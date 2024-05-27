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Сегодня, 19:00

Winline Герои РПЛ — главное событие по итогам чемпионата России. Лучшие игроки и медиаперсоны получили признание

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Константин Тюкавин на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
Награды Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
Максим Глушенков на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
Марцел Личка на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
Гости на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ
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25 мая завершился 32-й по счету сезон чемпионата России по футболу. Чемпионом по итогам драматичного 30-го тура в шестой раз подряд стал «Зенит». Пока победители праздновали, а остальные огорчались, в Москве готовилось большое мероприятие — на следующий день, 26 мая, в Центре Кино «Мосфильм» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ. На нем были подведены итоги турнира и вручены награды лучшим футболистам, тренерам и представителям футбольной индустрии.

Награды Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звезд кино, шоу-бизнеса и блогосферы. Ведущими премии стали Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина, на открытии церемонии выступил рэпер Баста и его команда. Также для гостей мероприятия ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова и комментатор Михаил Моссовский в сопровождении Московского мужского камерного хора исполнили обновленную версию трека RPLove.

Гостями вечера, помимо главных героев — футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, — стали Евгения Медведева, Ольга Бузова, Антон Шастун, Гурам Амарян, Дмитрий Позов, T-Killah, Бустер и другие. Специальным приглашенным гостем был бывший тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера.

Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ

Лучших по итогам чемпионата определяли все сегменты футбольного сообщества. В голосовании участвовали спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры. Несколько этапов голосования прошло с 22 апреля по 24 мая.

Выбор не был простым, ведь в каждой номинации были представлены достойные и звездные фамилии. Главным героем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Сделавший в этом сезоне 15+9 21-летний футболист стал 3-кратным победителем — он был признан лучшим игроком и нападающим турнира, а также автором лучшего гола. Еще одним получившим признание динамовцем оказался Марцел Личка — он забрал приз лучшему тренеру сезона.

Марцел Личка на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ

Лучшим полузащитником стал Эдуард Сперцян из «Краснодара», а его одноклубник Матвей Сафонов — лучшим вратарем. Также по две награды у игроков ЦСКА — Аббосбека Файзуллаева (открытие сезона) и Федора Чалова (ассист сезона). Сильнейшим защитником был признан Дуглас Сантос из «Зенита».

Также на торжественной церемонии премии свои награды получили лучший бомбардир чемпионата зенитовец Матео Кассьерра (21 мяч) и лучший ассистент турнира Максим Глушенков из «Локомотива». С 16 голевыми передачами он повторил рекордные показатели Дмитрия Лоськова и Халка.

Максим Глушенков на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ

Также на церемонии были вручены специальные награды РПЛ: Наир Тикнизян из «Локо» стал самым медийным футболистом, а Никита Салтыков из «Крыльев Советов» — лучшим молодым игроком.

Не остались в тени и те, кто добавлял российскому футболу интереса и красок. В категории «Маркетинг» были отмечены следующие исполнители:

  • Журналист/блогер сезона: Нобель Арустамян

  • VK Видео видеоконтент сезона: «Коммент.Шоу»

  • Matchday сезона: Хип-хоп на Дону («Ростов»)

  • Промо к матчу сезона: трансфер Луиса Чавеса («Динамо»)

  • Социальный проект сезона: благотворительный match day «Журавли»

  • Мерч сезона: Нижегородцы («Пари НН»)

Гости на премии Winline Герои РПЛ.
Фото Winline Герои РПЛ

Winline Герои РПЛ — новый этап признания заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию всего российского футбола. В этом году премия обратила на себе пристальное внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкой аудитории всей страны.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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