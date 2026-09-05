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«Мы верим в нашего главного тренера». Интервью генерального директора «Родины»

Константин Белов
Корреспондент
Хуан Диас и Александр Погонин.
Фото Пресс-служба «Родины», Александр Федоров, «СЭ»
Александр Погонин — о старте дебютного сезона в РПЛ.

В начале первого исторического сезона «Родины» в РПЛ генеральным директором клуба стал Александр Погонин. Ранее он занимал пост директора по финансам международного холдинга Сергея Ломакина — являющимся владельцем клуба — в спортивно-развлекательной сфере.

В интервью «СЭ» Погонин оценил старт сезона, рассказал про переговоры с потенциальными новичками и доверие к главному тренеру Хуану Диасу.

«Мы удовлетворены стартом сезона»

— Вы стали генеральным директором «Родины» в начале сезона. Какие первоочередные задачи перед вами поставлены?

— На протяжении всей своей истории наш клуб придерживался четко сформированного стиля, который предполагает желание играть в атакующий футбол и борьбу за победу в каждом матче. Безусловно, успех данной философии зависит от имеющихся ресурсов и уровня соперников, который, к слову, существенно вырос с выходом РПЛ. Мы не хотим уходить от ранее выбранной философии, но, безусловно, должны адаптироваться к высокому уровню лиги и стать более прагматичными в отдельно взятых матчах. На мой взгляд, в этом и есть наша ключевая краткосрочная задача.

Если говорить о задачах вне спортивной составляющей, необходимо выстроить эффективный механизм корпоративного управления, принципы которого были бы всем ясны и понятны. Сейчас мы завершаем комплектование новой управленческой команды, которая будет фундаментом для создания новой силы в российском футболе — как на поле, так и за его пределами.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин празднует гол &laquo;Родине&raquo; в&nbsp;матче 5-го тура РПЛ 23&nbsp;августа.«Родина» забила роскошный мяч в ворота «Динамо», но Тюкавин вовремя показал свою лучшую версию

— Как вы оцениваете старт сезона для «Родины»? Удовлетворены ли текущим результатом команды?

Всегда хочется большего, но учитывая крайне непростой календарь в начале сезона, в целом удовлетворен. В любом случае конечный результат будет определен по итогам чемпионата, а какая-то промежуточная оценка нашей работы будет приблизительно понятна к зимней паузе. Уверен, что зимние сборы станут отличной возможностью для улучшения наших результатов. Мы всегда отлично их проводим.

Фото ФК «Родина»

— Нравится ли вам стиль игры, который привил главный тренер Хуан Диас? С одной стороны, команда много забивает, но при этом много и пропускает.

В первую очередь я бы хотел отметить, что руководство клуба очень благодарно Хуану Диасу и его тренерскому штабу за то, что они поверили в проект «Родины», когда команда еще была в Первой лиге. Хуан и его штаб блестяще справились с задачей: мало того что мы вышли в РПЛ, так еще и взяли титул. Что касается текущего сезона, все остается неизменным: мы продолжаем придерживаться стабильного курса развития клуба, верим в Хуана и полностью поддерживаем его решения.

— Многие эксперты считают, что «Родина» — одна из команд, которая будет до конца чемпионата бороться за выживание. Какую цель на сезон со спортивной точки зрения вы ставите?

— Мы не обращаем внимания на слова экспертов. Их высказывания интересны людям, которые находятся около футбола. Мы же находимся внутри процесса и хотим сфокусироваться на своей работе, чтобы у «Родины» все было хорошо.

Возинья.«Родина» вела переговоры с Возиньей: «Не сошлись на том, что он хотел длительный контракт»

— До конца закрытия трансферного окна осталось полторы недели. Сколько новичков стоит ожидать в составе?

— Ожидаем, что в ближайшее время получится договориться с несколькими новичками.

— Турецкие и российские СМИ приписывают интерес «Родины» к экс-защитнику ЦСКА Родриго Бекао. Действительно ли клуб ведет по нему переговоры?

Предпочитаю не комментировать слухи, пока нет подписанных соглашений. Родриго Бекао — интересный футболист, который входит в наш шорт-лист на усиление.

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РПЛ
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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