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Ребров целовал Шамара, Жиго кричал «Ауф» на столе, Бакаев объявил об уходе. Все эмоции золотой раздевалки «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» после победы в БЕТСИТИ Кубке Росси.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Самые сочные кадры из «Лужников»!

После финального свистка футболисты «Спартака» очень долго праздновали победу на поле. Журналистов, дожидавшихся команду, все это время не пускали в раздевалку — толпа с камерами в коридоре начинала нервничать. Примерно через час после победы наконец-то появился Шамар Николсон — форвард «Спартака» занес в раздевалку Кубок в сопровождении легендарного пресс-атташе красно-белых Леонида Трахтенберга.

Александр Селихов, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев. «Спартак» выгрыз Кубок мечты и разорвал «Лужники». Драма Фомина и вечеринка с МакSим — это было легендарно!

После этого началось безумие!

Причем Шамар был самым активным. Первое, что он сделал — облил журналистов шампанским: You need bomba?! («Вы хотите взрыв?!» — Прим. «СЭ»). Когда шампанское кончилось, ямаец стал обливать водой Артема Реброва.

Ребров этого не забыл и, вернувшись с бутылкой шампанского, вылил ее до дна на Николсона. «Вот чем надо обливаться, а не водой», — кричал Ребров. И расцеловал Шамара.

В эпицентре празднования корреспондент «СЭ» спродюсировал чемпионский душ для Литвинова. Руслан в последнее время редко общался с журналистами, поэтому я решил мстить! Попросил Никиту Чернова выстрелить пробкой в Литвинова — Руслан это усвоил и, выйдя из раздевалки, пообщался практически с каждым журналистом в микст-зоне.

Победа!

Самый шумный игрок «Спартака» во время празднования победы над «Динамо» — Жиго. После финального свистка Самюэль отобрал микрофон и долго заряжал с болельщиками легендарное: «Ауф!»

А в раздевалке продолжил. Жиго забрался на стол и исполнил клич так, как не смог никто другой. Все прощались с французом, но никто не плакал — только радость, крики и шампанское.

Главная новость после матча — уход Бакаева из «Спартака». Зелимхан объявил об этом «СЭ» — прямо в коридоре «Лужников».

— Я ухожу, это был мой прощальный матч. Когда я принял окончательное решение? Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал. Не могу сказать, куда я ухожу. Я еще буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно я хотел остаться. Разговоры про Зенит? Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Все узнаете.

«Спартак» завоевал первый Кубок России за 17 лет. И красно-белые отпраздновали так, как надо: громко, ярко и с кучей брызг шампанского! Кажется, это было самая эмоциональная вечеринка — команда Паоло Ваноли отметила победу в Кубке гораздо мощнее, чем игроки «Зенита» — чемпионство.

Потому что, кажется, в Питере от этого уже устали и воспринимают как обычное явление, которое происходит каждый год.

Артем Ребров
Зелимхан Бакаев
Самюэль Жиго
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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