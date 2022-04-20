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Сегодня, 21:00

ЦСКА — «Спартак»: нарушен регламент работы ВАР — кто пустил постороннего в ВАР-центр?

В матче БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» нарушен регламент работы ВАР
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владимир Быстров в комнате ВАР.
Фото Скриншот трансляции.

Непосредственно перед началом матча 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» во время телетрансляции в одном из помещений ВАР-центра оказался посторонний человек — Владимир Быстров. Он, судя по всему, собирался находиться там и в течение всей игры.

Это нарушение регламента работы видеоарбитров, утвержденного несколько лет назад. В нем говорится, что «посетители не должны допускаться за 30 минут до начала матча, чтобы дать возможность видеоарбитру (ВАР) и его помощнику (АВАР) подготовиться к матчу и сосредоточиться».

О том же самом говорится и в другом разделе регламента: «Чтобы позволить подготовиться к матчу, никому нельзя заходить в ВАР-центр за 30 минут до начала игры — особенно это касается посторонних посетителей». Такое же ограничение действует в перерыве матча.

При этом в ВАР-центре разрешено находиться представителям ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Быстрова вряд ли можно считать представителем ФИФА и ИФАБ.

Такие же ограничения действуют касательно появления посторонних в судейской комнате на любом стадионе.

Кто же пустил Быстрова в ВАР-центр? И какая реакция теперь последует со стороны ФИФА?

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция столичного дерби в Кубке
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