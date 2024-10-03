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«Судя по общению с президентом, остаюсь в структуре «Химок». Примем решение, какая будет должность». Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»

Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»
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Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Экс-капитан «Спартака» ответил на вопросы «СЭ».

Еще в конце августа Денис Глушаков играл в составе «Химок» против «Локомотива» в матче FONBET Кубка России. В той игре, по данным РУСТАТа, был одним из лучших как по общей дистанции, так и по спринтам — и это в 37 лет. Однако уже через несколько недель полузащитник тренировался в составе «Химок-2». А сегодня команда из медиалиги «СКА-Ростов» объявила о переходе игрока.

В интервью «СЭ» Денис Глушаков объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в медийном футболе.

— Почему решили присоединиться к «СКА-Ростов»?

— Глушаков не вечный. Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если у нас в команде полная заявка, а футболистов так много, что игрокам не находится места в обойме? В «Химках-2» ребята молодые и амбициозные, пусть они поиграют. Смысл мне залазить в их игровую концепцию, когда там осталось всего несколько игр? Спросил у руководства, могу ли я поиграть в медиалиге в это время. Сказали: «Можешь, никаких проблем нет». Клуб дал разрешение, так что поиграю в «СКА-Ростов». Когда-то я был связан с этим клубом. Хорошее время, с легендами СКА поиграл, у легендарных тренеров. Есть договоренность, что поиграю там, а дальше будет видно.

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— Контракт с «Химками» сохраняется?

— Контракт остается. Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности. Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть в РПЛ я мог и еще могу, но сейчас надо адекватно смотреть на вещи. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется. Вот и вся история. Остается медиалига.

— Нет ли конфликта с главным тренером?

— У меня с Артигой никакого конфликта нет, не было и быть не могло. Если он завтра позвонит и позовет обратно, то приеду в «Химки».

Но давайте смотреть на футбольные результаты «Химок», на статистику очков. Если бы я выходил на поле и был такой результат — я бы понял. Но я не играл, в этом плане есть недопонимание. Есть спортивный принцип, я все понимаю. Хотя и обидно, что не дали шанса в чемпионате России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Не обидно, что так все складывается?

— Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига — в РПЛ или в медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь. Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится, ха-ха. Тогда были деньги, а сейчас это крошки.

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— Почему именно в СКА?

— Потому что я там играл. Там играл мой дядя. Дон, моя ростовская земля. С Васей (Василий Вакуленко Баста. - Прим. «СЭ») у нас хорошие отношения. Он попросил по-братски поиграть за его команду, никаких других мыслей у меня не было. Мог еще за «Броуков», с Димой Егоровым и Райзеном хорошие отношения, но у них очень хорошая команда, они и так будут в финале. Были звонки и из других команд. Но здесь, в СКА, ребятам можно помочь. В том году они не очень выступили, сейчас новая команда, новый тренер — команда возрождается, и хотелось бы помочь.

— Ты не будешь там зарабатывать?

— Просто поиграю и получу медийности. Я же не очень медийный, надо еще больше, ха-ха.

Баста и Денис Глушаков.
Фото личный архив Дениса Глушакова

— Сколько ты планируешь играть в «СКА-Ростов»?

— Посмотрим, как это все будет. Все быстро согласовали, сейчас Вася прилетит — и все подпишем.

— Пишут, что есть договоренность на прощальный матч в составе «Химок» — игра против «Спартака» в конце сезона. Это правда?
— А какой бы вы хотели прощальный матч? (Смеется.)

Денис Глушаков
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