«Пока Европа не выздоровеет, играть в Лиге чемпионов неинтересно». Михаил Боярский — о «Зените», Дзюбе и «Спартаке»
Не хотел бы видеть Джикию в «Зените» — он насквозь пропитан «Спартаком»
- После 13 туров в РПЛ лидирует «Краснодар», а не «Зенит». Как воспринимаете такой результат?
— Замечательно! Я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, что мы все равно станем лидерами. Главная игра будет именно с «Краснодаром» (11 ноября. — Прим. «СЭ»).
— В очередное чемпионство «Зенита» верите?
— Конечно! «Краснодар» — конкурент. Но я все-таки болельщик «Зенита» и вижу, что команда играет хорошо. Даже замечательно!
- Сергей Семак недавно признал, что в этом сезоне «Зенит» стал слабее. Продажа Малкома — настолько серьезная потеря? Как вы отнеслись к этому трансферу?
— Конечно, обидно. Но у нас остается Семак. А это человек, который может решить любые проблемы. И он их решит вместе с Тимощуком. У них сильный тренерский штаб — они найдут способ, как залатать пробоины.
Команда в очень хорошей форме — ее температура 36,6! Нет ни внутренних раздоров, ни внешнего давления. Играть с «Зенитом» интересно всем клубам. А обыграть нас не так легко. Пускай попробуют и в этом сезоне!
- Самый неудачный старт сезона при Семаке вас не напугал?
— Нет, я люблю этот клуб и верю в него. Посмотрите, каким голеадором стал Кассьерра! В прошлом сезоне он играл очень посредственно, и Семак мог сказать: «Хорошо бы его убрать». Но сейчас игрок наращивает обороты — и в этом есть тренерская заслуга.
- Раз уж затронули тему трансферов: Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?
— Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените». Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.
— В последнее время все меньше разговоров о противостоянии «Зенита» и «Спартака».
— Думаю, что это уже поднадоело. Соперничество-то осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего и нового. Сейчас «Краснодар» проявляет себя гораздо интереснее, чем «Спартак», и по делу является более серьезным конкурентом.
- А кто из футболистов «Зенита» в этом сезоне проявляет себя лучше всех?
— Кассьерра и Сергеев. Оба вышли на новый уровень.
Поведение Дзюбы не оскорбляет — он многое сделал для «Зенита»
- После победы «Локомотива» над «Зенитом» Артем Дзюба резко отозвался о Семаке, спросив: «А кто это?» Ваша реакция?
— Думаю, это неправильный ответ. Но он не испортит отношение болельщиков к Артему. А с Семаком они найдут общий язык. Дзюба многое сделал для команды, он отличный футболист. Мы не знакомы близко, но я всегда испытывал к нему уважение.
- Весной Дзюба отказался пожать Семаку руку...
— Это точно не мое дело. Поэтому меня это не оскорбляет. Считаю, что общаться надо более милосердно. Но это их спортивная жизнь, а не моя. Обсуждать то, что происходит в кулуарах, неприлично.
- Но вам не кажется, что Дзюба до сих пор обижен на «Зенит»? После ухода он заявил, что это уже команда из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро.
— Я понимаю, что он намекал на количество бразильцев. Меня это не обижает. Что касается обиды на «Зенит», то это ваше ощущение, которое, наверное, достаточно аргументировано. Однако я этого не ощущаю, потому что не вникаю в проблемы личного характера.
- А такое количество легионеров вас не пугает?
— Я вообще человек не очень трусливый. Испугать количеством бразильцев в «Зените» меня очень сложно. Это политика клуба, и я не смею в нее вмешиваться. Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков. Но это надо воспринимать как должное. И следить за тем, как клуб развивается.
— Вы сейчас посещаете матчи «Зенита»?
— Когда есть возможность и нет спектаклей — с удовольствием вместе с Сергеем Мигицко еду на стадион. У нас есть организация «Рыбаки и охотники», которая располагается в специальной ложе. И я являюсь одним из ее представителей. Могу сказать, что наша команда, которая приходит болеть за «Зенит», очень плотная, умная, хорошая и профессиональная. Даже Анатолий Тимощук всегда звонит «Рыбакам и охотникам» и рассказывает нюансы состоявшихся или предстоящих игр. Приятно бывать на стадионе вместе с профессионалами.
Наша сборная еще достаточно хромая
- Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?
— Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.
— Но уровень ведь другой.
— Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.
- Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.
— Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.
- Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?
— Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.
— Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?
— А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.
— Но опять же — уровень там ниже.
— Разумеется. Но самое замечательное — азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1