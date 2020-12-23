Новое руководство «Локомотива»: член совета директоров ЦСКА и экс-капитан «Торпедо»

Александр Плутник — новый председатель совета директоров «Локомотива». Владимир Леонченко — новый генеральный директор. Рассказываем, что о них нужно знать

Плутник: предшественник Мутко

38-летний менеджер никогда не работал в футболе. Его отец, Альберт Ушерович Плутник, был известным советским и российским журналистом, долгое время работал в «Известиях». Сам Александр Альбертович тоже в ранние годы подрабатывал в СМИ — «Литературной газете», «Метро». Окончил Российскую экономическую академию (сейчас — университет) имени Плеханова по специальности «финансы и кредит», учился в Школе бизнеса во Франции. Имеет диплом юриста (Московская государственная юридическая академия имени Кутафина).

Сразу после окончания «Плехановки» стал работать в департаменте сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управления Президента России. С 2008 года — помощник первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова. В 2013 году получил должность статс-секретаря Минстроя. В 2015-м был назначен на должность генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования, позже переименованного в «Дом.рф». В январе 2020-го Плутник покинул этот пост, его сменил экс-президент РФС и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко.

В феврале этого года Плутник был назначен генеральным директором ООО «Новые городские проекты», а в мае вошел в обновленный совет директоров ЦСКА. До сих пор Плутник числится в нем — на сайте красно-синих профиль пока не убран.

С июня 2020-го стал заместителем генерального директора ОАО «РЖД».

Леонченко: воспитанник «Динамо», капитан «Торпедо»

48-летний гендиректор «Локомотива» родился в Москве, в семь лет поступил в академию «Спартака», но через год ушел в другую именитую футбольную школу — «Динамо». У бело-голубых Леонченко получил полное образование и покинул их лишь в 20 лет, когда уехал в «Ростсельмаш» в 1993 году.

В «Локомотиве» впервые Леонченко оказался в 1994-м, 22-летний полузащитник в чемпионате России того года провел девять матчей под руководством Юрия Семина, а красно-зеленые в том сезоне взяли бронзовые медали. В 1995-м перешел из «Локомотива» в «Торпедо», с которым связана большая часть карьеры Леонченко. В составе черно-белых хавбек завоевал бронзу чемпионата России-2000, за «Торпедо» он провел 178 матчей, был капитаном команды.

Леонченко завершил игровую карьеру в 2006-м, когда выступал за «Терек». С 2008 года — председатель совета межрегиональной общественной организации «Профессиональный союз футболистов и тренеров» (ПСФТ), в 2009-м и 2010-м параллельно работал тренером-селекционером «Томи». Леонченко не раз в прессе защищал интересы футболистов и тренеров, комментировал конфликтные ситуации, связанные в том числе с задержками зарплат в клубах.

В 2014 году вместе с Валерием Карпиным, Николаем Писаревым, Сергеем Семаком и Сергеем Родиновым единым блоком баллотировался в исполком РФС. Кандидаты еще тогда предлагали ввести лимит на легионеров в заявке (максимум — до шести иностранцев), а Леонченко публично выступал за полный запрет на иностранцев в ФНЛ.

Владимир занимался и агентской деятельностью, а в июле 2019 года вошел в наблюдательный совет воронежского «Факела».