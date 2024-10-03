«Оренбург» возглавит Слишкович

Как стало известно «СЭ», уволенного Давида Деограсию на посту главного тренера «Оренбурга» сменит Владимир Слишкович.

Стороны договорились, осталось согласовать мелкие детали.

3 октября «Оренбург» объявил об отставке главного тренера Деограсии. Он возглавлял команду с августа 2023 года.

В текущем сезоне «Оренбург» в 10 матчах РПЛ набрал 7 очков, одержав победу в одной игре, и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.