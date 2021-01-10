Миранчук уехал из РПЛ. Но РПЛ пока не уехала из Миранчука

Игорь Рабинер — о перспективах россиянина в «Аталанте».

В «Аталанте» все по-прежнему. Команда выигрывает, вышедший из депрессии Иличич рвет и мечет (гол и участие во всех четырех мячах в матче с «Беневенто»), Алексей Миранчук не показывает ничего. В этом матче он получил от щедрот Гасперини, который откровенно говорит, что не знает, как его использовать, четыре минуты игрового времени.

Коллега Иван Жидков недавно вспомнил высказывание Леонида Слуцкого, которое я слышал собственными ушами. По словам тренера, перед матчами его ЦСКА с «Локомотивом» он просил Вернблума в самом начале матча как следует Миранчука «окучить», после чего Леша пропадал до конца матча.

Конечно, игроки растут, меняются, у лучших не только игра совершенствуется, но и характер крепнет. Последний сезон в «Локомотиве» дал надежду, что реализация таланта Миранчука выходит на новый уровень. И этого действительно очень хотелось — товар-то штучный.

Но штучный он — только для нашего футбола. Отъезд в Италию должен был показать, конвертируемый ли это талант, способен ли он выживать и преуспевать в условиях гораздо более жесткой конкуренции.

Окончательные ответы менее чем через полгода давать, конечно, рано, но пока прогресса нет. А главное — если исходить из слов Гасперини, не видно, чтобы Леша отчаянно рубился за свой шанс, выжимал максимум из того, что ему дают. Судя по всему, то же происходит и в тренировочном процессе, коль скоро один из лучших тренеров Италии спустя столько времени не разобрался в его качествах.

Помню, в 90-е годы многие наши легионеры в Европе валили вину за свои неудачи на бездушных, не понимающих их тренеров. Надеюсь, от Миранчука мы подобного не услышим. Да, Гасперини — не сторонник индивидуальных бесед с футболистами, а Леша, возможно, привык, если что, душевно пообщаться с Юрием Палычем. Но, когда ты едешь в другую страну, это ты должен подстраиваться под новые обстоятельства, а на наоборот.

Так что, может, все-таки прав Черчесов, говоря, что «золотому активу» пора становиться хотя бы позолоченным? Добавлю — и показывать характер, затрачивать больше усилий, чтобы пробиться в новом для него мире.

Если Миранчук выгрызет пусть пока не место в стартовом составе «Аталанты» (напомню, потратившей на него 15 миллионов евро — немалые для этого клуба деньги), но приличный кусок игрового времени, и начнёт приносить клубу из Бергамо реальную помощь, то, уверен, и в сборной России отдача от него станет другой.

Конечно, бывают и такие случаи, как с Владимиром Бесчастных в начале века, когда его вывели из заявки в «Расинге», а за сборную в отборе к ЧМ-2002 он забил все решающие мячи. Но у него за спиной уже была приличная немецкая и испанская карьера — он был любимцем Отто Рехагеля в «Вердере», затем забил под 30 голов в Сантандере. Всего этого он добился в условиях равной и жесткой конкуренции.

Миранчук вышел из кокона нашей лиги, вещи в себе со всеми ее лимитами и завышенными зарплатами. Пока он уехал из РПЛ, но РПЛ не уехала из него. Надеюсь, опыт правильной конкуренции накопится, и в следующем сезоне Алексей выстрелит.

Вот только хотелось бы, чтобы еще до того не кончилось терпение у «Аталанты» и Гасперини, и бергамаски не перепродали его, допустим, за двадцать миллионов евро в «Зенит». Это будет самое банальное окончание всей этой истории — и ничего грустнее, честно говоря, не могу себе представить.