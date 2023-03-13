«Какой день хотел бы изменить? Тот, когда начал бухать». Трагическая судьба футболиста «Спартака» Андрея Иванова
В 1990-е Андрей Иванов считался одним из самых перспективных футболистов страны. Защитник «Спартака» стремительно прогрессировал и мог сыграть на ЧМ-1994, но увлекся алкоголем и перечеркнул карьеру. Вместо славы и денег игрок потерял семью и умер в одиночестве в обворованной квартире на окраине Москвы.
Карьеру спасло кодирование
В «Спартак» Иванова привел Виктор Зернов — тренер заметил его гоняющим мяч на стадионе «Крыльев Советов». И Андрей полностью оправдал доверие — пробился в дубль, затем уехал в «СКА-Хабаровск» (когда подошел срок службы в армии) и вернулся в Москву. Но уже не в дубль «Спартака», а в основной состав.
Его игру высоко оценивал Константин Бесков, но прогресс тормозили пагубные привычки, которыми игрок увлекся в юности.
«Еще в школе «Спартака» он отличался разгильдяйством. И уже тогда любил чуть-чуть нарушить режим, — признавался Зернов. — Директор школы рассказывала, что его заметили выпившим на выпускном. Когда стал постарше, возможно, стал аккуратнее на людях».
Иванов не отрицал. «В тот период я наделал очень много ошибок. Чисто человеческих. Про эти ошибки у нас принято говорить стандартной фразой — «нарушение спортивного режима». А в общем-то, я начал выпивать — вот и вся правда», — говорил защитник еженедельнику «Футбол».
В «Спартаке» с Ивановым не стали церемониться — игрока выгнали из команды и отправили в «Гурию» из Ланчхути. Но этот трансфер только усугубил ситуацию. Андрей вспоминал: «В Грузии было очень много вина, просто фонтаном, — это и губило приезжих футболистов».
Но вскоре грузинский клуб вышел из чемпионата СССР, и футболист вернулся в Москву. Первое время играл за коммерческую команду, которая была организована при обществе «Спартак». А вскоре получил предложение от основной команды.
«Месяца два я бегал по кругу, а Романцев ко мне присматривался. Потом к составу подпустил. Но с условием, что закодируюсь. Поехал к наркологу — и десять лет в рот ни капли не брал. Настолько хорошо себя чувствовал! Женился, родился сын, Ванька. Самое счастливое время...» — признавался защитник.
В 1991 году Андрей дебютировал в национальной команде и в матче с Италией справился с легендарным Джанлукой Виалли. После выступил на Евро-1992 и должен был сыграть на чемпионате мира в США в 1994-м, но подписал «письмо четырнадцати» — и больше в сборную не вызывался.
«Нас агитировали написать это письмо люди из высшей касты, — говорил Иванов в интервью «Советскому спорту». — В тот год мы жаловались на организацию, убогость экипировки. Но все эти якобы второсортные бутсы с носками были только предлогом к скандалу. Определенные силы желали смещения Садырина с поста главного тренера и умело использовали нас, футболистов, как марионеток».
Алкоголизм и ранняя смерть
Из «Спартака» Иванов уходил в «Динамо», но через год вернулся. А в 1996-м оказался в ЦСКА — тоже ненадолго: транзитом через «Тироль» защитник подписал контракт с немецким «Гройтер Фюрт». И это стало поворотным моментом в карьере.
В Германии футболист снова запил.
«После сезона по традиции был прощальный банкет, прихожу домой — чувствую запах перегара. Я поверить не могла, — вспоминала жена Андрея Наталья. — То ли уговорил его кто-то выпить, то ли специально налил. И понеслось. Вернулись в Москву — стали жить отдельно. У нас тогда было две квартиры. Видимо, неудобно ему было при нас выпивать. Параллельно команду искал. Но толком нигде не поиграл.
В первую лигу опускаться не хотелось, ждал приглашений из высшей. Ему что-то обещали, но все так и осталось разговорами. В итоге год пропустил — потом вернуться на прежний уровень было трудно. И закончил. После этого стал озлобленным, агрессивным. Просто другим человеком. Раньше за ним такого не замечалось... Я потому и подала на развод — дальше с ним жить было невыносимо. Тем более когда есть ребенок».
С футболом Иванов завязал — и пропал из инфополя. «Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот, когда я стал бухать... Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом все исчезает. И пустота», — раскаивался Иванов в интервью «СЭ».
Все деньги, заработанные в футболе, он пропил. Пытался работать в Москомспорте, затем — охранником в школе. Но его везде выгоняли из-за пьянства.
Казалось, еще недавно Иванов был самым модным футболистом «Спартака», которого узнавали в Москве. «У Андрея был самый лучший в «Спартаке» парфюм. Одевался всегда с иголочки, костюмы заказывал в Милане, носил бабочку. Пижончик. Иванов обожал театр, особенно «Ленком», не пропускал там ни одной премьеры. Был на короткой ноге с Евгением Леоновым и Александром Абдуловым», — поражался Егор Титов.
Однако после запоя, в который футболист ушел после окончания карьеры, его было не узнать. «Увидев Андрея, мы содрогнулись, — рассказывал Николай Писарев. — В космах, с бородищей, давно не стриженными ногтями. Без передних зубов, выбитых в драке. Мы всматривались и не верили глазам. Разве можно так опуститься? Вспоминали, как в 90-е Иванов щеголял в бабочке».
В мае 2009 года Иванов скончался. Причиной смерти медики назвали пневмонию, которая была вызвана алкоголизмом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3