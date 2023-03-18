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18 марта, 16:00

«Если Джикия выпал на месяц, «Спартак» будет пятым». Червиченко о провале команды Абаскаля в Оренбурге

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о поражении красно-белых (0:2).
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

— Что случилось со «Спартаком», особенно в первом тайме?

— Полнейшее фиаско! Провал! Такое ощущение, что это «Оренбург» преследует «Зенит», а не «Спартак». Игра в одну калитку. 0:2 — это еще хорошо для красно-белых. Москвичи просто-напросто отскочили. Пятерка им светила — только в путь! Три выхода один на один. Потом, я до конца не понял, сбил ли Литвинов Мансилью до штрафной или нет. Если да, то это вторая желтая и до свидания...

— Что-то предвещало такой исход?

— Насторожило, что «Спартак» здорово выглядел на сборах. Выиграл турнир. Торсида пузырилась: все, «Зенит» мы достанем, одержим 10 побед — и чемпионство в кармане. Ну-ну... Началась вторая часть сезона — и что мы видим?

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Дмитрий Воробьев забивает гол &laquo;Спартаку&raquo;. Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

— Четыре очка в трех турах.

— А чего вы ждали? Ну давайте порассуждаем.

— Сегодня, например, ждали большего от Промеса и Соболева.

— Хм. Ну Промес стабильно нестабилен. Проведет две сильные игры, а третью просто гуляет на свой волне. Соболев? Он больше размахивает руками, чем создает остроту. Все время апеллирует к арбитру, соперникам, но только не к самому себе. Был сегодня яркий момент во втором тайме. Попал в штангу и руки к небу... Зачем? Что ты хотел этим сказать? Кто виноват? Может быть, штанга, которая за тебя не сыграла?

Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»

— Да и в обороне сегодня все было печально.

— Один Джикия в поле не воин. Ну не может он за всех отдуваться. Сегодня все закончилось травмой. Думаю, если он выпал где-то на месяц, то «Спартак» закончит сезон пятым.

— Даже так?

— Посмотрите, кто наступает на пятки. «Динамо» и ЦСКА. «Ростов» будет биться. Так что все довольно тревожно. А без Джикии перспективы весьма туманные. Вы видели, как играл Маслов? Небесный тихоход! Что это за защитник? Игрок «Оренбурга» протащил мяч от центра поля до штрафной, а Маслов его только сопровождал. Не мог догнать, проиграл в скорости на длинной дистанции. Не хватило ума сфолить в середине поля. Ну что это такое? Не уровень «Спартака»!

— Как вам Тавареш?

— Не понимаю, за какие заслуги его в «Спартак» взяли... Мимо него все сквозило, все летело. Края обороны — просто ужас... Ну и в середине поля не завязывалась игра. Это матч вскрыл большие проблемы команды Абаскаля с составом.

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— Светлое пятно в составе гостей?

— Наверное, Селихов. Особенно этот его сейв ногой. Спас команду от разгрома, от позора.

— Но во втором тайме у «Спартака» были моменты. Николсон мог дважды забивать.

— Да бросьте вы. Моменты появились только тогда, когда «Оренбург» стал играть на удержание. А когда хозяева лезли вперед, сами имели пять классных моментов. Можно вспомнить лишь эпизод с ударом Литвинова. Ну и Соболев попал в штангу. Повторюсь, у «Оренбурга» было больше шансов закрыть игру раньше времени. Как гости не забили в тех ситуациях — уму не постижимо.

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Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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