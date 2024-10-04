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«Оренбург» логично уволил Деограсию — испанец потерял контроль над ситуацией. Слишкович умеет выжимать максимум

Владимир Слишкович может стать новым главным тренером «Оренбурга»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Давид Деограсия и Владимир Слишкович..
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Игорь Рабинер — о смене тренера в уральском клубе.

Абсолютно естественное и логичное решение «Оренбурга» об отставке Давида Деограсии. Испанский тренер полностью потерял контроль над ситуацией. Девять матчей подряд без побед в чемпионате (после единственной в сезоне победы — в первом туре над «Спартаком) плюс пять поражений в Кубке — просвета вообще не видно.

«Оренбург» — клуб не из категории «Факела» или «Ахмата», где в любой непонятной ситуации меняют тренера. Система принятия решений там гораздо более взвешенная. С 2020 года в клубе работали всего три тренера, и то один из них, Иржи Ярошик, всего пару месяцев. «Оренбург» стопроцентно угадал с Марцелом Личкой, а до того — с Владимиром Федотовым, которые на двоих проработали больше пяти лет и далее пошли на повышение в московские топ-клубы. Раньше такая репутация была у «Уфы».

Давид Деограсия. «Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь

Единственное — не совсем понятно, почему нельзя было подождать еще пару дней, когда в субботу «Оренбург» в любом случае проиграет в Санкт-Петербурге, и команды уйдут на перерыв для сборных. Но, видимо, к тому времени в клубе уже хотят иметь нового тренера и не терять ни дня.

Фигура Владимира Слишковича как главного кандидата на смену Деограсии тоже представляется трезвой. По данным «СЭ», сторонам осталось согласовать мелкие детали. С другой стороны, это повлечет за собой довольно сильную смену игровой концепции в сторону упрощения и прагматизма, какой мы видели у «Спартака» в конце прошлого сезона. И делать это придется по ходу сезона. Но ведь так же было и у красно-белых, и Владимир с ними в чемпионате не проиграл ни одного матча. Он умеет исходить из материала, который есть у него в руках, и выжимать из него максимум.

Игроки «Оренбурга» радуются голу в ворота «Ростова» в Кубке России.
Фото ФК «Оренбург»

Позабавило, что инициативу возглавить «Оренбург» высказал Александр Мостовой. Нет, для приглашения Царя нужен клуб и руководитель-авантюрист, который всегда при прочих равных предпочтет риск. Ну, вроде Юрия Белоуса, который в ФК «Москва» запустил карьеру в большом футболе Леонида Слуцкого.

У «Оренбурга» одна такая попытка была, но после неудачи с Ярошиком второй раз наступать на те же грабли там не будут. Пусть пока Мостовой лучше у Станковича в «Спартаке» постажируется.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Давид Деограсия
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