Непосредственно перед началом матча 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» во время телетрансляции в одном из помещений ВАР-центра оказался посторонний человек — Владимир Быстров. Он, судя по всему, собирался находиться там и в течение всей игры.

Это нарушение регламента работы видеоарбитров, утвержденного несколько лет назад. В нем говорится, что «посетители не должны допускаться за 30 минут до начала матча, чтобы дать возможность видеоарбитру (ВАР) и его помощнику (АВАР) подготовиться к матчу и сосредоточиться».

О том же самом говорится и в другом разделе регламента: «Чтобы позволить подготовиться к матчу, никому нельзя заходить в ВАР-центр за 30 минут до начала игры — особенно это касается посторонних посетителей». Такое же ограничение действует в перерыве матча.

При этом в ВАР-центре разрешено находиться представителям ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Быстрова вряд ли можно считать представителем ФИФА и ИФАБ.

Такие же ограничения действуют касательно появления посторонних в судейской комнате на любом стадионе.

Кто же пустил Быстрова в ВАР-центр? И какая реакция теперь последует со стороны ФИФА?