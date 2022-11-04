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Сегодня, 08:30

«Спартак» потеряет очки в Сочи, Карпин не победит «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев и Сергей Терехов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин и музыкант Вячеслав Малежик.

«Химки» — «Оренбург»

Дмитрий Булыкин — 0:1. «Химки» сейчас в пике, я даже сказал бы — на дне. «Оренбург», хоть и играет в гостях, одержит минимальную победу.

Вячеслав Малежик — 1:2. «Оренбург» прилично сыграл последний матч, на кураже может обыграть «Химки», которые потеряли внутренний стержень.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

«Сочи» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, «Сочи» даст бой «Спартаку». Красно-белые — раздражитель для всех. Они играют в гостях, будет сложно совладать с хорошо настроенным соперником. Жду ничьей.

Вячеслав Малежик — 1:1. Мне нравится «Спартак», что-то в этой команде есть, смотреть на нее интересно. «Сочи» тоже неплохо выглядит, я поставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

«Зенит» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» набрал ход, никто его пока не может остановить. Думаю, у «Ахмата» тоже не получится. На своем поле питерцы выиграют.

Вячеслав Малежик — 3:1. «Ахмат» возглавляет мой хороший приятель Сергей Ташуев, я болею за него. Но «Зенит» очень силен, Ташуеву с его дружиной будет тяжело.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

«Факел» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» любит матчи с хорошими клубами, которые сами играют и дают сопернику. С «Краснодаром» воронежцы даже могут добыть ничью.

Вячеслав Малежик — 1:2. Мне всегда нравился «Краснодар». Из-за своих симпатий я выберу именно «быков».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар

ЦСКА — «Нижний Новгород»

Дмитрий Булыкин — 2:0. Команда чувствует, что в «Нижнем Новгороде» тренер ненадолго, поэтому проиграет. ЦСКА находится в лидирующей группе. У красно-синих были проблемы с защитниками, но Чалов и остальная атакующая группа сейчас в хорошей форме.

Вячеслав Малежик — 2:0. У Федотова есть понимание того, что он делает. Снова прилично заиграл Чалов. Думаю, «Нижнему» придется нелегко, армейцы выиграют.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

«Урал» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 1:1. У «Локомотива» очень сложная ситуация, так еще и команда играет в гостях. «Урал» сейчас набрал очки, неплохо идет, но думаю, что будет ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Локомотив» должен напрячься. Несмотря на последние успехи «Урала», мне трудно назвать эту команду фаворитом. Но и победу «Локо» не сможет вырвать.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

«Торпедо» — «Крылья Советов»

Дмитрий Булыкин — 0:0. «Торпедо» может зацепиться за очки, приложит для этого все усилия. «Крылья» — это не серьезный соперник, у автозаводцев будут шансы. Поставлю на безголевую ничью.

Вячеслав Малежик — 0:1. В «Торпедо» играют люди, которым уже пора тренировать. Играть не у всех получается. Победят «Крылья».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Крылья Советов

«Ростов» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Очень интересный матч. Обе команды неплохо выглядят в последнее время, но я выберу «Динамо».

Вячеслав Малежик — 2:2. Я болел за «Динамо», команда хороша в нападении. «Ростов» тоже здорово играет, а Карпин — один из самых интересных тренеров в РПЛ. Я жду от этого матча результативной ничьей.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
37
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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