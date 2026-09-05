«Мы верим в нашего главного тренера». Интервью генерального директора «Родины»
В начале первого исторического сезона «Родины» в РПЛ генеральным директором клуба стал Александр Погонин. Ранее он занимал пост директора по финансам международного холдинга Сергея Ломакина — являющимся владельцем клуба — в спортивно-развлекательной сфере.
В интервью «СЭ» Погонин оценил старт сезона, рассказал про переговоры с потенциальными новичками и доверие к главному тренеру Хуану Диасу.
«Мы удовлетворены стартом сезона»
— Вы стали генеральным директором «Родины» в начале сезона. Какие первоочередные задачи перед вами поставлены?
— На протяжении всей своей истории наш клуб придерживался четко сформированного стиля, который предполагает желание играть в атакующий футбол и борьбу за победу в каждом матче. Безусловно, успех данной философии зависит от имеющихся ресурсов и уровня соперников, который, к слову, существенно вырос с выходом РПЛ. Мы не хотим уходить от ранее выбранной философии, но, безусловно, должны адаптироваться к высокому уровню лиги и стать более прагматичными в отдельно взятых матчах. На мой взгляд, в этом и есть наша ключевая краткосрочная задача.
Если говорить о задачах вне спортивной составляющей, необходимо выстроить эффективный механизм корпоративного управления, принципы которого были бы всем ясны и понятны. Сейчас мы завершаем комплектование новой управленческой команды, которая будет фундаментом для создания новой силы в российском футболе — как на поле, так и за его пределами.
— Как вы оцениваете старт сезона для «Родины»? Удовлетворены ли текущим результатом команды?
— Всегда хочется большего, но учитывая крайне непростой календарь в начале сезона, в целом удовлетворен. В любом случае конечный результат будет определен по итогам чемпионата, а какая-то промежуточная оценка нашей работы будет приблизительно понятна к зимней паузе. Уверен, что зимние сборы станут отличной возможностью для улучшения наших результатов. Мы всегда отлично их проводим.
— Нравится ли вам стиль игры, который привил главный тренер Хуан Диас? С одной стороны, команда много забивает, но при этом много и пропускает.
— В первую очередь я бы хотел отметить, что руководство клуба очень благодарно Хуану Диасу и его тренерскому штабу за то, что они поверили в проект «Родины», когда команда еще была в Первой лиге. Хуан и его штаб блестяще справились с задачей: мало того что мы вышли в РПЛ, так еще и взяли титул. Что касается текущего сезона, все остается неизменным: мы продолжаем придерживаться стабильного курса развития клуба, верим в Хуана и полностью поддерживаем его решения.
— Многие эксперты считают, что «Родина» — одна из команд, которая будет до конца чемпионата бороться за выживание. Какую цель на сезон со спортивной точки зрения вы ставите?
— Мы не обращаем внимания на слова экспертов. Их высказывания интересны людям, которые находятся около футбола. Мы же находимся внутри процесса и хотим сфокусироваться на своей работе, чтобы у «Родины» все было хорошо.
— До конца закрытия трансферного окна осталось полторы недели. Сколько новичков стоит ожидать в составе?
— Ожидаем, что в ближайшее время получится договориться с несколькими новичками.
— Турецкие и российские СМИ приписывают интерес «Родины» к экс-защитнику ЦСКА Родриго Бекао. Действительно ли клуб ведет по нему переговоры?
— Предпочитаю не комментировать слухи, пока нет подписанных соглашений. Родриго Бекао — интересный футболист, который входит в наш шорт-лист на усиление.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
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Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0