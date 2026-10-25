«Золотой мяч» за дерби отдал бы Мусаеву». Игдисамов и Карседо — о победе ЦСКА над «Спартаком»
«Сложно отыграться, пропустив дважды»
— Почему команда оказалась не готова к первому тайму? — первый вопрос Хуану Карлосу Карседо.
— Мы говорили перед матчем о том, как важно выйти сконцентрированными, но не удалось, пропустили очень быстрый гол, — начал главный тренер «Спартака». — Нельзя пропускать в дерби насколько легко. Мы знали, как они разыгрывают угловые, но пропустили. Ребята потом бились, были шансы забить и изменить ход встречи, но, к сожалению, результат такой.
— Почему вышли Бабич и Парада, а Жедсон и Ву оказали на скамейке?
— Решение было обусловлено тем, что мы хотели дать уверенности ребятам, которые показали себя хорошо с «Рубином». Мы считали, что так будет лучше.
— После замен «Спартак» заиграл лучше. Вам не кажется, что нужно было сделать их раньше?
— Мнения могут быть разные. Второй тайм был хороший. Ребята создали достаточно моментов, чтобы отыграться. Не хватило реализации.
— Не было ли недооценки соперника?
— Точно нет. Речи быть не может об этом! Важно относиться серьезно к любому сопернику, тем более когда мы говорим о дерби. Важно было сохранять концентрацию. Бывает такое, что пропускаешь быстро и не сразу можешь найти причины. Пропустив дважды, в дерби отыграться сложно. Мы не должны были этого делать. Мы постараемся одержать победы в других играх. Ничего еще не закончено. Мы находимся в лидирующей группе. Жаль, что не добились желаемого результата сегодня. Но нужно продолжать работать.
— Стало ли для вас удивлением, что результат определили резервные игроки ЦСКА?
— Стартовый состав нас не удивил. Мы понимали, что ЦСКА может так играть. Они могли и без нападающего выйти. К сожалению, мы оказались не готовы в первые секунды матча.
— Матч начался позже запланированного. Есть ли связь между этим и быстро пропущенным голом?
— Задержка была связана с проблемами у вещателя, насколько мне известно. Но никаких оправданий мы искать не будем. Условия были равны для всех.
«Любимая кричалка про «Спартак»? Все мои любимые — про ЦСКА»
— Глебов и Лукин — игроки уже опытные. Вы понимаете, что они могли подвести команду? — вопрос главному тренеру ЦСКА Дмитрию Игдисамову
— Понимаю.
— Разговор с ними будет? Понимаете, что это был пограничный момент?
— Понимаю. Поговорим, объясним. Я сам был недоволен этим. Но дерби — игра эмоций. Никто никого казнить не будет, но обсудим.
— Что было с реализацией во втором тайме?
— Где-то уровень мастерства не позволил забить, где-то — эмоции, где-то поспешили с решениями, соперники здорово сыграли. И «Спартак», и мы могли забить и закончить игру гораздо раньше. Это футбол. Если бы здесь реализовывалось все, что создается, счета были бы гораздо крупнее. Когда Максименко сбивал Глебова... В каких-то играх за это назначают пенальти, в каких-то — нет. Это не претензия к судьям, а вопрос к трактовке.
— Когда Абдулкадыров давал интервью на бровке, рассказал, что вы предупредили: «Спартак» первые 15 минут спит. В чем заключается сон?
— Все секреты выдает! Не могу сказать, что это была ключевая установка, но одна из них. Мы проанализировали, что «Спартак» включается на полную минуты с 15-й или 20-й, и решили использовать это золотое время с пользой. Сделали ставку на быстрый гол.
— Что стало ключевым фактором, чтобы довериться Бориско впервые в этом сезоне в РПЛ?
— Как сказал мэтр нашего футбола Олег Иванович Романцев: тренер должен уметь резать мясо. Для меня это не было сложным решением. Все во благо команды. Слава Тороп тоже все понял. Нам нужны были качества Макса Бориско в воротах. Выбор пал на него. И он сегодня здорово сыграл.
— Перед матчем вы сказали, что рассчитываете на качества Мусаева. Насколько довольны им? И был ли с ним отдельный разговор?
— Никакой беседы не было. Он всегда тренируется хорошо. Вопросов по самоотдаче не возникало к нему никогда. Думаю, вы сами могли оценить качества Мусаева и Поповича сегодня. Из четырех длинных передач, когда вышел Попович, мы ни за одну не зацепились, потому что он не работает как классический центральный нападающий. А Тамерлан оказывал давление, цеплялся за мячи, принимал, заставлял соперника выбивать неточно. Рад, что он забил. Это должно помочь ему обрести уверенность. Мы говорили с тренерским штабом про него, что он выстрелит в самый нужный момент. Так и произошло.
— Предыдущая игра со «Спартаком» была первая для вас. Насколько вы довольны прогрессом команды за это время? Можно ли сказать, что ЦСКА повзрослел?
— В каком плане?
— Стал командой, которая умеет доводить результат до победы.
— Ну если в этом плане, то да. Думаю, команда стала более прагматичной. Это признак зрелости определенной. Такие матчи, как сегодня, не выигрываются, если ты не терпишь и не обороняешься. Ребята молодцы. Рад, что они воплотили план на игру в жизнь.
— Помимо вратаря, вы сделали замену и в линии обороны. Насколько довольны?
— Счет напомните?
— 2:0.
— Ноль в наших воротах. Значит, я очень доволен тем, как вышел Матвей Лукин сегодня. Хорошо сыграл.
— Было много разговоров о том, что ЦСКА может удивить и выйти без номинального центрального нападающего. Было ли такое?
— Мы такой вариант не рассматривали.
— Готовиться к топам вам легче, чем к командам из второй восьмерки?
— Если мы берем отсчет от встречи с «Зенитом», то не могу сказать, что было легко. С топовыми командами простых игр не бывает. Матч с «Динамо» по качеству — худший после «Зенита». Именно по качеству мы не сыграли в свою силу. Не могу сказать, что нам тяжелее с командами из нижней восьмерки. Мы были в поиске лучшей структуры. Мы к каждому сопернику относимся с уважением. У каждого свои особенности.
Понятно, что игры с первой пятеркой — накал, страсть, напряжение. Это заставляет полностью мобилизоваться. Такие игры футболистам нравятся больше. Но если хочешь быть победители соревнований, то надо выигрывать как у прямых конкурентов, так и у тех, кто ими не считается.
— У вас есть любимая кричалка про «Спартак»?
— Все мои любимые кричалки — про ЦСКА.
— Шесть воспитанников клуба вышли в старте. ЦСКА был невероятно заряжен. Как вы считаете, имеет ли это значение?
— Дерби есть дерби. Наши воспитанники играют их с юного возврата. В дерби, как мы говорим, играет даже мертвый. Мы понимаем, насколько для всех этот матч важен. Не было даже никаких мотивационных речей на этой неделе. Все и так все понимают. Сегодня бились за каждый метр пространства. Хотел бы отметить капитана, Ваню Облякова, который вел ребят вперед.
— Кому бы вы отдали «Золотой мяч» за дерби? Фанаты предлагают Мусаеву...
— Ему бы и отдал, раз фанаты хотят!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1