До спартаковского рекорда первого круга «Зениту» не хватило одного гола
«Зенит» в седьмой раз в истории выиграл первый круг чемпионата России, опередив ближайшего преследователя — «Динамо» — на четыре очка. В 15 турах сине-бело-голубые набрали 33 очка, повторили свой результат двухлетней давности и достижение ЦСКА-2003. Рекорд высшего дивизиона делят «Спартак-Алания» и «Зенит». В чемпионском сезоне-1995 владикавказцы выиграли 13 из 15 матчей первого круга, а питерцы под руководством Лучано Спаллетти в 2010 году обошлись без поражений, но потеряли очки трижды.
В 15 турах команда Сергея Семака забила 39 голов и повторила результат «Спартака» — 1994. Чаще в 15 первых турах отличались те же красно-белые, но в чемпионате-1993 — 40 раз. В последние десять лет отметка в 35 голов покорялась только «Зениту» (трижды) и ЦСКА Леонида Слуцкого.
А вот «Урал» ушел от повторения антирекорда чемпионата благодаря голу Юрия Железнова на 90-й минуте матча с «Крыльями». За 15 туров «шмели» забили всего шесть мячей — столько же было у нижегородского «Локомотива» в 2000 году. По пять раз за круг отличались «Факел» — 1997 и «Арсенал» — 2016/17. При этом среди незабивных команд «Урал» показал один из лучших результатов (12 очков). Лучше было только у «Крыльев Советов», которые в 1997 году набрали 18 очков, забив только семь мячей.
В первом круге чемпионата-2021/22 «Спартак» набрал всего 19 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице. В российской истории красно-белые всего дважды заканчивали половину сезона в более плохом положении. В 2004 году красно-белые с 15 очками в 14 турах (один матч был перенесен из-за участия в Кубке Интертото) находились на 13-м месте, а в последний сезон Олега Романцева с 16 очками шли 12-ми. Кстати, в первом круге чемпионата-2019/20 «Спартак» под руководством Олега Кононова, Сергея Кузнецова и Доменико Тедеско набрал меньше очков (18), но располагался чуть выше — на девятом месте. Отставание в 14 очков — далеко не худший результат в истории красно-белых. В 2010 году команда Валерия Карпина отстала от повторившего рекорд круга «Зенита» на 19 баллов.
Гол Железнова, спасший «Урал» от повторения антирекорда, лишил «Крылья Советов» третьего результата для новичков премьер-лиги. Продуктивнее самарцев первый после подъема в элиту круг проводили «Анжи» — 2000, нальчикский «Спартак» — 2006 (обе кавказские команды заканчивали круг вторыми!) и «Сокол» — 2001. Интересно, что единственный призер среди выходцев из первого дивизиона — «Рубин» — 2003 — в 15 матчах набрал только 23 очка.
Еще одним открытием первого круга стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов, уверенно возглавляющий таблицу снайперов. До него по 13 мячей в 15 турах забивали Георгий Деметрадзе, Гоча Гогричиани и Жо, больше — лишь Андрей Каряка. Удивительно, что сохранить темп получилось только у Деметрадзе, выигравшего гонку бомбардиров в 1999 году (22 гола), Каряка во втором круге отличился четыре раза, Жо — один, а Гогричиани — ни разу.
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