Олег Иванов: «Даку сильнее и Кордобы, и Угальде»

Авторская колонка хавбека «Рубина», экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Сейчас многие ломают голову — что же произошло с «Зенитом» в последних турах? Почему шестикратный чемпион не просто притормозил, а проиграл дома «Крыльям» и «Акрону», плюс до этого с трудом дожал «Оренбург», игравший полтора тайма вдесятером?

Начинался-то сезон для подопечных Сергея Семака невероятно бодро — разорвали «Краснодар» в Суперкубке, потом в РПЛ одержали четыре победы подряд с общим счетом 14:0! В этих матчах зажигали Глушенков, Вендел и Кассьерра. Дальше оба полузащитника травмировались. Без них и колумбийский форвард потух, и у других футболистов запала стало меньше.

Ничего удивительного. Когда выигрываешь титул за титулом, в какой-то момент все притупляется. В подсознании крепнет мысль: даже если по ходу матча что-то не получается — не беда, рано или поздно свое доберем.

Вспоминается давний разговор с Андреем Тихоновым. Я спросил: «Как же вам удавалось сохранять мотивацию в 90-е, когда из года в год завоевывали со «Спартаком» золотые медали?» Из ответа понял, что дело не только в спортивных амбициях и финансовых стимулах.

Главное, в том поколении были личности, которые могли завести команду, добавить ей куража парой-тройкой крепких фраз. Например, Пятницкий. Горлукович. Да тот же Тихонов. Ну и фактор Романцева срабатывал безотказно. Ребята не скрывали, что побаивались Олега Ивановича. Словом, рычагов хватало.

Нынешний «Зенит» — а он в России теперь такой же гегемон, как «Спартак» времен Романцева — устроен иначе. Все демократичнее. Куча легионеров из Южной Америки. Есть набор профессионалов, но нет человека, который может ударить кулаком по столу. Нет своего Горлуковича. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?

Еще весной в Питере понимали, что нужно срочно освежить состав. Пригласить тех, кто голоден до побед. Отсюда и качественные приобретения — Глушенков, Латышонок, Гонду, Соболев. Но Максима подкосили две травмы. Не избежал проблем со здоровьем и вратарь. Аргентинский нападающий после мощного старта чуть-чуть забуксовал, а экс-спартаковец пока далек от оптимальной формы.

Полузащитник «Зенита» Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вдобавок Вендел периодически лечился. А на нем в игре «Зенита» завязано если не все, то многое. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что бразилец в этом сезоне валяет дурака. Да парень сражается в каждом матче! Его лупят по ногам, а он и не думает просить замену. Возвращается на поле то прихрамывая, то с замотанным бедром. Поразительная готовность к самопожертвованию! Правда, из-за микротравм Вендел смотрелся осенью не так ярко, как прежде.

Вот Клаудиньо давно не играет даже на 50 процентов своих возможностей. Вальяжный, капризный, не умеет сдерживать эмоции, вечно чем-то недоволен — судейством, заменами, погодой... Мало того, что себя накручивает, еще и по коллективу такие выходки бьют.

Мне кажется, зимой «Зенит» ждет перезагрузка. Приедут два-три игрока хорошего уровня, а из легионеров кто-то отправится в аренду или вообще на выход.

Если действующего чемпиона к концу года заштормило, то «Спартак», наоборот, раскочегарился. Сейчас наблюдать за его игрой — одно удовольствие. Особенно мне нравится полузащита. Умяров — классическая «шестерка», у остальных же развязаны руки, постоянно импровизируют. Эдакий управляемый хаос, которым легко запутать соперника.

К примеру, Мартинс из опорного хава порой превращается во второго нападающего. Причем успевает и в центре, и справа. Барко часто поднимается к защитникам, забирает у них мяч и разгоняет атаки из глубины. А на флангах шустрят Бонгонда и Маркиньос. Оба быстрые, техничные, непредсказуемые.

Любопытно, что шестиматчевой победной серии предшествовал домашний разгром от «Краснодара». Получив 0:3, Деян Станкович сделал выводы. Прекратил эксперименты, минимизировал ротацию. Разве что Пруцев иногда подменяет Мартинса, в остальном все четко, стабильно. Дуарте, внезапно окрыленный доверием, застолбил за собой место в центре обороны. Раззабивался и Угальде, выдвинутый на острие: в последних четырех встречах — девять мячей!

Кстати, о Дуарте. Не секрет, что минувшим летом «Спартак» пытался от него избавиться. То ли на защитника уже не рассчитывали, то ли хотели зарплатную ведомость сократить. Мог перейти в «Рубин» на правах аренды. Но в последний момент красно-белые все переиграли. Похоже, по инициативе Станковича.

До ноября парагваец продолжал сидеть в запасе. А дальше — стечение обстоятельств. Чернов сломался, Абена разочаровал, Литвинова на три матча дисквалифицировали — и в пару к Бабичу отправили Дуарте. Тот свой шанс не упустил.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что касается Угальде, то его голевой всплеск объясняется не только переводом в центр нападения. Но и тем, что у «Спартака» благодаря Барко, Маркиньосу и Бонгонда стало больше доставок мяча в чужую штрафную. Где юркий, расторопный костариканец, здорово играющий на отскоках, чувствует себя как рыба в воде.

«Краснодар», третий претендент на чемпионство, ровно прошел первую половину сезона, лишь в концовке чуть-чуть просел. Лидеры там прежние — Кордоба, Сперцян и Черников, плюс Агкацев в воротах безболезненно заменил Сафонова. Чего нельзя сказать об аргентинском защитнике Диего Косте. Он явно уступает опытнейшему Алонсо, который летом покинул РПЛ. Парагваец и в отборе был надежнее, и в продвижении мяча сильнее.

Думаю, зимой «Краснодар» сделает несколько точечных приобретений. Все-таки по сравнению с «Зенитом» и «Спартаком» у Мурада Мусаева скамейка короче.

Кто-то из этих клубов и выиграет чемпионскую гонку. Фаворит в ней пока не просматривается, плотность в таблице невероятная. Уверен в одном: нас вновь ждет борьба до последнего тура. Ну и прекрасно!

Напоследок о лучших футболистах премьер-лиги — исходя из увиденного за 18 туров. Даку, Барко и Мойзес — вот моя тройка.

Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде.

Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри — на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку — 9. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов.

Аргентинец — ключевая фигура в спартаковской полузащите. О таких говорят: делает разницу. Забивает, отдает, зарабатывает штрафные и угловые. Именно благодаря его проникающим передачам «Спартак» научился вскрывать оборону с низким блоком. А как рядом с Барко Угальде расцвел?

Теперь о Мойзесе. Волею календаря за последние три месяца «Рубин» провел с ЦСКА две игры в чемпионате и столько же в Кубке. Бразильский защитник в этих матчах был великолепен. Единоборства, выбор позиции, техника, первый пас — ну всем хорош!