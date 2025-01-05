Сегодня юбилей у бомбардира всея Руси Олега Веретенникова.

Олег Веретенников — один из самых знаковых футболистов в истории российского футбола. Трижды лучший бомбардир чемпионата, первый, кому покорилась отметка в 100 голов. Его именем назван клуб российских бомбардиров, учрежденный «СЭ».

Долгое время никто не мог его превзойти по количеству забитых мячей (207). И это при том, что Веретенников не играл на позиции центрфорварда! Сейчас он уже занимает в этом списке третью строчку, пропустив вперед Артема Дзюбу (232) и Александра Кержакова (233).

Уникальность этого атакующего полузащитника заключается не только в его потрясающих снайперских способностях, но и в том, что за всю карьеру Олег так и не завоевал ни одного титула.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Рука была сломана в двух местах, отбили мягкие ткани ног»

У многих «Ротор» ассоциируется с Веретенниковым. Не умаляя заслуг Владимира Нидергауса и Валерия Есипова, именно Олег несколько сезонов являлся первой скрипкой в самобытной волгоградской команде, которая бросала перчатку «Спартаку».

Сейчас уже немногие помнят, что переход в «Ротор» из «Уралмаша» в 1992 году стоил Веретенникову здоровья. В прямом смысле этого слова. Братки из Екатеринбурга не простили футболисту такой дерзости, избив будущего лучшего бомбардира чемпионатов России.

— Есть предположение, что это были ребята из Екатеринбурга, которые хотели мне отомстить, — говорил Веретенников. — А дело было как? Жена вышла ненадолго на улицу. Звонок в дверь. Думал, что она. А передо мной амбалы, которые молча начинают меня бить по ногам металлическими прутьями. Успел немного прикрыться рукой.

— Обошлось без особо тяжких последствий?

— Как сказать... Рука была сломана в двух местах. Отбиты мягкие ткани ног. Хорошо, что кости не поломали. Но тут спасибо папе и маме. Вырастили здоровым и крепким. Да и наследственность, видимо, хорошая.

В «Роторе» Веретенников довольно быстро вышел на лидирующие позиции. Уже в сезоне-1993 он наколотил 19 мячей (больше забил только Виктор Панченко из «КАМАЗа»).

В сезоне-1994 Веретенников выглядел уже не столь ярко, хотя ниже определенного уровня все равно не опустился — 12 голов в чемпионате. Зато забил свой первый гол в еврокубках «Нанту» — 3:2.

— «Нант» по приезде в Волгоград нас сильно разозлил, — вспоминал полузащитник. — Ну все им не нравилось. Горюнов, по-моему, жил на этом стадионе, старался, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Какие шикарные раздевалки он сделал! Но больше всего нас взбесил такой факт. В автобусе «Нанта» был плакат: «Добро пожаловать в Волгоград». Так они его разорвали и растоптали. Такое высокомерие мы им простить не могли!

Гол в ворота «МЮ»

В 1995 году «Ротор» ошарашил всю футбольную Европу, выбив из розыгрыша Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона! В Волгограде зрители голов не увидели (0:0), а в Англии подопечные Виктора Прокопенко произвели настоящий фурор.

К перерыву гости вели со счетом 2:0. Второй гол на счету Веретенникова. На 24-й минуте Олег подхватил мяч в середине поля, совершил рейд до линии чужой штрафной, откуда с левой ноги хлестко пробил в правый от себя угол — мяч от штанги залетел в сетку. После перерыва манкунинацы ушли от поражения (2:2), но по сумме двух встреч дальше прошел «Ротор».

— Матчи Кубка УЕФА с «МЮ», когда удалось выбить команду Алекса Фергюсона из турнира, — самые яркие в карьере? — спросили Веретенникова много лет спустя.

— Не сказал бы. Мне больше запомнился дебют «Ротора» в Кубке УЕФА. В 1994-м мы принимали «Нант». Соперники не знали поражений около 40 матчей, лидировали в чемпионате Франции. В составе — половина французской сборной, сильные иностранцы. Но мы при полных трибунах грохнули «Нант» со счетом 3:2. В Волгограде был такой праздник!

— Зато с «МЮ» вы отстояли 2:2 на легендарном «Олд Траффорд».

— Тоже большой матч. Но эмоций, честно, было меньше, чем после победы над «Нантом»... К тому же, пройдя «МЮ», мы затем уступили «Бордо». Расстроились очень сильно. В гостях арбитр просто безобразничал, другого слова не подберу. Могли обыгрывать этих французов, которые в итоге дошли до финала.

— А правда, что в Манчестере ваш главный тренер Виктор Прокопенко, чтобы раскрепостить игроков, обратился к команде с такой фразой: «Что главное в танке? Не ус...ться!»?

— Да, у Виктора Евгеньевича было отличное чувство юмора. Так он решил снять напряжение. Все похохотали и вышли на поле побеждать «МЮ».

Олег Веретенников (слева) в матче против «Динамо». 1995 год. Фото Александр Федоров, архив «СЭ»

Незабитый пенальти в финале Кубка

В 1995-м «Ротор» был очень близок к завоеванию первого титула в своей истории. В финале Кубка России команда Прокопенко встречалась со столичным «Динамо» Константина Бескова.

Игра выдалась малособытийной. Тем не менее гости получили отличный шанс вырвать победу в концовке встречи. Арбитр Синер поставил весьма неочевидный пенальти за падение Кривова в штрафной бело-голубых. К точке подошел Веретенников и... пробил в штангу!

— Вообще я никогда не бил пенальти, рассчитывая на силу удара, — объяснял супербомбардир «Новым Известиям» в 2009 году. — Старался пробивать, скорее, на точность. А тут за воротами оказался президент нашего клуба Владимир Горюнов. И, слышу, кричит он мне: «Бей со всей силы!» Я так и ударил — и попал в правую от себя штангу. Сметанин направление удара угадал, но и он не дотянулся бы, попади я на несколько сантиметров левее.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. А в серии послематчевых 11-метровых точнее оказались москвичи.

В том же 1995 году Веретенников впервые стал лучшим бомбардиром национального первенства, 25 раз поразив ворота.

— А то, что лучший российский бомбардир — по амплуа полузащитник, этому есть объяснение? — спросили волгоградца в конце сезона.

— Здесь также большой элемент везения. Большинство своих голов забиваю дальними ударами. К тому же в «Роторе» я штатный исполнитель стандартных положений. 8-9 своих голов забиваю со штрафных, плюс еще пенальти. Наверное, в этом и кроется секрет моей результативности. Есть предчувствие, что по забитым мячам недолго буду рекордсменом. Я все-таки хав, мои основные обязанности — снабжать мячами партнеров.

По итогам сезона-1995 Веретенников занял второе место в голосовании на лучшего игрока года в России. Золото завоевал спартаковец Илья Цымбаларь. Ситуация повторилась и в 1996-м, и в 1997 году: Олег вновь останавливался в шаге от личного достижения (лучшими признавали Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева соответственно).

Олег Веретенников забивает свой 100-й гол в чемпионатах России в ворота «Спартака». 1997 год. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Люди намекали, что мы продали игру «Спартаку»

В 1997 году в игровой карьере Веретенникова произошло два важнейших события. Во-первых, он забил свой сотый гол в чемпионатах России — 30 августа в игре с московским «Локомотивом».

— Беркетов сделал идеальную передачу, и у меня было время, чтобы подработать мяч и посмотреть, где находится вратарь. Плюс удар получился удачным. Подшивалов, кажется, не ожидал, что буду бить в ближний угол. Он просто не успел среагировать, — рассказывал полузащитник после матча.

— Каким вам представлялся 100-й гол?

— Обязательно забитым с игры, не с пенальти.

— А вот Пеле, например, свой 1000-й гол забил именно с пенальти. И ничего — остался доволен.

— Когда у меня дело дойдет до тысячного гола, вполне вероятно, что я соглашусь с Пеле.

После финального свистка президент «Ротора» Владимир Горюнов назвал Веретенникова королем российского футбола.

Вообще тот год мог стать самым успешным в карьере Олега. Судьба золотых медалей решалась в последнем туре. В Волгограде «Ротору» нужно было побеждать «Спартак», красно-белых устраивала и ничья.

В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее. Однако команда Романцева перетерпела, а после перерыва Кечинов и Ширко больно ужалили хозяев — 2:0.

За этот матч Веретенников получил от «СЭ» оценку 6,0: «Ставка волгоградцев на своего лидера не оправдалась — он выглядел бледной тенью себя самого. Много бил, но не точно. Часто брал игру на себя, но терял мяч или ошибался в передачах».

— Надо сказать, что мы сами виноваты в том, что довели дело фактически до решающего матча, — признавал Веретенников. — Могли же стать чемпионами досрочно. И игра со «Спартаком» не имела бы значения. Но благодаря нашим ошибкам «Спартак» вновь получил шанс завоевать золото. А когда все решается в одной встрече равных по силам команд, многое зависит от везения. В тот день удача от нас отвернулась. Каким бы обидным ни было поражение, ужаснее другое. Было дело, подходили люди и намекали, что мы эту игру продали. Я отвечал: «Что у вас с головой? Понимаете, мы же мечтали стать чемпионами!»

В 1998-м «Ротор» занял лишь четвертое место, а Веретенников оформил пента-трик в поединке с «Шинником», повторив достижение Виктора Панченко. Как и в сезоне-1997, Олег забил 22 гола, в третий раз став лучшим бомбардиром чемпионата (рекорд России).

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Почему не уехал в «Вердер»? Почему не перешел к Романцеву?

В январе 2000 года бомбардир покинул «Ротор», перейдя в греческий «Арис».

— А я в Грецию особо и не рвался, но что сделано, то сделано, — рассказывал впоследствии Веретенников. — В двадцать девять лет так менять свой жизненный уклад, конечно, не стоило. Уезжать нужно было четырьмя-пятью годами раньше, тогда у меня был шанс достичь чего-то более серьезного. Хотя особых причин жаловаться на судьбу не вижу. Разве что в греческом «Арисе» не сложилось. Там сформировался непонятный мирок, так и не принявший в свои ряды футболиста по фамилии Веретенников. А в Бельгии, до конфуза с этими разрешениями на работу в стране, проблем не возникало. Пусть я не всегда играл в основном составе «Льерса», но принимал участие практически во всех матчах, к которым готовился.

Веретенников действительно мог уехать в более статусный европейский клуб тремя годами ранее. Зимой 1998-го глаз на него положил «Вердер».

— «Вердер» был готов подписать контракт со мной. Мы были в Германии на сборах и играли с этой командой. Но у них как раз в этот период поменялся тренер. Пришел Феликс Магат, который решил, что игрок из Восточной Европы ему не нужен. Отказался от моей кандидатуры... — рассказывал Веретенников в одном из интервью.

Всем ярким игрокам из провинциальных клубов после завершения карьеры журналисты задавали примерно один и тот же вопрос: как так получилось, что они не попали в «Спартак» Романцева? Веретенников исключением не стал.

— Олег Романцев звал вас в «Спартак» дважды. А в каких сезонах? — спросили Веретенникова журналисты «СЭ» в 2017 году.

— Не дважды. Больше. Конкретные годы сейчас не вспомню. Один разговор, кажется, состоялся в конце 1995-го, когда сборная готовилась к отборочному матчу чемпионата Европы с Финляндией и тренировалась в Тарасовке. Вот тогда меня Романцев и пригласил.

— Отказывались категорично?

— Нет, почему? Рассматривал предложение, вел диалог. Вот в тот раз сказал, что в Волгограде у меня семья и квартира, перевезли родителей, все уже есть. А разговора о том, что в Москве «Спартак» сразу поможет с жильем, не шло. Бросать же ничего не хотелось. Да и в «Роторе» все нравилось. Так что зачем сейчас об этом вспоминать?

А вот выдержка из интервью Веретенникова «Чемпионату».

— «Спартак»? Меня приглашали туда два раза. Я не пошел. Хотя, наверное, если бы согласился, то смог бы осуществить свою мечту — выступить на чемпионате мира или Европы. Да, видно, не судьба.

— Отказывались из принципиальных соображений?

— А зачем уходить оттуда, где тебе хорошо? У меня были великолепные партнеры в «Роторе», друзья. Нравился город, климат. Все нравилось! А волгоградских болельщиков я до сих пор считаю лучшими в стране, и никто меня в этом не разубедит. Они в этом году за командой во Владивосток поехали. Вы представляете себе — 300 человек?! Это о чем-то да говорит, правильно? Разве они не лучшие? Да просто красавцы!

— Вы не из тех, кто от добра добро ищет.

— Я очень хотел стать чемпионом, и именно с «Ротором», поэтому никуда не дергался. А ушел, когда почувствовал, что команда перестала прогрессировать, начался регресс.