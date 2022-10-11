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11 октября, 09:00

Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Разбираем одну из немногих проблем чемпионов России.

Пока — ничего страшного

«Зенит» всегда был силен нападающими: Кулик, Панов, Попович, Кержаков, Аршавин, Погребняк, Текке, Халк, Дзюба, Азмун... Все они в разное время были лидерами атак сине-бело-голубых и немало забивали. Но в нынешнем сезоне центрфорварды «Зенита» разочаровывают: у Сергеева в чемпионате всего четыре гола, три из которых после выхода на замену, а у Кассьерры — ни одного.

Эта проблема пока не стоит остро. «Зенит» с отрывом самая результативная команда премьер-лиги, имеет комфортное преимущество над ближайшими преследователями, а выручают центральных нападающих другие: Малком, Вендел, Мостовой, Кузяев. Но это пока. Если у лидера чемпионата возникнут кадровые трудности, то молчание форвардов будет восприниматься болезненно.

Статистика Сергеева выглядит не так страшно. В пересчете на игровое время даже приемлемо: Иван забивает каждые 113 минут, а это 12-е место в лиге. Более того, в предыдущем сезоне Сергеев радовал болельщиков голами примерно с той же частотой, так что он остается на своем уровне. Однако не блистает в стартовом составе и хорош в роли джокера. А у Кассьерры вообще серьезный спад — второй бомбардир прошлого чемпионата пока отличался за «Зенит» лишь в Кубке и Суперкубке России.

Что с Кассьеррой?

Сухая серия колумбийца в чемпионате превысила уже десять часов. При этом Кассьерра в большинстве матчей выходил в основном составе, что говорит о доверии Сергея Семака. Главного тренера «Зенита» впервые спросили об отсутствии голов у Матео еще после июльского разгрома «Локомотива». Тогда Семак ответил: «Я доволен игрой Кассьерры. Не только мячи являются показателем хорошей игры нападающего». Позже Сергею Богдановичу еще пару раз приходилось оценивать действия колумбийца, но он никогда его не критиковал. Максимум — комментарий по поводу замены Кассьерры на Сергеева в перерыве матча с «Ростовом»: «Ваня гораздо более активен в прессинге, более объемный игрок. Мы выпустили Сергеева, чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч».

Выходит, Семака не совсем устраивает игра Кассьерры без мяча. Действительно, колумбиец — не фанат прессинга, да и статистика его единоборств не впечатляет. Но здесь ничего нового: Матео и в «Сочи» постоянно играл на чистых мячах, зато регулярно забивал, поэтому об этой проблеме никто не упоминал. Штаб «Зенита» и перед трансфером прекрасно знал о нелюбви южноамериканца к борьбе, да и о неспособности — у Кассьерры далеко не выдающаяся антропометрия и не лучшее умение выбирать позицию.

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Больше не главный в команде

А вот резкое снижение результативности — сюрприз для всех. Причем число ударов Кассьерры за год не изменилось, однако снизились их точность и качество: показатель xG на 90 минут рухнул почти в три раза — с 0,66 до 0,24. По этому параметру Кассьерра сейчас уступает сразу восьмерым одноклубникам, хотя в «Сочи» был вторым.

Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.
Карта ударов Матео Кассьерры по воротам в чемпионате-2022/23.

Увеличилась и средняя дальность ударов колумбийца. В прошлом сезоне Кассьерра наносил 26% ударов из площади ворот, а сейчас на эту зону приходится лишь 10%. В этом чемпионате Матео бил из вратарской лишь дважды, что для него катастрофично: у Кассьерры вообще нет голов в РПЛ с расстояния дальше 12 метров. Он плохо бьет со средней дистанции и крайне редко — с дальней.

Очевидно, что спад колумбийца связан и со сменой стиля команды, а также ее оппонентов. В «Сочи» Кассьерра был одним из двух центров притяжения вместе с Нобоа, а соперники южан часто играли открыто и предоставляли пространство форварду. Сейчас, во-первых, с Кассьеррой уже познакомилась вся лига и выучила его манеру игры. Во-вторых, у «Зенита» уже давно центрфорвард не считается главной атакующей силой. В-третьих, соперники гегемона часто плотно закрываются и предоставляют минимум пространства у своих ворот. В-четвертых, Кассьерра не привык много работать без мяча, а у Семака форварды должны не только ловить чужие подачи, но и сами искать моменты.

Ставить крест на Матео пока рано. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию. Возможно, проблема кроется в психологии или личных проблемах, о которых мы не знаем. Но он уже точно прибавил в командной игре — Кассьерра в среднем за 90 минут делает на 0,8 передачи под удар за игру больше, чем в прошлом сезоне. И Семак определенно ждет прогресса.

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Сергеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пара форвардов — шаг назад

Сергеев пока выглядит предпочтительнее. Он наверняка и вышел бы с первых минут в матче с «Факелом», если бы был здоров. Без него Семаку пришлось выпускать в концовке Ерохина, так что формально встречу в Воронеже «Зенит» доигрывал без номинальных нападающих. После игры в соцсетях снова поднялась тема нехватки форвардов, ведь летом «Зенит» фактически разменял Дзюбу и Юри Алберто лишь на одного Кассьерру.

Нападающих Семаку действительно не хватает, но возвращаться к схеме 4-4-2, о чем иногда спрашивают тренера, все же бессмысленно. «Зенит» летом перестроился на 4-3-3 для того, чтобы увеличить давление на бровках, освободить фланговых форвардов от обороны и насытить центр поля. При наличии Кассьерры и Сергеева в основе придется сажать на скамейку дающих объем Кузяева или Вендела, а Малком с Клаудиньо будут больше обороняться, но они делать не умеют. Так что Семак правильно устраивает ротацию между Сергеевым и Кассьеррой.

Сравнение нападающих «Зенита» в прошлом и текущем чемпионате (данные Opta, в среднем за 90 минут)

Игрок

Сердар Азмун

Артем Дзюба

Юри Алберто

Иван Сергеев

Матео Кассьерра

Сезон

Прошлый

Прошлый

Прошлый

Текущий

Текущий

Голы (в среднем)

0,7

0,7

0,5

0,8

0

Реализация

25%

27,5%

14,3%

26,7%

0%

Удары

2,7

2,3

3,5

3

2,1

Удары в створ

1,6

1,3

1,6

2

0,8

Точность ударов

60,7%

55%

46,4%

66,7%

35,7%

xG

0,51

0,51

0,66

0,71

0,24

Голевые пасы

0,1

0,3

0,3

0,6

0,5

Пасы под удар

1,1

1,8

1,3

1,4

2,3

Единоборства

9

12,8

10

4

6,6

Единоборства вверху

4,7

7,4

3

1,6

4,3

Новый форвард зимой?

Другая тема к размышлению — результативность Юри Алберто в Бразилии, которая заставляет болельщиков жалеть о его уходе. Все еще арендованный у «Зенита» форвард с середины августа отличился восемь раз за «Коринтианс» — в два раза больше, чем Сергеев с Кассьеррой забили на пару. Весну в Санкт-Петербурге Алберто тоже провел неплохо, хотя и слабо реализовывал моменты.

А вот у Дзюбы с Азмуном в новых клубах получается не очень. Артем после дебютного гола за «Адана Демирспор» осел на лавке, а Сердар вообще в этом сезоне не отличался за «Байер», сейчас к тому же получив серьезную травму. Зато в «Зените» у обоих долгое время все было хорошо. Даже в прошлом чемпионате Азмун с Дзюбой нередко забивали, что подчеркивает таблица выше. И ладно иранец — в этом нет ничего удивительного. Но и у Артема показатели минувшего сезона ничем не хуже цифр нынешнего Кассьерры. По единоборствам Дзюба вообще в два раза сильнее. А это наводит на мысли о том, что сейчас Артем мог бы даже претендовать на основной состав, если бы продлил контракт с «Зенитом».

Будет ли клуб искать нового форварда зимой? Этот вопрос прозенитовские Telegram-каналы сейчас обсуждают особенно активно, но пока об этом думать рано. Во-первых, Семак публично поддерживает своих нападающих и настаивает на том, что голы — не единственная их задача. Во-вторых, уже в ближайшее время все может повернуться. Да, сейчас Кассьерра с Сергеевым скорее разочаровывают, но у них есть еще месяц до зимней паузы, чтобы развернуть ситуацию. Если они начнут забивать в ближайшее время, то дискуссия о новом форварде затухнет не разгоревшись.

Артем Дзюба
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Торпедо М

 6 1 2
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Локомотив

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