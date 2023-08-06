«Зенит» — «Динамо»: судья правильно удалил Барриоса

На 90+4-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов принял верное решение, показав красную карточку и удалив с поля Вильмара Барриоса.

Тот в прыжке попытался выбить мяч у Дениса Макарова, ударил его открытыми шипами в левую ногу и едва не нанес сопернику серьезную травму.