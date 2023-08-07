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Сегодня, 17:45

Топ-игроки стартовых туров РПЛ: Чалов — второй, а лидер — дебютант лиги

«СЭ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 3-го тура РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
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Федор Чалов, Никита Салтыков и Бенхамин Гарре
Федор Чалов, Никита Салтыков и Бенхамин Гарре.
Еженедельный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в двух матчах.

* - средняя оценка «СЭ» за два тура
В скобках — место в топ-20 по итогам предыдущего тура
При равенстве оценок выше стоят те, чей средний балл был выше в предыдущем сезоне

Даниил Хлусевич, Джон Кордоба. Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка

1. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 7,0 (Средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

18-летний полузащитник вихрем ворвался в премьер-лигу. После возвращения из аренды в «Акрон» становится основным в «Крыльях»: в матче с «Динамо» отлично вышел на замену, а в игре с «Ростовом» провел изумительные 60 минут и оформил дебютный дубль.

2. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,83

Стартовый тур Федору не удался, как и всему ЦСКА, но в двух последних матчах Чалов более чем заметен. После хет-трика в Грозном забил «Локомотиву» и отдал гениальный результативный пас.

3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,83

Необычайно стабилен. Третий матч подряд аргентинец отмечается результативным действием, на этот раз он сделал голевую передачу в матче с «Ростовом».

4. Квинси Промес («Спартак») — 6,67

В очередной раз подчеркнул свой класс: как и Гарре, Промес отмечается результативным действием в каждом туре. В Казани Квинси установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Спартака».

5. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,67

Еще один футболист, который три игры подряд не уходит с поля без гола или голевой передачи. В матче с «Зенитом» Тюкавин оформил дубль всего за тайм и заслуженно взлетел в топ-5 нашего рейтинга.

6. Михаил Игнатов («Спартак») — 6,67

И снова в топе игрок, который постоянно отмечается в протоколе. Но Игнатов, в отличие от других героев, каждый раз ассистирует или забивает, выходя на замену. В матче с «Рубином» Михаил отметился голом.

7. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,67

Один из несомненных лидеров «Крыльев» успевает и обороняться, и досаждать соперникам у чужих ворот. В игре с «Ростовом» на счету Бейла голевая передача.

8. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,5

После двух подряд ярких туров колумбиец слегка сник и не забил «Пари НН», но все равно продолжал приносить огромную пользу команде. Без Кордобы «Краснодар» не шел бы в чемпионате со стопроцентным результатом.

Матео Кассьерра, Наир Тикнизян, Федор Смолов. Тикнизян — лучший игрок старта РПЛ. Кассьерра и Смолов — в топ-10

9. Виктор Мендес (ЦСКА) — 6,5

Незаметный герой армейцев. Выжигает середину поля в каждом матче и напрямую влияет на успех команды — чилиец связывает оборону с нападением и делает все, чтобы ЦСКА прогрессировал, несмотря на кадровые трудности.

10. Наир Тикнизян («Локомотив») — 6,5

Не будем лукавить — Тикнизян провел слабое дерби на позиции левого хавбека и был логично заменен на исходе часа. Но подвиги Наира в двух турах одним матчем не перечеркнешь, так что он справедливо остается в топ-10 рейтинга.

* - оценка в туре
В скобках — число попаданий в символические сборные «СЭ»

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Салтыков
1
1
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 И В Н П +/- О
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 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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