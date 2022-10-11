Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?
Пока — ничего страшного
«Зенит» всегда был силен нападающими: Кулик, Панов, Попович, Кержаков, Аршавин, Погребняк, Текке, Халк, Дзюба, Азмун... Все они в разное время были лидерами атак сине-бело-голубых и немало забивали. Но в нынешнем сезоне центрфорварды «Зенита» разочаровывают: у Сергеева в чемпионате всего четыре гола, три из которых после выхода на замену, а у Кассьерры — ни одного.
Эта проблема пока не стоит остро. «Зенит» с отрывом самая результативная команда премьер-лиги, имеет комфортное преимущество над ближайшими преследователями, а выручают центральных нападающих другие: Малком, Вендел, Мостовой, Кузяев. Но это пока. Если у лидера чемпионата возникнут кадровые трудности, то молчание форвардов будет восприниматься болезненно.
Статистика Сергеева выглядит не так страшно. В пересчете на игровое время даже приемлемо: Иван забивает каждые 113 минут, а это 12-е место в лиге. Более того, в предыдущем сезоне Сергеев радовал болельщиков голами примерно с той же частотой, так что он остается на своем уровне. Однако не блистает в стартовом составе и хорош в роли джокера. А у Кассьерры вообще серьезный спад — второй бомбардир прошлого чемпионата пока отличался за «Зенит» лишь в Кубке и Суперкубке России.
Что с Кассьеррой?
Сухая серия колумбийца в чемпионате превысила уже десять часов. При этом Кассьерра в большинстве матчей выходил в основном составе, что говорит о доверии Сергея Семака. Главного тренера «Зенита» впервые спросили об отсутствии голов у Матео еще после июльского разгрома «Локомотива». Тогда Семак ответил: «Я доволен игрой Кассьерры. Не только мячи являются показателем хорошей игры нападающего». Позже Сергею Богдановичу еще пару раз приходилось оценивать действия колумбийца, но он никогда его не критиковал. Максимум — комментарий по поводу замены Кассьерры на Сергеева в перерыве матча с «Ростовом»: «Ваня гораздо более активен в прессинге, более объемный игрок. Мы выпустили Сергеева, чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч».
Выходит, Семака не совсем устраивает игра Кассьерры без мяча. Действительно, колумбиец — не фанат прессинга, да и статистика его единоборств не впечатляет. Но здесь ничего нового: Матео и в «Сочи» постоянно играл на чистых мячах, зато регулярно забивал, поэтому об этой проблеме никто не упоминал. Штаб «Зенита» и перед трансфером прекрасно знал о нелюбви южноамериканца к борьбе, да и о неспособности — у Кассьерры далеко не выдающаяся антропометрия и не лучшее умение выбирать позицию.
Больше не главный в команде
А вот резкое снижение результативности — сюрприз для всех. Причем число ударов Кассьерры за год не изменилось, однако снизились их точность и качество: показатель xG на 90 минут рухнул почти в три раза — с 0,66 до 0,24. По этому параметру Кассьерра сейчас уступает сразу восьмерым одноклубникам, хотя в «Сочи» был вторым.
Увеличилась и средняя дальность ударов колумбийца. В прошлом сезоне Кассьерра наносил 26% ударов из площади ворот, а сейчас на эту зону приходится лишь 10%. В этом чемпионате Матео бил из вратарской лишь дважды, что для него катастрофично: у Кассьерры вообще нет голов в РПЛ с расстояния дальше 12 метров. Он плохо бьет со средней дистанции и крайне редко — с дальней.
Очевидно, что спад колумбийца связан и со сменой стиля команды, а также ее оппонентов. В «Сочи» Кассьерра был одним из двух центров притяжения вместе с Нобоа, а соперники южан часто играли открыто и предоставляли пространство форварду. Сейчас, во-первых, с Кассьеррой уже познакомилась вся лига и выучила его манеру игры. Во-вторых, у «Зенита» уже давно центрфорвард не считается главной атакующей силой. В-третьих, соперники гегемона часто плотно закрываются и предоставляют минимум пространства у своих ворот. В-четвертых, Кассьерра не привык много работать без мяча, а у Семака форварды должны не только ловить чужие подачи, но и сами искать моменты.
Ставить крест на Матео пока рано. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию. Возможно, проблема кроется в психологии или личных проблемах, о которых мы не знаем. Но он уже точно прибавил в командной игре — Кассьерра в среднем за 90 минут делает на 0,8 передачи под удар за игру больше, чем в прошлом сезоне. И Семак определенно ждет прогресса.
Пара форвардов — шаг назад
Сергеев пока выглядит предпочтительнее. Он наверняка и вышел бы с первых минут в матче с «Факелом», если бы был здоров. Без него Семаку пришлось выпускать в концовке Ерохина, так что формально встречу в Воронеже «Зенит» доигрывал без номинальных нападающих. После игры в соцсетях снова поднялась тема нехватки форвардов, ведь летом «Зенит» фактически разменял Дзюбу и Юри Алберто лишь на одного Кассьерру.
Нападающих Семаку действительно не хватает, но возвращаться к схеме 4-4-2, о чем иногда спрашивают тренера, все же бессмысленно. «Зенит» летом перестроился на 4-3-3 для того, чтобы увеличить давление на бровках, освободить фланговых форвардов от обороны и насытить центр поля. При наличии Кассьерры и Сергеева в основе придется сажать на скамейку дающих объем Кузяева или Вендела, а Малком с Клаудиньо будут больше обороняться, но они делать не умеют. Так что Семак правильно устраивает ротацию между Сергеевым и Кассьеррой.
Сравнение нападающих «Зенита» в прошлом и текущем чемпионате (данные Opta, в среднем за 90 минут)
|
Игрок
|
Сердар Азмун
|
Артем Дзюба
|
Юри Алберто
|
Иван Сергеев
|
Матео Кассьерра
|
Сезон
|
Прошлый
|
Прошлый
|
Прошлый
|
Текущий
|
Текущий
|
Голы (в среднем)
|
0,7
|
0,7
|
0,5
|
0,8
|
0
|
Реализация
|
25%
|
27,5%
|
14,3%
|
26,7%
|
0%
|
Удары
|
2,7
|
2,3
|
3,5
|
3
|
2,1
|
Удары в створ
|
1,6
|
1,3
|
1,6
|
2
|
0,8
|
Точность ударов
|
60,7%
|
55%
|
46,4%
|
66,7%
|
35,7%
|
xG
|
0,51
|
0,51
|
0,66
|
0,71
|
0,24
|
Голевые пасы
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
0,6
|
0,5
|
Пасы под удар
|
1,1
|
1,8
|
1,3
|
1,4
|
2,3
|
Единоборства
|
9
|
12,8
|
10
|
4
|
6,6
|
Единоборства вверху
|
4,7
|
7,4
|
3
|
1,6
|
4,3
Новый форвард зимой?
Другая тема к размышлению — результативность Юри Алберто в Бразилии, которая заставляет болельщиков жалеть о его уходе. Все еще арендованный у «Зенита» форвард с середины августа отличился восемь раз за «Коринтианс» — в два раза больше, чем Сергеев с Кассьеррой забили на пару. Весну в Санкт-Петербурге Алберто тоже провел неплохо, хотя и слабо реализовывал моменты.
А вот у Дзюбы с Азмуном в новых клубах получается не очень. Артем после дебютного гола за «Адана Демирспор» осел на лавке, а Сердар вообще в этом сезоне не отличался за «Байер», сейчас к тому же получив серьезную травму. Зато в «Зените» у обоих долгое время все было хорошо. Даже в прошлом чемпионате Азмун с Дзюбой нередко забивали, что подчеркивает таблица выше. И ладно иранец — в этом нет ничего удивительного. Но и у Артема показатели минувшего сезона ничем не хуже цифр нынешнего Кассьерры. По единоборствам Дзюба вообще в два раза сильнее. А это наводит на мысли о том, что сейчас Артем мог бы даже претендовать на основной состав, если бы продлил контракт с «Зенитом».
Будет ли клуб искать нового форварда зимой? Этот вопрос прозенитовские Telegram-каналы сейчас обсуждают особенно активно, но пока об этом думать рано. Во-первых, Семак публично поддерживает своих нападающих и настаивает на том, что голы — не единственная их задача. Во-вторых, уже в ближайшее время все может повернуться. Да, сейчас Кассьерра с Сергеевым скорее разочаровывают, но у них есть еще месяц до зимней паузы, чтобы развернуть ситуацию. Если они начнут забивать в ближайшее время, то дискуссия о новом форварде затухнет не разгоревшись.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1