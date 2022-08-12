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Сегодня, 08:30

Хендрикс ушел из «Спартака» в «Фортуну», Дзюбы не будет в «Краснодаре»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс в «Фортуне».
Фото ФК «Фортуна»
Никола Влашич (справа).
Фото ФК «Торино»
Йоррит Хендрикс (в центре) стал игроком «Фортуны».
Фото ФК «Фортуна»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук официально перешел в «Торино»

«Торино» арендовал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа, прописанная в договоре, может составить 12 миллионов евро. Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошедшем сезоне серии А 26-летний игрок принял участие в 19 матчах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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Пруцев — в «Црвене Звезде»

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды». Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года. За «Сочи» россиянин провел один матч. В составе команды из Белграда хавбек будет выступать под 29-м номером. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Влашич стал одноклубником Миранчука

Никола Влашич (справа). Фото ФК «Торино»
Никола Влашич (справа).
ФК «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть возможность выкупить хорвата за 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает хавбека в 22 миллиона евро. В минувшем сезоне АПЛ Влашич провел 19 матчей и забил один гол. Никола выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.

Дзюбы не интересен «Краснодару»

По информации Metaratings, «Краснодар» не планирует подписывать нападающего Артема Дзюбу. До этого сообщалось, что форварда могут взять в случае ухода из клуба Джона Кордобы. Ранее также стало известно, что россиянином интересуются команды из Сербии и Турции.

33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

«Фортуна» взяла Хендрикса

Йоррит Хендрикс (в центре) стал игроком «Фортуны». Фото ФК «Фортуна»
Йоррит Хендрикс (в центре) стал игроком «Фортуны».
ФК «Фортуна»

Полузащитник Йоррит Хендрикс подписал соглашение с «Фортуной». Договор с 27-летним игроком рассчитан до июня 2023 года. В четверг, 11 августа, «Спартак» объявил о расторжении контракта с голландцем.

Хавбек перешел в «Спартак» из ПСВ зимой 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Йоррит Хендрикс
Никола Влашич
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
ФК Црвена Звезда
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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