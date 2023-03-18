«Если Джикия выпал на месяц, «Спартак» будет пятым». Червиченко о провале команды Абаскаля в Оренбурге
— Что случилось со «Спартаком», особенно в первом тайме?
— Полнейшее фиаско! Провал! Такое ощущение, что это «Оренбург» преследует «Зенит», а не «Спартак». Игра в одну калитку. 0:2 — это еще хорошо для красно-белых. Москвичи просто-напросто отскочили. Пятерка им светила — только в путь! Три выхода один на один. Потом, я до конца не понял, сбил ли Литвинов Мансилью до штрафной или нет. Если да, то это вторая желтая и до свидания...
— Что-то предвещало такой исход?
— Насторожило, что «Спартак» здорово выглядел на сборах. Выиграл турнир. Торсида пузырилась: все, «Зенит» мы достанем, одержим 10 побед — и чемпионство в кармане. Ну-ну... Началась вторая часть сезона — и что мы видим?
— Четыре очка в трех турах.
— А чего вы ждали? Ну давайте порассуждаем.
— Сегодня, например, ждали большего от Промеса и Соболева.
— Хм. Ну Промес стабильно нестабилен. Проведет две сильные игры, а третью просто гуляет на свой волне. Соболев? Он больше размахивает руками, чем создает остроту. Все время апеллирует к арбитру, соперникам, но только не к самому себе. Был сегодня яркий момент во втором тайме. Попал в штангу и руки к небу... Зачем? Что ты хотел этим сказать? Кто виноват? Может быть, штанга, которая за тебя не сыграла?
— Да и в обороне сегодня все было печально.
— Один Джикия в поле не воин. Ну не может он за всех отдуваться. Сегодня все закончилось травмой. Думаю, если он выпал где-то на месяц, то «Спартак» закончит сезон пятым.
— Даже так?
— Посмотрите, кто наступает на пятки. «Динамо» и ЦСКА. «Ростов» будет биться. Так что все довольно тревожно. А без Джикии перспективы весьма туманные. Вы видели, как играл Маслов? Небесный тихоход! Что это за защитник? Игрок «Оренбурга» протащил мяч от центра поля до штрафной, а Маслов его только сопровождал. Не мог догнать, проиграл в скорости на длинной дистанции. Не хватило ума сфолить в середине поля. Ну что это такое? Не уровень «Спартака»!
— Как вам Тавареш?
— Не понимаю, за какие заслуги его в «Спартак» взяли... Мимо него все сквозило, все летело. Края обороны — просто ужас... Ну и в середине поля не завязывалась игра. Это матч вскрыл большие проблемы команды Абаскаля с составом.
— Светлое пятно в составе гостей?
— Наверное, Селихов. Особенно этот его сейв ногой. Спас команду от разгрома, от позора.
— Но во втором тайме у «Спартака» были моменты. Николсон мог дважды забивать.
— Да бросьте вы. Моменты появились только тогда, когда «Оренбург» стал играть на удержание. А когда хозяева лезли вперед, сами имели пять классных моментов. Можно вспомнить лишь эпизод с ударом Литвинова. Ну и Соболев попал в штангу. Повторюсь, у «Оренбурга» было больше шансов закрыть игру раньше времени. Как гости не забили в тех ситуациях — уму не постижимо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3