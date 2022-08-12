Хендрикс ушел из «Спартака» в «Фортуну», Дзюбы не будет в «Краснодаре»
Миранчук официально перешел в «Торино»
«Торино» арендовал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Соглашение рассчитано на один сезон.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа, прописанная в договоре, может составить 12 миллионов евро. Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошедшем сезоне серии А 26-летний игрок принял участие в 19 матчах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.
Пруцев — в «Црвене Звезде»
Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев стал игроком «Црвены Звезды». Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года. За «Сочи» россиянин провел один матч. В составе команды из Белграда хавбек будет выступать под 29-м номером. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
Влашич стал одноклубником Миранчука
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть возможность выкупить хорвата за 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает хавбека в 22 миллиона евро. В минувшем сезоне АПЛ Влашич провел 19 матчей и забил один гол. Никола выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
Дзюбы не интересен «Краснодару»
По информации Metaratings, «Краснодар» не планирует подписывать нападающего Артема Дзюбу. До этого сообщалось, что форварда могут взять в случае ухода из клуба Джона Кордобы. Ранее также стало известно, что россиянином интересуются команды из Сербии и Турции.
33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
«Фортуна» взяла Хендрикса
Полузащитник Йоррит Хендрикс подписал соглашение с «Фортуной». Договор с 27-летним игроком рассчитан до июня 2023 года. В четверг, 11 августа, «Спартак» объявил о расторжении контракта с голландцем.
Хавбек перешел в «Спартак» из ПСВ зимой 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0