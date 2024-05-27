Winline Герои РПЛ — главное событие по итогам чемпионата России. Лучшие игроки и медиаперсоны получили признание
25 мая завершился 32-й по счету сезон чемпионата России по футболу. Чемпионом по итогам драматичного 30-го тура в шестой раз подряд стал «Зенит». Пока победители праздновали, а остальные огорчались, в Москве готовилось большое мероприятие — на следующий день, 26 мая, в Центре Кино «Мосфильм» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ. На нем были подведены итоги турнира и вручены награды лучшим футболистам, тренерам и представителям футбольной индустрии.
Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звезд кино, шоу-бизнеса и блогосферы. Ведущими премии стали Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина, на открытии церемонии выступил рэпер Баста и его команда. Также для гостей мероприятия ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова и комментатор Михаил Моссовский в сопровождении Московского мужского камерного хора исполнили обновленную версию трека RPLove.
Гостями вечера, помимо главных героев — футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, — стали Евгения Медведева, Ольга Бузова, Антон Шастун, Гурам Амарян, Дмитрий Позов, T-Killah, Бустер и другие. Специальным приглашенным гостем был бывший тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера.
Лучших по итогам чемпионата определяли все сегменты футбольного сообщества. В голосовании участвовали спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры. Несколько этапов голосования прошло с 22 апреля по 24 мая.
Выбор не был простым, ведь в каждой номинации были представлены достойные и звездные фамилии. Главным героем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Сделавший в этом сезоне 15+9 21-летний футболист стал 3-кратным победителем — он был признан лучшим игроком и нападающим турнира, а также автором лучшего гола. Еще одним получившим признание динамовцем оказался Марцел Личка — он забрал приз лучшему тренеру сезона.
Лучшим полузащитником стал Эдуард Сперцян из «Краснодара», а его одноклубник Матвей Сафонов — лучшим вратарем. Также по две награды у игроков ЦСКА — Аббосбека Файзуллаева (открытие сезона) и Федора Чалова (ассист сезона). Сильнейшим защитником был признан Дуглас Сантос из «Зенита».
Также на торжественной церемонии премии свои награды получили лучший бомбардир чемпионата зенитовец Матео Кассьерра (21 мяч) и лучший ассистент турнира Максим Глушенков из «Локомотива». С 16 голевыми передачами он повторил рекордные показатели Дмитрия Лоськова и Халка.
Также на церемонии были вручены специальные награды РПЛ: Наир Тикнизян из «Локо» стал самым медийным футболистом, а Никита Салтыков из «Крыльев Советов» — лучшим молодым игроком.
Не остались в тени и те, кто добавлял российскому футболу интереса и красок. В категории «Маркетинг» были отмечены следующие исполнители:
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Журналист/блогер сезона: Нобель Арустамян
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VK Видео видеоконтент сезона: «Коммент.Шоу»
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Matchday сезона: Хип-хоп на Дону («Ростов»)
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Промо к матчу сезона: трансфер Луиса Чавеса («Динамо»)
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Социальный проект сезона: благотворительный match day «Журавли»
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Мерч сезона: Нижегородцы («Пари НН»)
Winline Герои РПЛ — новый этап признания заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию всего российского футбола. В этом году премия обратила на себе пристальное внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкой аудитории всей страны.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4