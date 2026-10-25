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ЦСКА — Спартак счет 2:0 — пресс-конференция тренеров после матча 12-го тура РПЛ — что сказали Игдисамов и Карседо

«Золотой мяч» за дерби отдал бы Мусаеву». Игдисамов и Карседо — о победе ЦСКА над «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция после дерби.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

«Сложно отыграться, пропустив дважды»

— Почему команда оказалась не готова к первому тайму? — первый вопрос Хуану Карлосу Карседо.

— Мы говорили перед матчем о том, как важно выйти сконцентрированными, но не удалось, пропустили очень быстрый гол, — начал главный тренер «Спартака». — Нельзя пропускать в дерби насколько легко. Мы знали, как они разыгрывают угловые, но пропустили. Ребята потом бились, были шансы забить и изменить ход встречи, но, к сожалению, результат такой.

— Почему вышли Бабич и Парада, а Жедсон и Ву оказали на скамейке?

— Решение было обусловлено тем, что мы хотели дать уверенности ребятам, которые показали себя хорошо с «Рубином». Мы считали, что так будет лучше.

— После замен «Спартак» заиграл лучше. Вам не кажется, что нужно было сделать их раньше?

— Мнения могут быть разные. Второй тайм был хороший. Ребята создали достаточно моментов, чтобы отыграться. Не хватило реализации.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

— Не было ли недооценки соперника?

— Точно нет. Речи быть не может об этом! Важно относиться серьезно к любому сопернику, тем более когда мы говорим о дерби. Важно было сохранять концентрацию. Бывает такое, что пропускаешь быстро и не сразу можешь найти причины. Пропустив дважды, в дерби отыграться сложно. Мы не должны были этого делать. Мы постараемся одержать победы в других играх. Ничего еще не закончено. Мы находимся в лидирующей группе. Жаль, что не добились желаемого результата сегодня. Но нужно продолжать работать.

— Стало ли для вас удивлением, что результат определили резервные игроки ЦСКА?

— Стартовый состав нас не удивил. Мы понимали, что ЦСКА может так играть. Они могли и без нападающего выйти. К сожалению, мы оказались не готовы в первые секунды матча.

— Матч начался позже запланированного. Есть ли связь между этим и быстро пропущенным голом?

— Задержка была связана с проблемами у вещателя, насколько мне известно. Но никаких оправданий мы искать не будем. Условия были равны для всех.

«Любимая кричалка про «Спартак»? Все мои любимые — про ЦСКА»

— Глебов и Лукин — игроки уже опытные. Вы понимаете, что они могли подвести команду? — вопрос главному тренеру ЦСКА Дмитрию Игдисамову

— Понимаю.

— Разговор с ними будет? Понимаете, что это был пограничный момент?

— Понимаю. Поговорим, объясним. Я сам был недоволен этим. Но дерби — игра эмоций. Никто никого казнить не будет, но обсудим.

— Что было с реализацией во втором тайме?

— Где-то уровень мастерства не позволил забить, где-то — эмоции, где-то поспешили с решениями, соперники здорово сыграли. И «Спартак», и мы могли забить и закончить игру гораздо раньше. Это футбол. Если бы здесь реализовывалось все, что создается, счета были бы гораздо крупнее. Когда Максименко сбивал Глебова... В каких-то играх за это назначают пенальти, в каких-то — нет. Это не претензия к судьям, а вопрос к трактовке.

— Когда Абдулкадыров давал интервью на бровке, рассказал, что вы предупредили: «Спартак» первые 15 минут спит. В чем заключается сон?

— Все секреты выдает! Не могу сказать, что это была ключевая установка, но одна из них. Мы проанализировали, что «Спартак» включается на полную минуты с 15-й или 20-й, и решили использовать это золотое время с пользой. Сделали ставку на быстрый гол.

— Что стало ключевым фактором, чтобы довериться Бориско впервые в этом сезоне в РПЛ?

— Как сказал мэтр нашего футбола Олег Иванович Романцев: тренер должен уметь резать мясо. Для меня это не было сложным решением. Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса Бориско в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово сыграл.

Валерий Газзаев и&nbsp;полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;хавбеком &laquo;Спартака&raquo; Данилой Пруцевым.«Бориско — игрок матча. Кисляк — европейский уровень. А Карседо опять перестраховался». Газзаев — о дерби

— Перед матчем вы сказали, что рассчитываете на качества Мусаева. Насколько довольны им? И был ли с ним отдельный разговор?

— Никакой беседы не было. Он всегда тренируется хорошо. Вопросов по самоотдаче не возникало к нему никогда. Думаю, вы сами могли оценить качества Мусаева и Поповича сегодня. Из четырех длинных передач, когда вышел Попович, мы ни за одну не зацепились, потому что он не работает как классический центральный нападающий. А Тамерлан оказывал давление, цеплялся за мячи, принимал, заставлял соперника выбивать неточно. Рад, что он забил. Это должно помочь ему обрести уверенность. Мы говорили с тренерским штабом про него, что он выстрелит в самый нужный момент. Так и произошло.

— Предыдущая игра со «Спартаком» была первая для вас. Насколько вы довольны прогрессом команды за это время? Можно ли сказать, что ЦСКА повзрослел?

— В каком плане?

— Стал командой, которая умеет доводить результат до победы.

— Ну если в этом плане, то да. Думаю, команда стала более прагматичной. Это признак зрелости определенной. Такие матчи, как сегодня, не выигрываются, если ты не терпишь и не обороняешься. Ребята молодцы. Рад, что они воплотили план на игру в жизнь.

Помимо вратаря, вы сделали замену и в линии обороны. Насколько довольны?

— Счет напомните?

— 2:0.

— Ноль в наших воротах. Значит, я очень доволен тем, как вышел Матвей Лукин сегодня. Хорошо сыграл.

— Было много разговоров о том, что ЦСКА может удивить и выйти без номинального центрального нападающего. Было ли такое?

— Мы такой вариант не рассматривали.

— Готовиться к топам вам легче, чем к командам из второй восьмерки?

— Если мы берем отсчет от встречи с «Зенитом», то не могу сказать, что было легко. С топовыми командами простых игр не бывает. Матч с «Динамо» по качеству — худший после «Зенита». Именно по качеству мы не сыграли в свою силу. Не могу сказать, что нам тяжелее с командами из нижней восьмерки. Мы были в поиске лучшей структуры. Мы к каждому сопернику относимся с уважением. У каждого свои особенности.

Понятно, что игры с первой пятеркой — накал, страсть, напряжение. Это заставляет полностью мобилизоваться. Такие игры футболистам нравятся больше. Но если хочешь быть победители соревнований, то надо выигрывать как у прямых конкурентов, так и у тех, кто ими не считается.

— У вас есть любимая кричалка про «Спартак»?

— Все мои любимые кричалки — про ЦСКА.

— Шесть воспитанников клуба вышли в старте. ЦСКА был невероятно заряжен. Как вы считаете, имеет ли это значение?

— Дерби есть дерби. Наши воспитанники играют их с юного возврата. В дерби, как мы говорим, играет даже мертвый. Мы понимаем, насколько для всех этот матч важен. Не было даже никаких мотивационных речей на этой неделе. Все и так все понимают. Сегодня бились за каждый метр пространства. Хотел бы отметить капитана, Ваню Облякова, который вел ребят вперед.

— Кому бы вы отдали «Золотой мяч» за дерби? Фанаты предлагают Мусаеву...

— Ему бы и отдал, раз фанаты хотят!

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

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Александр Соболев
Александр Соболев

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 8
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 7
П
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Педро

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 6
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Маркиньос

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
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Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 10 1 3
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