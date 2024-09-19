«Атланта» видит в Миранчуке свою главную звезду». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне

Итоги трансферного окна с популярным комментатором и журналистом.

«Есть шесть команд, которые будут конкурировать между собой»

— Что больше всего вас удивило или, может быть, разочаровало в прошедшее трансферное окно?

— Я бы не сказал, что что-то прям разочаровало или удивило. Мне кажется, более-менее была достаточно традиционная история. Случились интересные трансферы.

Выделил бы два больших кейса — Кордоба и Соболев. В какой-то момент я предположил, что будет красивая история обмена Александра и Джона между «Спартаком» и «Краснодаром». Учитывая, что оба не хотели оставаться в своих командах, а клубы могли бы удовлетворить запросы.

— В том числе агентские, зарплатные?

— Да, при этом получить новых нападающих, а главного конкурента — «Зенит» — оставить без форварда. Ситуация могла бы произвести небольшой фурор, но этого не случилось.

— В итоге Соболев в «Зените», к чему недоброжелательно отнеслись как спартаковские, так и питерские болельщики.

— В этом ничего уникального нет, учитывая тенденцию последних лет. Все началось с Быстрова. Трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» всегда эмоциональные. То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами. Соболев знал, на что идет. Другое дело, что Александр, наверное, понимает, как изменить ситуацию. Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики.

— Многие критикуют трансферную политику «Зенита» за крупные траты.

— Мне кажется, что в прошлом году, когда Питер на тоненького выиграл чемпионство, в клубе сделали для себя главный вывод, что команду надо сильно обновлять. Это и произошло. Еще до старта РПЛ, в первые две-три недели июня, «Зенит» закрыл много позиций. В целом они все лето показывали, что понимают, какое усиление нужно. Сохранение Вендела и Клаудиньо тоже говорит об этом. Здесь нет ничего странного. «Зенит» имеет серьезные возможности и оказывает мощное влияние на трансферный рынок.

Лусиано Гонду. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«У ЦСКА нет свободных денег на трансферы»

— Агент Гонду говорил, что был интерес от ЦСКА и «Краснодара». Против «Зенита» не было шансов?

— Я это вижу так: появляется нападающий, который допускает вариант переезда в РПЛ. Дальше агенты предлагают его на российский рынок через партнеров и посредников. Те обходят все клубы, которые способны платить большие деньги за аргентинского топ-нападающего. В России их, думаю, пять, и это немало.

Мы все знаем, что ЦСКА, наверное, может начать переговоры, но у него нет свободных денег на трансферы. Армейцам нужно учитывать много факторов, чтобы трансфер случился. Это сами переговоры, плюс они должны найти финансы, оценить риски. У «Краснодара» по-другому. Но в этом плане для «быков» ситуация была сложной, потому что они не могли разобраться с Кордобой. Даже после завершения трансферного окна в Европе они допускали его уход.

Плюс «Краснодар» довольно внимательно подходит к большим тратам, а Гонду — нападающий за 12-15 миллионов. Здесь тоже не было бы легких переговоров. «Зенит» же — клуб, который, в отличие от ЦСКА, имеет возможности. И то, учитывая ряд факторов, это была непростая сделка. Возникло много сложностей при переходе: нужны были правильные посредники в России, правильные агенты.

— У «Спартака» с уходом Соболева фактически нет замены Угальде.

— Они же купили Виллиана Жозе, просто пока он толком не играет. Это большой вопрос для «Спартака». Есть еще Николсон, правильно? Если директор смотрит на состав, он видит, что нападающие имеются.

Думаю, по меркам «Спартака» у Николсона немаленькая зарплата. Настоять на покупке четвертого форварда не так просто. Да, они хотели Кордобу, но больше таких мощных вариантов не было. Проблема «Спартака» в том, что ему надо избавиться от тех, кто не нужен. В клубе решили, что могут отпустить Соболева и это не станет проблемой, — отпустили. Думаю, то же самое могут сказать про Николсона. Наверное, с удовольствием отпустили бы и его, но вариантов было немного. Купили Виллиана Жозе. Не знаю, может, трансфер в итоге будет удачный, но пока бразилец толком не играет. Поэтому я бы не сказал, что «Спартак» забыл про нападающих.

— Виллиан Жозе набирал физическую форму, теперь получил повреждение. Того же Гонду якобы предлагали Амаралу, но он выбрал Жозе.

— Не знаю, насколько это правда, что предлагали Гонду и Жозе, а Амарал выбрал второго. Если брать цифры, известно, что бразилец стоит дешевле. Не знаем, какими были переговоры. Может, «Спартак» сначала ставил цель продать Соболева, а потом купить нападающего.

По Гонду можно ответить, что «Зенит» его хотел. Грамотно вступили в переговоры через правильных посредников с правильным заходом, мотивировали парня. Но я бы не говорил, что «Спартак» от него отказался. Может, они и не имели возможности вступить с ним в переговоры в конце июля, пока не продали Соболева.

Эсекиэль Барко и Антон Зиньковский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита»

— Мы назвали ряд крупных сделок, плюс трансфер Барко в «Спартак», «Локомотив» раскошелился на Монтеса, ЦСКА взял Гуарирапу. Насколько сильно может, на ваш взгляд, вырасти конкуренция в РПЛ?

— «Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю.

Что касается Гуарирапы, ЦСКА как раз испытывает наибольшие проблемы из всех топ-клубов. У них практически нет свободных денег. Армейцам нужно сделать слишком много усилий, чтобы купить одного футболиста. Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА. На мой взгляд, на разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место.

— Может повториться такая драматичная концовка, как в прошлом сезоне?

— Прошлый сезон по интриге сложно переплюнуть. Ситуация уникальная, когда три команды могли завоевать чемпионство в последнем туре, а две из них играли в одном матче.

— Сафонов в «ПСЖ», Чалов в ПАОК, Изидор ушел в аренду в Англию, Алексей Миранчук отправился в США, Антон — в Швейцарию. Значит ли это, что холод к российскому рынку постепенно отступает?

— Мне кажется, каждый переход надо рассматривать индивидуально. В спорте всегда холод проходит быстрее всего. Трансферы в Европу и обратно случались и в прошлом году, плюс были разнообразные переговоры. Замечаю, что очень легко свести неудачи при переходах к нефутбольным проблемам, например к паспорту. На мой взгляд, это не совсем так. Есть исключения, но в целом все возможно. И парень из Голландии, как произошло с Угальде, может за большие деньги приехать в Россию. И в обратном направлении движение.

Да, сохраняются проблемы. Например, кейс ЦСКА, который второй или третий год не может получить деньги за Влашича. Да, есть сложности перевода денег. Но я бы не сказал, что это является решающей проблемой.

Алексей Миранчук. Фото Brett Davis-Imagn Images

« Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно»

— Не общались с Алексеем Миранчуком в последнее время? Мы видели его у вас на свадьбе, как и многих других футболистов.

— Последний раз с ним общался за пару дней до его отлета в «Атланту». Очень тепло поговорили, и я верю, что Леха ярко проявит себя в МЛС.

— На пресс-конференции он говорил, что приехал из-за хип-хопа. Наверное, это все же была шутка, но насколько серьезной была его заинтересованность в этом переходе?

— Думаю, об этом расскажет сам Алексей. Важно то, как его хотела «Атланта». Это действительно уникальная история. Клуб МЛС платит довольно большие деньги. Это не Саудовская Аравия или другая страна Ближнего Востока.

В МЛС каждый доллар надо отбить. Когда «Атланта» платит 15 миллионов за парня, практически все лето уговаривая его на переход, значит, она реально в него верит. Мне кажется, это главный фактор перехода.

То, что «Атланта» видит в Миранчуке главную свою звезду, инвестирует в него огромные деньги на трансфер, зарплату, — это повод оценить Алексея. Они могли взять любого футболиста в Европе, Бразилии, Аргентине, но выбрали Миранчука. Мне кажется, это важно.

— Как и президент «Сьона» был заинтересован в Антоне Миранчуке. Тот сказал, что россиянин напоминает ему Зидана и Папена.

— Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно.

Помню, что в прошлом году в Сан-Себастьяне Захаряна сравнивали с Зиданом. За Антона можно только порадоваться. Это хороший момент.

— Почему не уехал Сперцян? Говорят, в последние дни ТО у него появился еще один вариант, но тоже не сложилось.

— Очень важно понимать, что это не вопрос поиска команды для Сперцяна в последнюю секунду, чтобы он уехал. Надо уважать «Краснодар» и вообще любой клуб, который владеет правами на игрока.

— Но был интерес «Ланса», который сам Эдуард подтверждал.

— Это неактуальные разговоры в контексте «Краснодара». Клуб заставляет себя уважать. Это касается и РПЛ, например в ситуации с Кордобой и «Зенитом». «Краснодар» сказал нет. В свое время, по-моему, в 2018 году, так же не продали Смолова в «Спартак». Тогда Федор хотел уйти, красно-белые желали осуществить трансфер, даже давали хорошие деньги. Но «Краснодар» сказал, что не продаст.

Люди, которые говорят, что в последние дни был вариант, не совсем правильно понимают «Краснодар». Это так не работает. В клубе себя уважают, знают себе цену, цену своим игрокам. Поэтому, мне кажется, вариант найти команду в августе для Сперцяна был нерабочий.

— Клуб хочет, чтобы футболисты решали все вопросы до начала сезона?

— Это первое. Второе — «Краснодар» не продаст ведущего футболиста в команду, которая появилась неожиданно. Им надо, чтобы отношение было уважительное. Должен быть большой клуб, хорошая история. То, что мы увидели с Сафоновым. Понятно, что он пока второй вратарь «ПСЖ». Но сам факт. Большой клуб, правильный тайминг — все сложилось.

Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«По поводу Джикии — мне обидно»

— Дзюба и Джикия нашли клубы в последний момент. Георгий заявлял о желании поиграть в Турции, представитель Артема, говоря о возможных вариантах, называл Турцию, Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Понимаете, почему в итоге они оказались в «Химках» и «Акроне»?

— Это разные истории. Во-первых, Дзюба на шесть лет старше Джикии. 30 или 36 лет в футболе — существенная разница. Слышал, что Артем хотел играть только в России. Он выступал во многих командах. Понятно, что, грубо говоря, это его последние год-два в футболе. В таком возрасте нападающему, который должен играть ключевую роль, не так легко найти команду.

По поводу Джикии — мне обидно. Георгий очень сильный футболист по меркам РПЛ. Для меня странно, что все так развивалось, докатилось до последних дней трансферного окна. Не знаю, почему так произошло. Мне кажется, Джикия со своим опытом мог бы найти команду намного раньше. Это мог быть клуб, который борется за высокие места.

— Как вы смотрите на возврат Севикяна в РПЛ? Эдгар заявлял об амбициях поиграть в Европе и в этом же году вернулся в Россию.

— Я не считаю, что переход в «Ференцварош» — какое-то экстраординарное событие. Если, образно говоря, он бы перешел в ла лигу, серию А, в Голландию, Португалию, можно было бы сказать, что возвращение через полгода обидное. А венгерский клуб все равно довольно близок к России. Понятно, что «Ференцварош» преследует свои бизнес-интересы в трансферах.

Не знаю, почему Севикян так мало времени получал в Венгрии, для меня это странная история. Эдгар талантливый футболист, который мог бы получить больше шансов. Но они его тут же сдали в платную аренду с опцией выкупа в 4 миллиона.

Если учесть, что «Ференцварош» покупал Севикяна за 2 миллиона, глобально они свой KPI выполнили. Дай бог, чтобы у Эдгара все развивалось в лучшую сторону.

Он воспитанник железнодорожников, клуб для него не чужой, возможно, на этом этапе карьеры такой вариант оптимальный, потому что в «Нижнем» у него тоже возникали проблемы.

— И в заключение топ-три российских футболиста, которые могут уехать в Европу?

— В России есть те, кто соответствует уровню команд Лиги чемпионов. Тюкавин — форвард, который, учитывая возраст и статистику, сто процентов может там оказаться. Глушенков — тоже.

Но и в первом, и во втором варианте я сомневаюсь, потому что клубы, за которые они играют, достаточно уверенно чувствуют себя с точки зрения амбиций, финансов и всего остального. Просто так «Динамо» и «Зенит» игроков не продают. Поэтому скорее нет, чем да. Но по уровню лучшие российские игроки РПЛ — Глушенков и Тюкавин. Батраков? Пока слишком рано называть, последим на более длинной дистанции.