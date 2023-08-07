Топ-игроки стартовых туров РПЛ: Чалов — второй, а лидер — дебютант лиги
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в двух матчах.
* - средняя оценка «СЭ» за два тура
В скобках — место в топ-20 по итогам предыдущего тура
При равенстве оценок выше стоят те, чей средний балл был выше в предыдущем сезоне
1. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 7,0 (Средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
18-летний полузащитник вихрем ворвался в премьер-лигу. После возвращения из аренды в «Акрон» становится основным в «Крыльях»: в матче с «Динамо» отлично вышел на замену, а в игре с «Ростовом» провел изумительные 60 минут и оформил дебютный дубль.
2. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,83
Стартовый тур Федору не удался, как и всему ЦСКА, но в двух последних матчах Чалов более чем заметен. После хет-трика в Грозном забил «Локомотиву» и отдал гениальный результативный пас.
3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,83
Необычайно стабилен. Третий матч подряд аргентинец отмечается результативным действием, на этот раз он сделал голевую передачу в матче с «Ростовом».
4. Квинси Промес («Спартак») — 6,67
В очередной раз подчеркнул свой класс: как и Гарре, Промес отмечается результативным действием в каждом туре. В Казани Квинси установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Спартака».
5. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,67
Еще один футболист, который три игры подряд не уходит с поля без гола или голевой передачи. В матче с «Зенитом» Тюкавин оформил дубль всего за тайм и заслуженно взлетел в топ-5 нашего рейтинга.
6. Михаил Игнатов («Спартак») — 6,67
И снова в топе игрок, который постоянно отмечается в протоколе. Но Игнатов, в отличие от других героев, каждый раз ассистирует или забивает, выходя на замену. В матче с «Рубином» Михаил отметился голом.
7. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,67
Один из несомненных лидеров «Крыльев» успевает и обороняться, и досаждать соперникам у чужих ворот. В игре с «Ростовом» на счету Бейла голевая передача.
8. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,5
После двух подряд ярких туров колумбиец слегка сник и не забил «Пари НН», но все равно продолжал приносить огромную пользу команде. Без Кордобы «Краснодар» не шел бы в чемпионате со стопроцентным результатом.
9. Виктор Мендес (ЦСКА) — 6,5
Незаметный герой армейцев. Выжигает середину поля в каждом матче и напрямую влияет на успех команды — чилиец связывает оборону с нападением и делает все, чтобы ЦСКА прогрессировал, несмотря на кадровые трудности.
10. Наир Тикнизян («Локомотив») — 6,5
Не будем лукавить — Тикнизян провел слабое дерби на позиции левого хавбека и был логично заменен на исходе часа. Но подвиги Наира в двух турах одним матчем не перечеркнешь, так что он справедливо остается в топ-10 рейтинга.
* - оценка в туре
В скобках — число попаданий в символические сборные «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0