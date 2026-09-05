«Мы верим в нашего главного тренера». Интервью генерального директора «Родины»

Александр Погонин — о старте дебютного сезона в РПЛ.

В начале первого исторического сезона «Родины» в РПЛ генеральным директором клуба стал Александр Погонин. Ранее он занимал пост директора по финансам международного холдинга Сергея Ломакина — являющимся владельцем клуба — в спортивно-развлекательной сфере.

В интервью «СЭ» Погонин оценил старт сезона , рассказал про переговоры с потенциальными новичками и доверие к главному тренеру Хуану Диасу.

«Мы удовлетворены стартом сезона»

— Вы стали генеральным директором «Родины» в начале сезона. Какие первоочередные задачи перед вами поставлены?

— На протяжении всей своей истории наш клуб придерживался четко сформированного стиля, который предполагает желание играть в атакующий футбол и борьбу за победу в каждом матче. Безусловно, успех данной философии зависит от имеющихся ресурсов и уровня соперников, который, к слову, существенно вырос с выходом РПЛ. Мы не хотим уходить от ранее выбранной философии, но, безусловно, должны адаптироваться к высокому уровню лиги и стать более прагматичными в отдельно взятых матчах. На мой взгляд, в этом и есть наша ключевая краткосрочная задача.

Если говорить о задачах вне спортивной составляющей, необходимо выстроить эффективный механизм корпоративного управления, принципы которого были бы всем ясны и понятны. Сейчас мы завершаем комплектование новой управленческой команды, которая будет фундаментом для создания новой силы в российском футболе — как на поле, так и за его пределами.

— Как вы оцениваете старт сезона для «Родины»? Удовлетворены ли текущим результатом команды?

— Всегда хочется большего, но учитывая крайне непростой календарь в начале сезона, в целом удовлетворен. В любом случае конечный результат будет определен по итогам чемпионата, а какая-то промежуточная оценка нашей работы будет приблизительно понятна к зимней паузе. Уверен, что зимние сборы станут отличной возможностью для улучшения наших результатов. Мы всегда отлично их проводим.

Фото ФК «Родина»

— Нравится ли вам стиль игры, который привил главный тренер Хуан Диас? С одной стороны, команда много забивает, но при этом много и пропускает.

— В первую очередь я бы хотел отметить, что руководство клуба очень благодарно Хуану Диасу и его тренерскому штабу за то, что они поверили в проект «Родины», когда команда еще была в Первой лиге. Хуан и его штаб блестяще справились с задачей: мало того что мы вышли в РПЛ, так еще и взяли титул. Что касается текущего сезона, все остается неизменным: мы продолжаем придерживаться стабильного курса развития клуба, верим в Хуана и полностью поддерживаем его решения.

— Многие эксперты считают, что «Родина» — одна из команд, которая будет до конца чемпионата бороться за выживание. Какую цель на сезон со спортивной точки зрения вы ставите?

— Мы не обращаем внимания на слова экспертов. Их высказывания интересны людям, которые находятся около футбола. Мы же находимся внутри процесса и хотим сфокусироваться на своей работе, чтобы у «Родины» все было хорошо.

— До конца закрытия трансферного окна осталось полторы недели. Сколько новичков стоит ожидать в составе?

— Ожидаем, что в ближайшее время получится договориться с несколькими новичками.

— Турецкие и российские СМИ приписывают интерес «Родины» к экс-защитнику ЦСКА Родриго Бекао. Действительно ли клуб ведет по нему переговоры?