«Зенит» — «Динамо»: судья правильно удалил Барриоса
На 90+4-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов принял верное решение, показав красную карточку и удалив с поля Вильмара Барриоса.
Тот в прыжке попытался выбить мяч у Дениса Макарова, ударил его открытыми шипами в левую ногу и едва не нанес сопернику серьезную травму.
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
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|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
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|3
|1
|1
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|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
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|3
|
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|
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|
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|0
|2
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|2
|
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|Оренбург
|3
|0
|1
|2
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|
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|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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