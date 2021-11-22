Большой привет Эду Вудворду.

Свершилось: очередной наследник сэра Алекса Фергюсона уходит из «Манчестер Юнайтед» без славы, но с миллионами фунтов неустойки. Но эра Уле Гуннара Сульшера в клубе — уникальна и невероятно противоречива. Одновременно непонятно, как норвежец продержался на посту так долго и как его вообще назначили. Но это вопрос к тем, кто по-настоящему несет ответственность за стыд и ненависть в Манчестере, — семейству Глейзер и Эду Вудворду.

«Люби «Юнайтед» — ненавидь Глейзеров»

Эпоха Глейзеров в «Манчестер Юнайтед» напрямую связана с цифрами бухгалтерских отчетностей. Увеличив доходы клуба за период с 2009 по 2019 год почти на 350 миллионов евро, семейство бизнесменов сделало спортивный бренд по-настоящему глобальным. Но все успехи Глейзеров постоянно сопровождались все большей ненавистью со стороны фанатов. И владельцы не пытались это исправить, а продолжали гнуть свою линию.

Взять даже приход американцев к власти. Схема выкупа, в которой Глейзеры обложили «Юнайтед» долгом и не инвестировали в трансферы, навариваясь на гении Фергюсона, не только взбесила фанатов, но и вылилась в восьмилетний простой без побед в АПЛ.

Баннер «Люби «Юнайтед» — ненавидь Глейзеров» в течение 16 лет правления американцев стал олицетворять глубинное ценностное противоречие в сердцах фанатов. Как у группы Lumen: «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». В мае болельщики прорвались на «Олд Траффорд» в преддверии матча с «Ливерпулем» и вновь потребовали ухода владельцев.

Отсутствие прямой коммуникации Глейзеров с фанатами клуба впечатляет своей неизменностью. Что отец Малкольм, что сын Авраам — оба будто нарочно дистанцируются и не желают быть связанными с клубом, если речь идет не о зарабатывании денег.

Malcolm Glazer and Avram Glazer. These videos are 16 years apart, the silence when asked to speak directly to Manchester United fans is the same. Like Father, Like Son. #GlazersOut pic.twitter.com/eg5opIYnt2 — United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) May 5, 2021

Должности спортдиректора в «МЮ» — полгода

Да, вы не ослышались. Спортивный директор в «Юнайтед» появился в марте этого года. Должность, которой уделяется столько внимания, все последнее время была лишь дополнительным функционалом исполнительного директора — Эда Вудворда. Да, в эпоху Фергюсона спортивный директор был не нужен — эту работу выполнял сэр Алекс. Но шотландец уже восемь лет как на пенсии, пусть и имеет влияние на дела внутри клуба.

Именно Вудворд нанимал Дэвида Мойеса, Луи Ван Гала, Жозе Моуринью и Сульшера, а теперь 94% опрошенных The Athletic фанатов «Юнайтед» уверены, что клуб вновь промахнется с тренерским назначением. Даже простое перечисление фамилий демонстрирует, что логики и последовательности в этих решениях не очень много: того же Ван Гала сменил Моуринью, максимально отличающийся от голландца по стилю.

Именно Вудворд потратил более 450 миллионов евро на трансферы в период работы Сульшера, но в итоге привел состав к самому большому дисбалансу за последние три сезона. Вершиной этого стало возвращение Криштиану Роналду. О том, как португалец влияет на игру команды и насколько это влияние неоднозначно, сказано уже достаточно. Но вот в понедельник один из самых авторитетных журналистов Англии Джонатан Уилсон написал в The Guardian, что именно Роналду станет главной проблемой нового тренера «МЮ».

Именно Вудворд активно продвигал Суперлигу, за что был назван «змеей» президентом УЕФА Александером Чефериным и спровоцировал очередной бунт фанатов.

Кстати, о бунте. На дом Вудворда в январе 2020 года напали болельщики клуба. Они закидали территорию файерами и вновь призвали управленца к отставке.

Именно Вудворд во время ежеквартальной конференции с владельцами клуба в 2018 году сказал, что результаты команды на поле не имеют значительного влияния на коммерческий успех «Юнайтед». Что же, это высказывание оправдывает жалкий перформанс «МЮ» после ухода сэра Алекса. Но только для руководства, а не для фанатов.

С 2013 года, когда Вудворда повысили до должности исполнительного директора, клуб четырежды пролетал мимо Лиги чемпионов, ни разу не проходил дальше четвертьфинала главного еврокубка и уже больше четырех лет не выигрывал какой-либо трофей. Последний титул был взят в 2017 году, когда Моуринью победил в Лиге Европы.

Пять дней назад, после публикации финансового отчета клуба, Вудворд заявил, что главный приоритет «МЮ» — результаты на поле. Да-да, конечно.

«МЮ» уже не безоговорочный лидер по доходам

Апрельское обещание Вудворда об уходе с поста исполнительного директора в конце сезона, несомненно, обрадовало фанатов. Но его приоритет — финансовое превосходство — скоро испарится. По данным Deloitte, в сезоне-2019/20 преимущество «Юнайтед» в доходах над ближайшими преследователями из АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» — составляло более 100 миллионов евро. Теперь ситуация изменилась. По окончании минувшего сезона «МЮ» опережает конкурентов на 31 и 12 миллионов соответственно.

Подкрепляем этот факт недавними беспомощными разгромами от тех же «Сити» (по игре) и «Ливерпуля» (и по счету, и по игре) и получаем целостную печальную картину — «Юнайтед» находится явно не на верном пути, как заявлял Вудворд, а, скорее, постепенно деградирует. В финансах — от лучшего до одного из многих, на поле — от многообещающего проекта до неубедительной посредственности.