Юсупов разорвал контракт с «Химками» спустя три месяца после подписания. Но сошлись характерами с Артигой
35-летний полузащитник Артур Юсупов разорвал контракт с «Химками». Расторжение произошло по обоюдному согласию сторон, хотя футболист только этим летом присоединился к команде в качестве свободного агента.
Из-за чего Юсупов разорвал контракт
По информации «СЭ», Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой. При этом после прихода Артура испанец, работавший ранее в «Барселоне», сравнивал его с Хави и Андресом Иньестой — одними из лучших игроков средней линии прошлых десятилетий.
«Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов — это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке», — говорил Артига.
Однако, несмотря на хвалебные отзывы, Артур практически не получал игровой практики. В РПЛ он попал в заявку в одном из семи матчей, но так и не вышел на поле. В Кубке России провел 35 минут против «Оренбурга» (1:0) в первом туре группового этапа, после чего не появлялся даже на скамейке запасных.
Что об этом говорят в «Химках»
«СЭ» обратился за комментарием к генеральному директору «Химок» Николаю Оленеву — он рассказал, что опция досрочного разрыва была изначально прописана в контракте.
«Артур Юсупов покидает команду. При заключении контракта была предусмотрена опция досрочного расторжения. Кирилл Панченко остается в заявке и продолжает работать с основной командой», — сказал Оленев.
Также «СЭ» стало известно, что Юсупов может продолжить карьеру в «Урале». Екатеринбуржцы в прошлом сезоне вылетели в первую лигу, где сейчас идут на второй строчке с 18 очками в девяти играх.
У команды раздутая заявка
«Химки» провели мощную трансферную кампанию и подписали 21 футболиста, большая часть из них пришла в клуб в качестве свободных агентов. Среди новичков — Антон Заболотный, Резиуан Мирзов, Лукас Вера, Георгий Джикия, Денис Глушаков и другие. По итогу в заявке клуба на РПЛ оказалось 46 игроков: четыре вратаря, по 18 защитников и полузащитников, а также шесть нападающих.
За семь туров химчане набрали шесть очков и расположились на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. За 10 матчей во всех турнирах подмосковный коллектив обыграл только «Оренбург» в Кубке (1:0) и «Рубин» в чемпионате (3:2). Игровое время получили уже 29 футболистов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
2
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1