До спартаковского рекорда первого круга «Зениту» не хватило одного гола

Статистические итоги первого круга Тинькофф РПЛ.

«Зенит» в седьмой раз в истории выиграл первый круг чемпионата России, опередив ближайшего преследователя — «Динамо» — на четыре очка. В 15 турах сине-бело-голубые набрали 33 очка, повторили свой результат двухлетней давности и достижение ЦСКА-2003. Рекорд высшего дивизиона делят «Спартак-Алания» и «Зенит». В чемпионском сезоне-1995 владикавказцы выиграли 13 из 15 матчей первого круга, а питерцы под руководством Лучано Спаллетти в 2010 году обошлись без поражений, но потеряли очки трижды.

Результаты победителей первого круга. Фото «СЭ»

В 15 турах команда Сергея Семака забила 39 голов и повторила результат «Спартака» — 1994. Чаще в 15 первых турах отличались те же красно-белые, но в чемпионате-1993 — 40 раз. В последние десять лет отметка в 35 голов покорялась только «Зениту» (трижды) и ЦСКА Леонида Слуцкого.

Самые результативные 15 туров в чемпионатах России. Фото «СЭ»

А вот «Урал» ушел от повторения антирекорда чемпионата благодаря голу Юрия Железнова на 90-й минуте матча с «Крыльями». За 15 туров «шмели» забили всего шесть мячей — столько же было у нижегородского «Локомотива» в 2000 году. По пять раз за круг отличались «Факел» — 1997 и «Арсенал» — 2016/17. При этом среди незабивных команд «Урал» показал один из лучших результатов (12 очков). Лучше было только у «Крыльев Советов», которые в 1997 году набрали 18 очков, забив только семь мячей.

Самые малорезультативные 15 туров в чемпионатах России. Фото «СЭ»

В первом круге чемпионата-2021/22 «Спартак» набрал всего 19 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице. В российской истории красно-белые всего дважды заканчивали половину сезона в более плохом положении. В 2004 году красно-белые с 15 очками в 14 турах (один матч был перенесен из-за участия в Кубке Интертото) находились на 13-м месте, а в последний сезон Олега Романцева с 16 очками шли 12-ми. Кстати, в первом круге чемпионата-2019/20 «Спартак» под руководством Олега Кононова, Сергея Кузнецова и Доменико Тедеско набрал меньше очков (18), но располагался чуть выше — на девятом месте. Отставание в 14 очков — далеко не худший результат в истории красно-белых. В 2010 году команда Валерия Карпина отстала от повторившего рекорд круга «Зенита» на 19 баллов.

Худшие первые круги «Спартака» в XXI веке. Фото «СЭ»

Гол Железнова, спасший «Урал» от повторения антирекорда, лишил «Крылья Советов» третьего результата для новичков премьер-лиги. Продуктивнее самарцев первый после подъема в элиту круг проводили «Анжи» — 2000, нальчикский «Спартак» — 2006 (обе кавказские команды заканчивали круг вторыми!) и «Сокол» — 2001. Интересно, что единственный призер среди выходцев из первого дивизиона — «Рубин» — 2003 — в 15 матчах набрал только 23 очка.

Лучшие 15 туров новичков высшего дивизиона. Фото «СЭ»

Еще одним открытием первого круга стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов, уверенно возглавляющий таблицу снайперов. До него по 13 мячей в 15 турах забивали Георгий Деметрадзе, Гоча Гогричиани и Жо, больше — лишь Андрей Каряка. Удивительно, что сохранить темп получилось только у Деметрадзе, выигравшего гонку бомбардиров в 1999 году (22 гола), Каряка во втором круге отличился четыре раза, Жо — один, а Гогричиани — ни разу.