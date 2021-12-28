Побег Рангника, отказ Дзюбы от сборной, закон о Fan ID. Провалы и скандалы 2021 года РПЛ

Главные разочарования 2021-го.

«СЭ» продолжает подводить итоги 2021 года. Сегодня говорим о самых резонансных событиях в премьер-лиге, которые нас разочаровали.

Регресс Хвичи Кварацхелии

Еще весной Хвича считался одним из главных вундеркиндов лиги, за которого борется пол-Европы. Но осенью грузинский вингер «Рубина» резко сдал: в 15 матчах у него всего один гол и три результативные передачи. Для сравнения: в прошлом сезоне Хвича набрал 4 + 8 в 23 играх за «Рубин».

Да, теперь к нему особое внимание со стороны защитников — против Кварацхелии научились обороняться. Наверняка сказалось и то, как Хвича рвался в Европу. Но ни один из вариантов не устроил «Рубин». Наконец, восходящую звезду прилично подкосили травмы. Все это и привело к тому, что он провалил первую часть сезона РПЛ — как, впрочем, и весь «Рубин».

Два месяца Семина в «Ростове»

«Ростов» кошмарно начал сезон: к провальным результатам добавился уход Валерия Карпина в сборную. «Ростов» экстренно доверили Юрию Семину — опытному, именитому специалисту. Но Юрий Палыч с задачей не справился: под его руководством дончане выиграли лишь один матч из семи и вылетели из Кубка России.

В конце сентября Семин покинул «Ростов», проработав в клубе менее двух месяцев. «Завершать тренерскую карьеру ни в коем случае не собираюсь», — сообщил тренер. Но карьеру до сих пор не возобновил.

Спад Ларссона и Максименко

В прошлом сезоне вингер и молодой вратарь были одними из ярчайших игроков «Спартака».

Тот же Джордан провел роскошный сезон — во многом благодаря ему красно-белые взлетели на второе место и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Как же жаль, что в новом сезоне Ларссон просто пропал. Витория выпустил его 19 раз (15 — в основе), но Джордан тотально провалился: 1 гол и никакого влияния на игру команды.

На протяжении трех лет Максименко был основным голкипером «Спартака». Однако в этом сезоне у Александра случился серьезный игровой спад: он просто перестал тащить, а ошибки, которые были и раньше, никуда не делись. В какой-то момент Максименко вообще являлся худшим вратарем РПЛ по количеству отраженных ударов.

Все это привело к тому, что Александр заслуженно потерял место в основе «Спартака». А его тезка Селихов получил шанс — и классно им воспользовался.

Регресс Максименко особенно бросается в глаза на фоне взлета Матвея Сафонова, с которым Александр совсем недавно претендовал на вызов в сборную. В итоге именно Сафонов стал первым номером при Карпине, а Максименко остановился в футбольном развитии и присел на скамейку в клубе.

«Спартак» Витории в РПЛ

Португалец произвел слишком неоднозначное и спорное впечатление. При нем «Спартак» играл нестабильно, но временами был действительно хорош. В первую очередь это касается матчей красно-белых в Лиге Европы, где команда заняла первое место в своей группе.

Зато в чемпионате «Спартак» точно провалился: красно-белые ушли на зимний перерыв девятыми в РПЛ — с 6 победами в 18 турах. Подвели спартаковцев в первую очередь реализация и индивидуальные ошибки в обороне. Витория как тренер нес ответственность за результат и уступил пост Паоло Ваноли. Но мог ли он проявить себя лучше — без трансферов и должной поддержки со стороны руководства?

Отказ Дзюбы от сборной России

Конфликт Карпина с Дзюбой длится больше 10 лет — еще со времен «Спартака».

В то время Артем вряд ли мог представить, что Валерий Георгиевич когда-нибудь возглавит сборную России и встанет на пути его рекорда (чтобы обогнать Кержакова по голам, Дзюбе нужен один мяч в майке сборной).

Возглавив национальную команду, тренер получил десятки вопросов про вызов Артема. И на первые матчи — против Хорватии, Кипра и Мальты — ожидаемо не вызвал нападающего «Зенита».

Через месяц ситуация изменилась — тренер включил форварда в расширенный список. Но теперь сам Дзюба отказался ехать в сборную, сославшись на плохую форму. Хотя за день до этого оформил дубль в матче с «Рубином» и в целом прилично прибавил.

Казалось, вопрос Артема и сборной при Карпине закрыт, но недавно футболист заявил, что хочет вернуться и сыграть в стыках. Поэтому в новом году нас ждет новая глава в этой истории. Возможно, самая важная.

Уход Марко Николича из «Локомотива»

Самая странная отставка года. Марко Николич завершил прошлый сезон в топ-3 и подписал новый контракт с «Локомотивом». Но в начале нового сезона — после поражений от «Лацио» и «Ростова» — был уволен. В качестве компенсации за разрыв только что пролонгированного соглашения тренер получил 3 миллиона евро, поэтому никто до сих пор не понял, зачем был подписан этот контракт.

Вместо Николича пришел Маркус Гисдоль, чью кандидатуру лоббировал Ральф Рангник. В следующих 12 матчах «Локомотив» одержал лишь 3 победы.

Побег Рангника в «МЮ»

2021-й стал годом перестройки в «Локомотиве». В Черкизово приехала внушительная команда топ-менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником, и клуб перешел на новую философию: сменил тренера, расстался с возрастными лидерами и потратил на трансферы рекордные 30 миллионов евро.

Это моментально сказалось на результатах: команда провалилась в Лиге Европы, заняв последнее место в группе, а в РПЛ ушла на зимний перерыв шестой.

Хаос внутри клуба зафиналил уход Рангника в «МЮ». Немец буквально сбежал из России, получив первое достойное предложение. При этом «Локомотив» даже не получил какой-либо компенсации за уход человека, под которого писалась новая стратегия развития.

Команда, которую привел Рангник в «Локо», осталась. Сам же Ральф теперь в европейском топ-клубе, а дела железнодорожников его, похоже, не особо волновали с самого начала.

Задержание болельщиков ЦСКА

Отношения фанатов с полицией всегда были напряженными. Но то, что случилось в конце ноября на «ВЭБ Арене», выходит за рамки понимания. После матча ЦСКА — «Зенит» полиция задержала более 400 болельщиков армейского клуба. Официальная причина — использование пиротехники. Но фаеры жгли точно не все, а установить виновных невозможно из-за неработающих камер видеонаблюдения. В итоге полиция продержала до утра всю трибуну, а РПЛ и ЦСКА получили гигантский имиджевый урон.

Закон о Fan ID

Внедрение системы Fan ID обсуждалось еще до событий на «ВЭБ Арене». После инцидента с болельщикам ЦСКА тема лишь получила дополнительный резонанс. Все это в итоге привело к тому, что в середине декабря скандальный закон был официально принят.

С июня 2022 года фанаты команд РПЛ не смогут посещать матчи без паспорта болельщика. Пока не до конца понятно, как будет работать система и для чего она вообще нужна, но фанаты уже высказали свое недовольство. В частности, о бойкоте матчей уже заявили объединения болельщиков «Зенита» и «Спартака».