«Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»
Где-то мы уже это видели. «Зенит» мучается, страдает и не просто теряет очки, а вообще их не набирает уже два тура — но никто из ближайших конкурентов этим не пользуется. И вместо того чтобы уйти в отрыв, лишь сравнивается по набранным баллам. И опережает только за счет личной встречи.
Хотя, казалось бы, с проблемным «Локомотивом» можно было брать максимум — особенно учитывая разгром в первом круге.
Перед новым противостоянием Михаил Галактионов попытался выйти из кризиса, встряхнув обойму «кубковыми» футболистами. Против банды Мурада Мусаева, который обходится без экспериментов и ротации (во многом из-за короткой скамейки), в старте оказались Митрюшкин, Морозов, Пиняев и Сулейманов.
Ход сработал. «Локо» стабилизировал игру, избежал пожара сзади и хаоса в атаке. А «Краснодар» не получил и доли преимущества, как во встрече первого круга. Теперь стартовый тайм получился равным — возможно, с небольшим перевесом в пользу хозяев. Они чаще владели мячом, больше доминировали (хотя пришлось и обороняться) и выглядели острее в финальной трети. Но для победы в матче тура этого мало. На первое место так не прорываются.
Понятно, что концовка второй 45-минутки и особенно финальный навал «быков» получились мощными. И в «Краснодаре» наверняка остались недовольны судейством. Но, во-первых, список неоднозначных решений есть и у «Локо» (включая неудаление Ленини за игру рукой). Во-вторых, ни один из решающих эпизодов не признают ошибочным — и видеоповторы это подтвердили.
В итоге гости выстояли, а «Краснодар» вроде и вышел на первое место, но каждый в клубе наверняка понимает: эти потерянные два очка могут сказаться на финише. Как в прошлом сезоне, когда «быкам» их и не хватило.
Важно отметить: в отличие от южан, «Зениту» (как и «Локомотиву») очень повезло, что зимняя пауза наступила именно сейчас. Потому что он и близко не олицетворяет мощи, которую излучал в начале сезона.
Конечно, два подряд провала с аутсайдерами еще не катастрофа. Но у меня полное ощущение, что: а) происходящее — это уже не просто спад; б) Сергей Семак все меньше влияет на ситуацию.
Команда с бешеным составом дожимает «Оренбург» только благодаря Александру Ерохину. В следующем матче пропускает трижды за тайм от проблемных «Крыльев». А в заключительной игре года, когда должна выйти разъяренной и уничтожить любого, снова выглядит вальяжно, получает два гола от «Акрона» и даже в большинстве не уходит от поражения.
Я смотрю на Дзюбу и понимаю: при всей неоднозначности фигуры человек в 36 лет убивается на поле, хотя давно всем все доказал. Но по-прежнему отрабатывает, как может, цепляется, психует — а еще забивает и делает результат. А убивается ли кто-то в «Зените»? Умирает ли за тренера? Может, Клаудиньо и Вендел? Кассьерра и Мостовой? Дуглас и Барриос? Педро? Артур? Мантуан? Родригао?
Проблемы с мотивацией тянутся не первый сезон. И это не удивляет — за шесть лет при Семаке все настолько привыкли не напрягаться и брать трофеи в энергосберегающем режиме, что выйти из него крайне тяжело. А приезд новичков и улучшение контрактов лидеров дают лишь временный эффект, после чего рутина возвращается.
Да, всего полгода назад аналогичный набор привел сине-бело-голубых к треблу. Но рассчитывать, что и во второй раз все сложится в пользу «Зенита», — самоубийство. Как минимум потому, что конкурентов стало больше. Как максимум — они сейчас гораздо убедительнее, чем раньше.
Тот же «Краснодар» забуксовал по результатам, но не по игре. Не отпускают невский клуб далеко «Динамо» и «Локо». А «Спартак» набрал просто ураганную форму и показывает самый качественный футбол, став теневым фаворитом гонки.
Как же не вовремя для Деяна Станковича перерыв в чемпионате. Но если за зиму он хотя бы частично сохранит нынешний темп, и у «Зенита», и у «Краснодара» возникнут огромные проблемы. Два очка отставания — это очень, очень мало.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 1
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|0 : 0
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3