«Спартак» потеряет очки в Сочи, Карпин не победит «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Дмитрий Булыкин — 0:1. «Химки» сейчас в пике, я даже сказал бы — на дне. «Оренбург», хоть и играет в гостях, одержит минимальную победу.
Вячеслав Малежик — 1:2. «Оренбург» прилично сыграл последний матч, на кураже может обыграть «Химки», которые потеряли внутренний стержень.
Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, «Сочи» даст бой «Спартаку». Красно-белые — раздражитель для всех. Они играют в гостях, будет сложно совладать с хорошо настроенным соперником. Жду ничьей.
Вячеслав Малежик — 1:1. Мне нравится «Спартак», что-то в этой команде есть, смотреть на нее интересно. «Сочи» тоже неплохо выглядит, я поставлю на ничью.
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» набрал ход, никто его пока не может остановить. Думаю, у «Ахмата» тоже не получится. На своем поле питерцы выиграют.
Вячеслав Малежик — 3:1. «Ахмат» возглавляет мой хороший приятель Сергей Ташуев, я болею за него. Но «Зенит» очень силен, Ташуеву с его дружиной будет тяжело.
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» любит матчи с хорошими клубами, которые сами играют и дают сопернику. С «Краснодаром» воронежцы даже могут добыть ничью.
Вячеслав Малежик — 1:2. Мне всегда нравился «Краснодар». Из-за своих симпатий я выберу именно «быков».
Дмитрий Булыкин — 2:0. Команда чувствует, что в «Нижнем Новгороде» тренер ненадолго, поэтому проиграет. ЦСКА находится в лидирующей группе. У красно-синих были проблемы с защитниками, но Чалов и остальная атакующая группа сейчас в хорошей форме.
Вячеслав Малежик — 2:0. У Федотова есть понимание того, что он делает. Снова прилично заиграл Чалов. Думаю, «Нижнему» придется нелегко, армейцы выиграют.
Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Локомотива» очень сложная ситуация, так еще и команда играет в гостях. «Урал» сейчас набрал очки, неплохо идет, но думаю, что будет ничья.
Вячеслав Малежик — 1:1. «Локомотив» должен напрячься. Несмотря на последние успехи «Урала», мне трудно назвать эту команду фаворитом. Но и победу «Локо» не сможет вырвать.
Дмитрий Булыкин — 0:0. «Торпедо» может зацепиться за очки, приложит для этого все усилия. «Крылья» — это не серьезный соперник, у автозаводцев будут шансы. Поставлю на безголевую ничью.
Вячеслав Малежик — 0:1. В «Торпедо» играют люди, которым уже пора тренировать. Играть не у всех получается. Победят «Крылья».
Дмитрий Булыкин — 1:2. Очень интересный матч. Обе команды неплохо выглядят в последнее время, но я выберу «Динамо».
Вячеслав Малежик — 2:2. Я болел за «Динамо», команда хороша в нападении. «Ростов» тоже здорово играет, а Карпин — один из самых интересных тренеров в РПЛ. Я жду от этого матча результативной ничьей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2