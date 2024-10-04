«Оренбург» логично уволил Деограсию — испанец потерял контроль над ситуацией. Слишкович умеет выжимать максимум
Абсолютно естественное и логичное решение «Оренбурга» об отставке Давида Деограсии. Испанский тренер полностью потерял контроль над ситуацией. Девять матчей подряд без побед в чемпионате (после единственной в сезоне победы — в первом туре над «Спартаком) плюс пять поражений в Кубке — просвета вообще не видно.
«Оренбург» — клуб не из категории «Факела» или «Ахмата», где в любой непонятной ситуации меняют тренера. Система принятия решений там гораздо более взвешенная. С 2020 года в клубе работали всего три тренера, и то один из них, Иржи Ярошик, всего пару месяцев. «Оренбург» стопроцентно угадал с Марцелом Личкой, а до того — с Владимиром Федотовым, которые на двоих проработали больше пяти лет и далее пошли на повышение в московские топ-клубы. Раньше такая репутация была у «Уфы».
Единственное — не совсем понятно, почему нельзя было подождать еще пару дней, когда в субботу «Оренбург» в любом случае проиграет в Санкт-Петербурге, и команды уйдут на перерыв для сборных. Но, видимо, к тому времени в клубе уже хотят иметь нового тренера и не терять ни дня.
Фигура Владимира Слишковича как главного кандидата на смену Деограсии тоже представляется трезвой. По данным «СЭ», сторонам осталось согласовать мелкие детали. С другой стороны, это повлечет за собой довольно сильную смену игровой концепции в сторону упрощения и прагматизма, какой мы видели у «Спартака» в конце прошлого сезона. И делать это придется по ходу сезона. Но ведь так же было и у красно-белых, и Владимир с ними в чемпионате не проиграл ни одного матча. Он умеет исходить из материала, который есть у него в руках, и выжимать из него максимум.
Позабавило, что инициативу возглавить «Оренбург» высказал Александр Мостовой. Нет, для приглашения Царя нужен клуб и руководитель-авантюрист, который всегда при прочих равных предпочтет риск. Ну, вроде Юрия Белоуса, который в ФК «Москва» запустил карьеру в большом футболе Леонида Слуцкого.
У «Оренбурга» одна такая попытка была, но после неудачи с Ярошиком второй раз наступать на те же грабли там не будут. Пусть пока Мостовой лучше у Станковича в «Спартаке» постажируется.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1