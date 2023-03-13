«Какой день хотел бы изменить? Тот, когда начал бухать». Трагическая судьба футболиста «Спартака» Андрея Иванова

Умер в 42 года из-за алкоголизма.

В 1990-е Андрей Иванов считался одним из самых перспективных футболистов страны. Защитник «Спартака» стремительно прогрессировал и мог сыграть на ЧМ-1994, но увлекся алкоголем и перечеркнул карьеру. Вместо славы и денег игрок потерял семью и умер в одиночестве в обворованной квартире на окраине Москвы.

Карьеру спасло кодирование

В «Спартак» Иванова привел Виктор Зернов — тренер заметил его гоняющим мяч на стадионе «Крыльев Советов». И Андрей полностью оправдал доверие — пробился в дубль, затем уехал в «СКА-Хабаровск» (когда подошел срок службы в армии) и вернулся в Москву. Но уже не в дубль «Спартака», а в основной состав.

Его игру высоко оценивал Константин Бесков, но прогресс тормозили пагубные привычки, которыми игрок увлекся в юности.

Олег Романцев, Андрей Иванов и Гинтарс Стауче. Игорь Уткин

«Еще в школе «Спартака» он отличался разгильдяйством. И уже тогда любил чуть-чуть нарушить режим, — признавался Зернов. — Директор школы рассказывала, что его заметили выпившим на выпускном. Когда стал постарше, возможно, стал аккуратнее на людях».

Иванов не отрицал. «В тот период я наделал очень много ошибок. Чисто человеческих. Про эти ошибки у нас принято говорить стандартной фразой — «нарушение спортивного режима». А в общем-то, я начал выпивать — вот и вся правда», — говорил защитник еженедельнику «Футбол».

В «Спартаке» с Ивановым не стали церемониться — игрока выгнали из команды и отправили в «Гурию» из Ланчхути. Но этот трансфер только усугубил ситуацию. Андрей вспоминал: «В Грузии было очень много вина, просто фонтаном, — это и губило приезжих футболистов».

Но вскоре грузинский клуб вышел из чемпионата СССР, и футболист вернулся в Москву. Первое время играл за коммерческую команду, которая была организована при обществе «Спартак». А вскоре получил предложение от основной команды.

«Месяца два я бегал по кругу, а Романцев ко мне присматривался. Потом к составу подпустил. Но с условием, что закодируюсь. Поехал к наркологу — и десять лет в рот ни капли не брал. Настолько хорошо себя чувствовал! Женился, родился сын, Ванька. Самое счастливое время...» — признавался защитник.

В 1991 году Андрей дебютировал в национальной команде и в матче с Италией справился с легендарным Джанлукой Виалли. После выступил на Евро-1992 и должен был сыграть на чемпионате мира в США в 1994-м, но подписал «письмо четырнадцати» — и больше в сборную не вызывался.

«Нас агитировали написать это письмо люди из высшей касты, — говорил Иванов в интервью «Советскому спорту». — В тот год мы жаловались на организацию, убогость экипировки. Но все эти якобы второсортные бутсы с носками были только предлогом к скандалу. Определенные силы желали смещения Садырина с поста главного тренера и умело использовали нас, футболистов, как марионеток».

Андрей Иванов (слева). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алкоголизм и ранняя смерть

Из «Спартака» Иванов уходил в «Динамо», но через год вернулся. А в 1996-м оказался в ЦСКА — тоже ненадолго: транзитом через «Тироль» защитник подписал контракт с немецким «Гройтер Фюрт». И это стало поворотным моментом в карьере.

В Германии футболист снова запил.

«После сезона по традиции был прощальный банкет, прихожу домой — чувствую запах перегара. Я поверить не могла, — вспоминала жена Андрея Наталья. — То ли уговорил его кто-то выпить, то ли специально налил. И понеслось. Вернулись в Москву — стали жить отдельно. У нас тогда было две квартиры. Видимо, неудобно ему было при нас выпивать. Параллельно команду искал. Но толком нигде не поиграл.

В первую лигу опускаться не хотелось, ждал приглашений из высшей. Ему что-то обещали, но все так и осталось разговорами. В итоге год пропустил — потом вернуться на прежний уровень было трудно. И закончил. После этого стал озлобленным, агрессивным. Просто другим человеком. Раньше за ним такого не замечалось... Я потому и подала на развод — дальше с ним жить было невыносимо. Тем более когда есть ребенок » .

С футболом Иванов завязал — и пропал из инфополя. «Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот, когда я стал бухать... Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом все исчезает. И пустота», — раскаивался Иванов в интервью «СЭ» .

Все деньги, заработанные в футболе, он пропил. Пытался работать в Москомспорте, затем — охранником в школе. Но его везде выгоняли из-за пьянства.

Казалось, еще недавно Иванов был самым модным футболистом «Спартака», которого узнавали в Москве. «У Андрея был самый лучший в «Спартаке» парфюм. Одевался всегда с иголочки, костюмы заказывал в Милане, носил бабочку. Пижончик. Иванов обожал театр, особенно «Ленком», не пропускал там ни одной премьеры. Был на короткой ноге с Евгением Леоновым и Александром Абдуловым», — поражался Егор Титов.

Однако после запоя, в который футболист ушел после окончания карьеры, его было не узнать. «Увидев Андрея, мы содрогнулись, — рассказывал Николай Писарев. — В космах, с бородищей, давно не стриженными ногтями. Без передних зубов, выбитых в драке. Мы всматривались и не верили глазам. Разве можно так опуститься? Вспоминали, как в 90-е Иванов щеголял в бабочке».