Франка Артиги с поста главного тренера «Рубина».

«В европейских странах упор делается на отечественных специалистов, и только потом дается шанс иностранцам. У нас почему-то все наоборот. Наши тренеры справились бы не хуже. А такие, как Артига, которые поработали где-то в средних клубах, приехали сюда и начали делать ставку на испанский футбол... Мы не Испания, а Россия — у нас менталитет другой. Считаю его увольнение логичным», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Рубин» объявил об отставке Артиги 24 октября. Специалист работал главным тренером казанцев с 14 января.

После 12 туров РПЛ красно-зеленые идут на 11 месте в таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

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