Худший результат за пять лет при рекордных трансферах. Каким «Локо» будет в новом сезоне?

Подводим итоги года для клуба, который так и не стал «Сапсаном».

Чем запомнился этот сезон: распродажа лидеров, две смены тренера и провал новой стратегии

Так мощно, как в этом сезоне, «Локомотив» не трясло со времен Ольги Смородской. Отставка Марко Николича и побег Маркуса Гисдоля, распродажа лидеров и, конечно, историческое правление Ральфа Рангника, которому выдали более 40 миллионов евро на трансферы (так много в РПЛ не потратил никто) и проводили в «Манчестер Юнайтед». При спокойной работе такой концентрации скандалов хватило бы на пару лет, но в «Локо» их упаковали в восемь месяцев. И прикончили амбиции, которые клубу возвращал Юрий Семин.

«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан», — пафосно рассуждал Рангник на единственной пресс-конференции, когда клуб презентовал новую стратегию. Копирование философии «Ред Булл» в России изначально выглядело наивно, но в Черкизово настаивали: нужно омолодить состав, выгодно перепродать футболистов и считать прибыль вместе с трофеями. Правда, каким образом все это осуществить, никто из топ-менеджеров, включая немца, не уточнил.

После эпохального выступления Рангника мы с коллегами сошлись в прогнозах: все озвученные цели проживут максимум год. На деле стратегия пошатнулась через два месяца, когда немец оказался в «МЮ». А окончательно рухнула в феврале: «Локомотив» остался без тренера, которого брали под новый стиль команды, а изменившаяся реальность перечеркнула вероятность достижения целей, озвученных осенью.

Ральф Рангник. ФК «Локомотив»

Например, с июня 2022 года по май 2024-го клуб анонсировал развитие академии, молодежки и «Казанки». Что просто исключено в нынешних условиях: от второй команды уже отказались в «Спартаке». Аналогичный финал, по данным «СЭ», ожидает «Казанку» — Томас Цорн уже намекнул, что содержать две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно.

С еврокубками (а в «Локомотиве» прописывали цель регулярно играть в плей-офф) тоже все ясно — как минимум на ближайший год. Другие пункты — переход к положительному трансферному балансу, рост стоимости команды и увеличение бюджета — теперь также едва ли актуальны.

Тем удивительнее было слышать заявление Александра Плутника в марте. «Стратегия — документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем заниматься развитием молодежи», — сообщил председатель совета директоров «Локомотива».

Побеждать в РПЛ и Кубке, зарабатывать на трансферах больше, чем тратить, и постоянно выходить из группы Лиги чемпионов — все это звучит здорово и масштабно, но абсолютно нереалистично. В реальности «Локомотив» потратил рекордную сумму на трансферы, а финишировал шестым (худший результат с 2017 года) и за прошлый год показал чистый убыток в почти 2,3 миллиарда рублей (худший показатель среди всех клубов РПЛ).

Пока совершенно непонятно, за счет чего клуб собирается прогрессировать и в ближайшие пару лет достичь озвученных целей.

Марвин Комппер. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренер

По информации «СЭ», «Локомотив» не будет искать замену Марвину Компперу. Формально главным тренером останется Заур Хапов, которого в январе перевели в отдел селекции, а через два месяца вернули в штаб из-за отсутствия нужной лицензии у немца. Именно Комппер будет готовить команду к новому сезону.

Отстраненным Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину так и не предложили должности в клубе. Замены им тоже нет — очень удивлюсь, если Комппер продолжит работать без ассистентов. Вероятно, летом стоит ждать укрепления тренерского состава.

Трансферы

«Локомотив» уже провернул первую сделку, подписав 22-летнего форварда «Чукарички» Марко Раконьяца за 2,5 миллиона евро. «Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей Черногории, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы», — пояснил Цорн.

Остался Гильерме — 36-летний капитан получил новый контракт на два года. Замена ему уже готова — есть ощущение, что с Даниилом Худяковым «Локо» надолго закрыл вратарский вопрос. Оттока легионеров, судя по интервью Вильсона Изидора и Тина Едвая, которых все устраивает в команде и стране, в Черкизове не будет.

Единственная потеря — Мачей Рыбус. И, конечно, Борис Ротенберг, который за шесть лет провел на поле 360 минут.

Главная интрига — будущее Дмитрия Баринова. Зимой капитан и лидер «Локомотива» был близок к переезду в Европу, но после срыва сделки клуб («Чемпионат» утверждал, что речь идет о «Валенсии») перенес вопрос на лето. По информации «СЭ», прямо сейчас по Баринову у «Локомотива» нет ни одного предложения. Но очевидно: на ближайшие месяцы это главный актив для клуба, который реально готов к продаже игрока. Конечно, в случае качественного предложения.