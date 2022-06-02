Худший результат за пять лет при рекордных трансферах. Каким «Локо» будет в новом сезоне?
Чем запомнился этот сезон: распродажа лидеров, две смены тренера и провал новой стратегии
Так мощно, как в этом сезоне, «Локомотив» не трясло со времен Ольги Смородской. Отставка Марко Николича и побег Маркуса Гисдоля, распродажа лидеров и, конечно, историческое правление Ральфа Рангника, которому выдали более 40 миллионов евро на трансферы (так много в РПЛ не потратил никто) и проводили в «Манчестер Юнайтед». При спокойной работе такой концентрации скандалов хватило бы на пару лет, но в «Локо» их упаковали в восемь месяцев. И прикончили амбиции, которые клубу возвращал Юрий Семин.
«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан», — пафосно рассуждал Рангник на единственной пресс-конференции, когда клуб презентовал новую стратегию. Копирование философии «Ред Булл» в России изначально выглядело наивно, но в Черкизово настаивали: нужно омолодить состав, выгодно перепродать футболистов и считать прибыль вместе с трофеями. Правда, каким образом все это осуществить, никто из топ-менеджеров, включая немца, не уточнил.
После эпохального выступления Рангника мы с коллегами сошлись в прогнозах: все озвученные цели проживут максимум год. На деле стратегия пошатнулась через два месяца, когда немец оказался в «МЮ». А окончательно рухнула в феврале: «Локомотив» остался без тренера, которого брали под новый стиль команды, а изменившаяся реальность перечеркнула вероятность достижения целей, озвученных осенью.
Например, с июня 2022 года по май 2024-го клуб анонсировал развитие академии, молодежки и «Казанки». Что просто исключено в нынешних условиях: от второй команды уже отказались в «Спартаке». Аналогичный финал, по данным «СЭ», ожидает «Казанку» — Томас Цорн уже намекнул, что содержать две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно.
С еврокубками (а в «Локомотиве» прописывали цель регулярно играть в плей-офф) тоже все ясно — как минимум на ближайший год. Другие пункты — переход к положительному трансферному балансу, рост стоимости команды и увеличение бюджета — теперь также едва ли актуальны.
Тем удивительнее было слышать заявление Александра Плутника в марте. «Стратегия — документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем заниматься развитием молодежи», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива».
Побеждать в РПЛ и Кубке, зарабатывать на трансферах больше, чем тратить, и постоянно выходить из группы Лиги чемпионов — все это звучит здорово и масштабно, но абсолютно нереалистично. В реальности «Локомотив» потратил рекордную сумму на трансферы, а финишировал шестым (худший результат с 2017 года) и за прошлый год показал чистый убыток в почти 2,3 миллиарда рублей (худший показатель среди всех клубов РПЛ).
Пока совершенно непонятно, за счет чего клуб собирается прогрессировать и в ближайшие пару лет достичь озвученных целей.
Тренер
По информации «СЭ», «Локомотив» не будет искать замену Марвину Компперу. Формально главным тренером останется Заур Хапов, которого в январе перевели в отдел селекции, а через два месяца вернули в штаб из-за отсутствия нужной лицензии у немца. Именно Комппер будет готовить команду к новому сезону.
Отстраненным Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину так и не предложили должности в клубе. Замены им тоже нет — очень удивлюсь, если Комппер продолжит работать без ассистентов. Вероятно, летом стоит ждать укрепления тренерского состава.
Трансферы
«Локомотив» уже провернул первую сделку, подписав 22-летнего форварда «Чукарички» Марко Раконьяца за 2,5 миллиона евро. «Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей Черногории, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы», — пояснил Цорн.
Остался Гильерме — 36-летний капитан получил новый контракт на два года. Замена ему уже готова — есть ощущение, что с Даниилом Худяковым «Локо» надолго закрыл вратарский вопрос. Оттока легионеров, судя по интервью Вильсона Изидора и Тина Едвая, которых все устраивает в команде и стране, в Черкизове не будет.
Единственная потеря — Мачей Рыбус. И, конечно, Борис Ротенберг, который за шесть лет провел на поле 360 минут.
Главная интрига — будущее Дмитрия Баринова. Зимой капитан и лидер «Локомотива» был близок к переезду в Европу, но после срыва сделки клуб («Чемпионат» утверждал, что речь идет о «Валенсии») перенес вопрос на лето. По информации «СЭ», прямо сейчас по Баринову у «Локомотива» нет ни одного предложения. Но очевидно: на ближайшие месяцы это главный актив для клуба, который реально готов к продаже игрока. Конечно, в случае качественного предложения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0