Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила «СЭ», что она решила не участвовать в выборах президента ФНЛ. Она также поделилась своими соображениями о том, что происходит в «Локомотиве».

— В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента РФС. Почему решили вернуться в большой футбол?

— Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.

— Почему?

— Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.

— То есть пропало желание вернуться в большой футбол?

— Не знаю. Пока я думаю...

— В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?

— Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.

— Ваше главное впечатление о минувшем футбольном годе в России?

— Он получился сложным. Сборная играла неважно. Что касается РПЛ, то приходится, к сожалению, признать, что уровень чемпионата продолжает падать. Вот и все.

— Ожидали, что «Локомотив» расстанется с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым?

— Для меня это не стало неожиданностью. К этому все шло... Так и должно было случиться.

— Какие ошибки они допустили?

— Просто со стороны люди думают, что очень легко управлять клубом. На самом деле это не так. Сложная во всех отношениях работа. Очень сложная.

— Николич теперь не доработает до конца сезона?

— Да, такое развитие событие тоже исключать нельзя. Но все зависит от нынешнего бюджета клуба. Кого они пригласят вместо? Ставить эксперименты? Кого?

— Юрия Семина.

— Я не считаю это правильным.

— Почему? Семин же доказывал, что в одну реку можно войти не один раз.

— Да дело не в этом. В пятый раз войти, в седьмой... Возраст уже берет свое (Юрию Семину 73 года. — Прим. «СЭ»). Считаю, нужно давать шанс молодым специалистам, энергичным.

— Но ведь факты — вещь упрямая. Семин давал результат. Команда шла на втором месте, а с ним не продлили контракт. Разве не это в итоге стало основной причиной расставания с Кикнадзе и Мещеряковым?

— Мы сейчас опять будем, что ли, эту тему обсуждать? Давал результат? Все зависит от уровня нашего чемпионата... А он, как я вам уже заметила, падает и падает.

— Что происходит с Алексеем Миранчуком? Не ошибся ли он, уехав в серию А?

— А я в него верю. Вы сразу хотите, чтобы спортсмен адаптировался в чужой стране, другом чемпионате? Не спешите с выводами. Все у него получится! Зачем его сейчас начали чморить? Он все равно выстоит. Все хорошо у него будет. Не сразу, но у него получится.

— Вы заметили, что уровень нашего чемпионата продолжает падать. Возникает вечный русский вопрос: что делать?

— Да нужен целый комплекс мер! Надо начинать с детского спорта, детского футбола. Воспитывать тренеров, растить кадры. Мы же испытываем серьезный дефицит в этом плане. Вот когда вырастим поколение новых игроков, специалистов, тогда только можно думать о каких-то ограничениях по лимиту. А то ограничения ввели — а играть некому.

— В нашем футболе все меньше и меньше денег. Клубы закрываются, снимаются, спонсоры неохотно идут навстречу.

— Так надо пиво разрешить продавать на стадионах! Очевидный же шаг. Причем это нужно было сделать еще лет семь назад. Ну или хотя бы после домашнего чемпионата мира. Вот вам и спонсоры.