Еженедельный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в двух матчах.

* - средняя оценка «СЭ» за два тура

В скобках — место в топ-20 по итогам предыдущего тура

При равенстве оценок выше стоят те, чей средний балл был выше в предыдущем сезоне

1. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 7,0 ( Средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

18-летний полузащитник вихрем ворвался в премьер-лигу. После возвращения из аренды в «Акрон» становится основным в «Крыльях»: в матче с «Динамо» отлично вышел на замену, а в игре с «Ростовом» провел изумительные 60 минут и оформил дебютный дубль.

2. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,83

Стартовый тур Федору не удался, как и всему ЦСКА, но в двух последних матчах Чалов более чем заметен. После хет-трика в Грозном забил «Локомотиву» и отдал гениальный результативный пас.

3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,83

Необычайно стабилен. Третий матч подряд аргентинец отмечается результативным действием, на этот раз он сделал голевую передачу в матче с «Ростовом».

4. Квинси Промес («Спартак») — 6,67

В очередной раз подчеркнул свой класс: как и Гарре, Промес отмечается результативным действием в каждом туре. В Казани Квинси установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Спартака».

5. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,67

Еще один футболист, который три игры подряд не уходит с поля без гола или голевой передачи. В матче с «Зенитом» Тюкавин оформил дубль всего за тайм и заслуженно взлетел в топ-5 нашего рейтинга.

6. Михаил Игнатов («Спартак») — 6,67

И снова в топе игрок, который постоянно отмечается в протоколе. Но Игнатов, в отличие от других героев, каждый раз ассистирует или забивает, выходя на замену. В матче с «Рубином» Михаил отметился голом.

7. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,67

Один из несомненных лидеров «Крыльев» успевает и обороняться, и досаждать соперникам у чужих ворот. В игре с «Ростовом» на счету Бейла голевая передача.

8. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,5

После двух подряд ярких туров колумбиец слегка сник и не забил «Пари НН», но все равно продолжал приносить огромную пользу команде. Без Кордобы «Краснодар» не шел бы в чемпионате со стопроцентным результатом.

9. Виктор Мендес (ЦСКА) — 6,5

Незаметный герой армейцев. Выжигает середину поля в каждом матче и напрямую влияет на успех команды — чилиец связывает оборону с нападением и делает все, чтобы ЦСКА прогрессировал, несмотря на кадровые трудности.

10. Наир Тикнизян («Локомотив») — 6,5

Не будем лукавить — Тикнизян провел слабое дерби на позиции левого хавбека и был логично заменен на исходе часа. Но подвиги Наира в двух турах одним матчем не перечеркнешь, так что он справедливо остается в топ-10 рейтинга.

* - оценка в туре

В скобках — число попаданий в символические сборные «СЭ»