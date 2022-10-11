Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?

Разбираем одну из немногих проблем чемпионов России.

Пока — ничего страшного

«Зенит» всегда был силен нападающими: Кулик, Панов, Попович, Кержаков, Аршавин, Погребняк, Текке, Халк, Дзюба, Азмун... Все они в разное время были лидерами атак сине-бело-голубых и немало забивали. Но в нынешнем сезоне центрфорварды «Зенита» разочаровывают: у Сергеева в чемпионате всего четыре гола, три из которых после выхода на замену, а у Кассьерры — ни одного.

Эта проблема пока не стоит остро. «Зенит» с отрывом самая результативная команда премьер-лиги, имеет комфортное преимущество над ближайшими преследователями, а выручают центральных нападающих другие: Малком, Вендел, Мостовой, Кузяев. Но это пока. Если у лидера чемпионата возникнут кадровые трудности, то молчание форвардов будет восприниматься болезненно.

Статистика Сергеева выглядит не так страшно. В пересчете на игровое время даже приемлемо: Иван забивает каждые 113 минут, а это 12-е место в лиге. Более того, в предыдущем сезоне Сергеев радовал болельщиков голами примерно с той же частотой, так что он остается на своем уровне. Однако не блистает в стартовом составе и хорош в роли джокера. А у Кассьерры вообще серьезный спад — второй бомбардир прошлого чемпионата пока отличался за «Зенит» лишь в Кубке и Суперкубке России.

Что с Кассьеррой?

Сухая серия колумбийца в чемпионате превысила уже десять часов. При этом Кассьерра в большинстве матчей выходил в основном составе, что говорит о доверии Сергея Семака. Главного тренера «Зенита» впервые спросили об отсутствии голов у Матео еще после июльского разгрома «Локомотива». Тогда Семак ответил: «Я доволен игрой Кассьерры. Не только мячи являются показателем хорошей игры нападающего». Позже Сергею Богдановичу еще пару раз приходилось оценивать действия колумбийца, но он никогда его не критиковал. Максимум — комментарий по поводу замены Кассьерры на Сергеева в перерыве матча с «Ростовом»: «Ваня гораздо более активен в прессинге, более объемный игрок. Мы выпустили Сергеева, чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч».

Выходит, Семака не совсем устраивает игра Кассьерры без мяча. Действительно, колумбиец — не фанат прессинга, да и статистика его единоборств не впечатляет. Но здесь ничего нового: Матео и в «Сочи» постоянно играл на чистых мячах, зато регулярно забивал, поэтому об этой проблеме никто не упоминал. Штаб «Зенита» и перед трансфером прекрасно знал о нелюбви южноамериканца к борьбе, да и о неспособности — у Кассьерры далеко не выдающаяся антропометрия и не лучшее умение выбирать позицию.

Больше не главный в команде

А вот резкое снижение результативности — сюрприз для всех. Причем число ударов Кассьерры за год не изменилось, однако снизились их точность и качество: показатель xG на 90 минут рухнул почти в три раза — с 0,66 до 0,24. По этому параметру Кассьерра сейчас уступает сразу восьмерым одноклубникам, хотя в «Сочи» был вторым.

Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.

Увеличилась и средняя дальность ударов колумбийца. В прошлом сезоне Кассьерра наносил 26% ударов из площади ворот, а сейчас на эту зону приходится лишь 10%. В этом чемпионате Матео бил из вратарской лишь дважды, что для него катастрофично: у Кассьерры вообще нет голов в РПЛ с расстояния дальше 12 метров. Он плохо бьет со средней дистанции и крайне редко — с дальней.

Очевидно, что спад колумбийца связан и со сменой стиля команды, а также ее оппонентов. В «Сочи» Кассьерра был одним из двух центров притяжения вместе с Нобоа, а соперники южан часто играли открыто и предоставляли пространство форварду. Сейчас, во-первых, с Кассьеррой уже познакомилась вся лига и выучила его манеру игры. Во-вторых, у «Зенита» уже давно центрфорвард не считается главной атакующей силой. В-третьих, соперники гегемона часто плотно закрываются и предоставляют минимум пространства у своих ворот. В-четвертых, Кассьерра не привык много работать без мяча, а у Семака форварды должны не только ловить чужие подачи, но и сами искать моменты.

Ставить крест на Матео пока рано. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию. Возможно, проблема кроется в психологии или личных проблемах, о которых мы не знаем. Но он уже точно прибавил в командной игре — Кассьерра в среднем за 90 минут делает на 0,8 передачи под удар за игру больше, чем в прошлом сезоне. И Семак определенно ждет прогресса.

Иван Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пара форвардов — шаг назад

Сергеев пока выглядит предпочтительнее. Он наверняка и вышел бы с первых минут в матче с «Факелом», если бы был здоров. Без него Семаку пришлось выпускать в концовке Ерохина, так что формально встречу в Воронеже «Зенит» доигрывал без номинальных нападающих. После игры в соцсетях снова поднялась тема нехватки форвардов, ведь летом «Зенит» фактически разменял Дзюбу и Юри Алберто лишь на одного Кассьерру.

Нападающих Семаку действительно не хватает, но возвращаться к схеме 4-4-2, о чем иногда спрашивают тренера, все же бессмысленно. «Зенит» летом перестроился на 4-3-3 для того, чтобы увеличить давление на бровках, освободить фланговых форвардов от обороны и насытить центр поля. При наличии Кассьерры и Сергеева в основе придется сажать на скамейку дающих объем Кузяева или Вендела, а Малком с Клаудиньо будут больше обороняться, но они делать не умеют. Так что Семак правильно устраивает ротацию между Сергеевым и Кассьеррой.

Сравнение нападающих «Зенита» в прошлом и текущем чемпионате (данные Opta, в среднем за 90 минут)

Игрок Сердар Азмун Артем Дзюба Юри Алберто Иван Сергеев Матео Кассьерра Сезон Прошлый Прошлый Прошлый Текущий Текущий Голы (в среднем) 0,7 0,7 0,5 0,8 0 Реализация 25% 27,5% 14,3% 26,7% 0% Удары 2,7 2,3 3,5 3 2,1 Удары в створ 1,6 1,3 1,6 2 0,8 Точность ударов 60,7% 55% 46,4% 66,7% 35,7% xG 0,51 0,51 0,66 0,71 0,24 Голевые пасы 0,1 0,3 0,3 0,6 0,5 Пасы под удар 1,1 1,8 1,3 1,4 2,3 Единоборства 9 12,8 10 4 6,6 Единоборства вверху 4,7 7,4 3 1,6 4,3

Новый форвард зимой?

Другая тема к размышлению — результативность Юри Алберто в Бразилии, которая заставляет болельщиков жалеть о его уходе. Все еще арендованный у «Зенита» форвард с середины августа отличился восемь раз за «Коринтианс» — в два раза больше, чем Сергеев с Кассьеррой забили на пару. Весну в Санкт-Петербурге Алберто тоже провел неплохо, хотя и слабо реализовывал моменты.

А вот у Дзюбы с Азмуном в новых клубах получается не очень. Артем после дебютного гола за «Адана Демирспор» осел на лавке, а Сердар вообще в этом сезоне не отличался за «Байер», сейчас к тому же получив серьезную травму. Зато в «Зените» у обоих долгое время все было хорошо. Даже в прошлом чемпионате Азмун с Дзюбой нередко забивали, что подчеркивает таблица выше. И ладно иранец — в этом нет ничего удивительного. Но и у Артема показатели минувшего сезона ничем не хуже цифр нынешнего Кассьерры. По единоборствам Дзюба вообще в два раза сильнее. А это наводит на мысли о том, что сейчас Артем мог бы даже претендовать на основной состав, если бы продлил контракт с «Зенитом».

Будет ли клуб искать нового форварда зимой? Этот вопрос прозенитовские Telegram-каналы сейчас обсуждают особенно активно, но пока об этом думать рано. Во-первых, Семак публично поддерживает своих нападающих и настаивает на том, что голы — не единственная их задача. Во-вторых, уже в ближайшее время все может повернуться. Да, сейчас Кассьерра с Сергеевым скорее разочаровывают, но у них есть еще месяц до зимней паузы, чтобы развернуть ситуацию. Если они начнут забивать в ближайшее время, то дискуссия о новом форварде затухнет не разгоревшись.