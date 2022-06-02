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Худший результат за пять лет при рекордных трансферах. Каким «Локо» будет в новом сезоне?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Джирано Керк, Кирилл Зинович, Марк Мампаси, Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марвин Комппер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ральф Рангник.
Фото ФК «Локомотив»
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Подводим итоги года для клуба, который так и не стал «Сапсаном».

Чем запомнился этот сезон: распродажа лидеров, две смены тренера и провал новой стратегии

Так мощно, как в этом сезоне, «Локомотив» не трясло со времен Ольги Смородской. Отставка Марко Николича и побег Маркуса Гисдоля, распродажа лидеров и, конечно, историческое правление Ральфа Рангника, которому выдали более 40 миллионов евро на трансферы (так много в РПЛ не потратил никто) и проводили в «Манчестер Юнайтед». При спокойной работе такой концентрации скандалов хватило бы на пару лет, но в «Локо» их упаковали в восемь месяцев. И прикончили амбиции, которые клубу возвращал Юрий Семин.

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«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан», — пафосно рассуждал Рангник на единственной пресс-конференции, когда клуб презентовал новую стратегию. Копирование философии «Ред Булл» в России изначально выглядело наивно, но в Черкизово настаивали: нужно омолодить состав, выгодно перепродать футболистов и считать прибыль вместе с трофеями. Правда, каким образом все это осуществить, никто из топ-менеджеров, включая немца, не уточнил.

После эпохального выступления Рангника мы с коллегами сошлись в прогнозах: все озвученные цели проживут максимум год. На деле стратегия пошатнулась через два месяца, когда немец оказался в «МЮ». А окончательно рухнула в феврале: «Локомотив» остался без тренера, которого брали под новый стиль команды, а изменившаяся реальность перечеркнула вероятность достижения целей, озвученных осенью.

Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Ральф Рангник.
ФК «Локомотив»

Например, с июня 2022 года по май 2024-го клуб анонсировал развитие академии, молодежки и «Казанки». Что просто исключено в нынешних условиях: от второй команды уже отказались в «Спартаке». Аналогичный финал, по данным «СЭ», ожидает «Казанку» — Томас Цорн уже намекнул, что содержать две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно.

С еврокубками (а в «Локомотиве» прописывали цель регулярно играть в плей-офф) тоже все ясно — как минимум на ближайший год. Другие пункты — переход к положительному трансферному балансу, рост стоимости команды и увеличение бюджета — теперь также едва ли актуальны.

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Тем удивительнее было слышать заявление Александра Плутника в марте. «Стратегия — документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем заниматься развитием молодежи», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива».

Побеждать в РПЛ и Кубке, зарабатывать на трансферах больше, чем тратить, и постоянно выходить из группы Лиги чемпионов — все это звучит здорово и масштабно, но абсолютно нереалистично. В реальности «Локомотив» потратил рекордную сумму на трансферы, а финишировал шестым (худший результат с 2017 года) и за прошлый год показал чистый убыток в почти 2,3 миллиарда рублей (худший показатель среди всех клубов РПЛ).

Пока совершенно непонятно, за счет чего клуб собирается прогрессировать и в ближайшие пару лет достичь озвученных целей.

Марвин Комппер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марвин Комппер.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренер

По информации «СЭ», «Локомотив» не будет искать замену Марвину Компперу. Формально главным тренером останется Заур Хапов, которого в январе перевели в отдел селекции, а через два месяца вернули в штаб из-за отсутствия нужной лицензии у немца. Именно Комппер будет готовить команду к новому сезону.

Отстраненным Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину так и не предложили должности в клубе. Замены им тоже нет — очень удивлюсь, если Комппер продолжит работать без ассистентов. Вероятно, летом стоит ждать укрепления тренерского состава.

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Трансферы

«Локомотив» уже провернул первую сделку, подписав 22-летнего форварда «Чукарички» Марко Раконьяца за 2,5 миллиона евро. «Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей Черногории, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы», — пояснил Цорн.

Остался Гильерме — 36-летний капитан получил новый контракт на два года. Замена ему уже готова — есть ощущение, что с Даниилом Худяковым «Локо» надолго закрыл вратарский вопрос. Оттока легионеров, судя по интервью Вильсона Изидора и Тина Едвая, которых все устраивает в команде и стране, в Черкизове не будет.

Единственная потеря — Мачей Рыбус. И, конечно, Борис Ротенберг, который за шесть лет провел на поле 360 минут.

Главная интрига — будущее Дмитрия Баринова. Зимой капитан и лидер «Локомотива» был близок к переезду в Европу, но после срыва сделки клуб («Чемпионат» утверждал, что речь идет о «Валенсии») перенес вопрос на лето. По информации «СЭ», прямо сейчас по Баринову у «Локомотива» нет ни одного предложения. Но очевидно: на ближайшие месяцы это главный актив для клуба, который реально готов к продаже игрока. Конечно, в случае качественного предложения.

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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