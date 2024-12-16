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Сегодня, 14:00

Олег Иванов: «Даку сильнее и Кордобы, и Угальде»

Олег Иванов назвал тройку лучших игроков РПЛ первой половины сезона
Олег Иванов
Колумнист
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press
Авторская колонка хавбека «Рубина», экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Сейчас многие ломают голову — что же произошло с «Зенитом» в последних турах? Почему шестикратный чемпион не просто притормозил, а проиграл дома «Крыльям» и «Акрону», плюс до этого с трудом дожал «Оренбург», игравший полтора тайма вдесятером?

Начинался-то сезон для подопечных Сергея Семака невероятно бодро — разорвали «Краснодар» в Суперкубке, потом в РПЛ одержали четыре победы подряд с общим счетом 14:0! В этих матчах зажигали Глушенков, Вендел и Кассьерра. Дальше оба полузащитника травмировались. Без них и колумбийский форвард потух, и у других футболистов запала стало меньше.

Ничего удивительного. Когда выигрываешь титул за титулом, в какой-то момент все притупляется. В подсознании крепнет мысль: даже если по ходу матча что-то не получается — не беда, рано или поздно свое доберем.

Евгений Морозов и&nbsp;Джон Кордоба в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. «Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

Вспоминается давний разговор с Андреем Тихоновым. Я спросил: «Как же вам удавалось сохранять мотивацию в 90-е, когда из года в год завоевывали со «Спартаком» золотые медали?» Из ответа понял, что дело не только в спортивных амбициях и финансовых стимулах.

Главное, в том поколении были личности, которые могли завести команду, добавить ей куража парой-тройкой крепких фраз. Например, Пятницкий. Горлукович. Да тот же Тихонов. Ну и фактор Романцева срабатывал безотказно. Ребята не скрывали, что побаивались Олега Ивановича. Словом, рычагов хватало.

Нынешний «Зенит» — а он в России теперь такой же гегемон, как «Спартак» времен Романцева — устроен иначе. Все демократичнее. Куча легионеров из Южной Америки. Есть набор профессионалов, но нет человека, который может ударить кулаком по столу. Нет своего Горлуковича. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?

Еще весной в Питере понимали, что нужно срочно освежить состав. Пригласить тех, кто голоден до побед. Отсюда и качественные приобретения — Глушенков, Латышонок, Гонду, Соболев. Но Максима подкосили две травмы. Не избежал проблем со здоровьем и вратарь. Аргентинский нападающий после мощного старта чуть-чуть забуксовал, а экс-спартаковец пока далек от оптимальной формы.

Полузащитник «Зенита» Вендел.
Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вдобавок Вендел периодически лечился. А на нем в игре «Зенита» завязано если не все, то многое. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что бразилец в этом сезоне валяет дурака. Да парень сражается в каждом матче! Его лупят по ногам, а он и не думает просить замену. Возвращается на поле то прихрамывая, то с замотанным бедром. Поразительная готовность к самопожертвованию! Правда, из-за микротравм Вендел смотрелся осенью не так ярко, как прежде.

Вот Клаудиньо давно не играет даже на 50 процентов своих возможностей. Вальяжный, капризный, не умеет сдерживать эмоции, вечно чем-то недоволен — судейством, заменами, погодой... Мало того, что себя накручивает, еще и по коллективу такие выходки бьют.

Мне кажется, зимой «Зенит» ждет перезагрузка. Приедут два-три игрока хорошего уровня, а из легионеров кто-то отправится в аренду или вообще на выход.

Если действующего чемпиона к концу года заштормило, то «Спартак», наоборот, раскочегарился. Сейчас наблюдать за его игрой — одно удовольствие. Особенно мне нравится полузащита. Умяров — классическая «шестерка», у остальных же развязаны руки, постоянно импровизируют. Эдакий управляемый хаос, которым легко запутать соперника.

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К примеру, Мартинс из опорного хава порой превращается во второго нападающего. Причем успевает и в центре, и справа. Барко часто поднимается к защитникам, забирает у них мяч и разгоняет атаки из глубины. А на флангах шустрят Бонгонда и Маркиньос. Оба быстрые, техничные, непредсказуемые.

Любопытно, что шестиматчевой победной серии предшествовал домашний разгром от «Краснодара». Получив 0:3, Деян Станкович сделал выводы. Прекратил эксперименты, минимизировал ротацию. Разве что Пруцев иногда подменяет Мартинса, в остальном все четко, стабильно. Дуарте, внезапно окрыленный доверием, застолбил за собой место в центре обороны. Раззабивался и Угальде, выдвинутый на острие: в последних четырех встречах — девять мячей!

Кстати, о Дуарте. Не секрет, что минувшим летом «Спартак» пытался от него избавиться. То ли на защитника уже не рассчитывали, то ли хотели зарплатную ведомость сократить. Мог перейти в «Рубин» на правах аренды. Но в последний момент красно-белые все переиграли. Похоже, по инициативе Станковича.

До ноября парагваец продолжал сидеть в запасе. А дальше — стечение обстоятельств. Чернов сломался, Абена разочаровал, Литвинова на три матча дисквалифицировали — и в пару к Бабичу отправили Дуарте. Тот свой шанс не упустил.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что касается Угальде, то его голевой всплеск объясняется не только переводом в центр нападения. Но и тем, что у «Спартака» благодаря Барко, Маркиньосу и Бонгонда стало больше доставок мяча в чужую штрафную. Где юркий, расторопный костариканец, здорово играющий на отскоках, чувствует себя как рыба в воде.

«Краснодар», третий претендент на чемпионство, ровно прошел первую половину сезона, лишь в концовке чуть-чуть просел. Лидеры там прежние — Кордоба, Сперцян и Черников, плюс Агкацев в воротах безболезненно заменил Сафонова. Чего нельзя сказать об аргентинском защитнике Диего Косте. Он явно уступает опытнейшему Алонсо, который летом покинул РПЛ. Парагваец и в отборе был надежнее, и в продвижении мяча сильнее.

Думаю, зимой «Краснодар» сделает несколько точечных приобретений. Все-таки по сравнению с «Зенитом» и «Спартаком» у Мурада Мусаева скамейка короче.

Кто-то из этих клубов и выиграет чемпионскую гонку. Фаворит в ней пока не просматривается, плотность в таблице невероятная. Уверен в одном: нас вновь ждет борьба до последнего тура. Ну и прекрасно!

Напоследок о лучших футболистах премьер-лиги — исходя из увиденного за 18 туров. Даку, Барко и Мойзес — вот моя тройка.

Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри — на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку — 9. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов.

Аргентинец — ключевая фигура в спартаковской полузащите. О таких говорят: делает разницу. Забивает, отдает, зарабатывает штрафные и угловые. Именно благодаря его проникающим передачам «Спартак» научился вскрывать оборону с низким блоком. А как рядом с Барко Угальде расцвел?

Теперь о Мойзесе. Волею календаря за последние три месяца «Рубин» провел с ЦСКА две игры в чемпионате и столько же в Кубке. Бразильский защитник в этих матчах был великолепен. Единоборства, выбор позиции, техника, первый пас — ну всем хорош!

Джон Кордоба
Манфред Угальде
Олег Иванов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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