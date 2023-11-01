Блистал в «Торпедо», играл за Россию на Евро, а теперь может сесть из-за наркотиков. Экс-футболисту Бугаеву грозит пожизненное

Отец экс-футболиста заявляет, что сын невиновен.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, обнаружив в его кармане около 500 граммов порошкообразного вещества, которое оказалось производным метилэфедрона. Бугаев оказал сопротивление сотрудникам полиции, за что получил семь суток в СИЗО. По статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию...) в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в пресс-релизе Прикубанского суда.

Против Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Экс-футболист уже признался, что работал наркокурьером. На такой шаг он пошел из-за долгов, которые накопились после окончания профессиональной карьеры.

«На данный момент задержан за неповиновение, — рассказал «Чемпионату» отец Бугаева Иван. — Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. А что в Telegram-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, то сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте».

О некогда подающем надежды футболисте давно ничего не было слышно. В середине 2010-х он выступал за «Локомотив» и «Торпедо», вызывался в национальную сборную и выступал на Евро-04. Затем произошло резкое падение на социальное дно — Бугаева будто подменили.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Яркое «Торпедо» — 2004, игра на Евро, проблемы с дисциплиной

В «Торпедо» — 2004 Алексей был заметным игроком команды без звездных легионеров, но с сильным русским костяком. «Автозаводцы» под руководством Сергея Петренко, имея в составе Александра Панова и Игоря Лебеденко, Игоря Семшова, Константина Зырянова и Сергея Кормильцева, Сергея Будылина и Дмитрия Бородина, боролись за самые высокие места и даже лидировали после первого круга. Однако после летнего перерыва произошел резкий спад: москвичи провели серию неудачных игр, а потом и вовсе свалились на пятое место, оставшись без медалей.

В 2004 году также прошел чемпионат Европы, в котором Бугаев сыграл два матча на групповом этапе: против хозяев Португалии (0:2) и Греции (2:1).

В то время 23-летний Алексей уже имел проблемы с дисциплиной. Об этом рассказывал голкипер «Торпедо» Дмитрий Бородин:

«После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент».

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В 2005 году Бугаев оказался в «Локомотиве» Юрия Семина, но затем в клуб пришел Владимир Эштреков, который не видел Алексея игроком основы. Тем не менее с железнодорожниками защитник завоевал Суперкубок России и бронзу чемпионата.

Затем в карьере Бугаева было три сезона в «Томи», ноль игр в «Химках», а последним клубом стал «Краснодар». В 2010 году, поиграв за «быков» всего год, Алексей завершил карьеру в 29 лет и пропал с радаров.

«Лешка — настоящий черт! На поле он умел все, — говорил Валерий Петраков, работавший с ним в «Томи». — У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть... Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил свой талант в алкоголе. Что мы только не делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт».

Петраков, кстати, ценил талант Бугаева и действительно пытался ему всячески помочь. Об этом говорил вратарь Илья Абаев в интервью «Чемпионату»:

«Он [Бугаев] моего года рождения, мы были вместе и в дубле, и в основе «Торпедо». Его много кто пытался вытащить. Петраков, например, который всегда хорошо к нему относился. Тяжело сказать, с ним так сложилось — у него было все для того, чтобы играть. Очень давно его не видел. Не знаю, как он и где он сейчас».

Сборщик макулатуры

Отыскать Бугаева удалось в 2015 году. Он не стал тренером или футбольным экспертом, а занимался сбором макулатуры и грузоперевозками. Вот так Алексей выглядел в 2015 году.

«Мы открыли большой ангар. 2 рубля 50 копеек за килограмм бумаги. Фирма? А нафиг мне фирма? Просто пункт приемки. Люди привозят бумагу, коробки... Конечно [жизнью доволен]! Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю свои вопросы теми же коробками... Почему закончил карьеру в 29? Мне — хватит. Режим тут ни при чем. Режим... Напьемся — и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...» — рассказывал Бугаев «Советскому спорту».

Тогда Бугаев во время ответа на вопросы предлагал журналисту выпить и производил впечатление полностью потерянного человека. При этом сам он говорил, что ни о чем не жалеет.

Что сказал адвокат Бугаева

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, рассказала «СЭ» подробности хода дела по сбыту наркотиков:

«Пока обвинения нет. Я не видела постановления о возбуждении дела. Уже подала заявление об участии в деле, но до сих пор ни одно должностное лицо со мной на связь не вышло. Полагаю, что дело не возбуждено, они выиграли время, чтобы подержать Бугаева на административке, а потом подоспеть с другими материалами.

Бугаев чувствует себя, разумеется, подавленно, потому что находится под арестом. Ему уже сказали «сядешь далеко и надолго» после подписания бумаг. Мы с ним видимся, стараюсь поддерживать Алексея как могу. Самое главное, что при нем не было наркотиков. Это однозначно. Думаю, что мы докажем, что Бугаев не скатывался до такого преступления, здесь что-то не то. А что — выясним", — сказала Макличенко.

Также она предположила, что Алексея могли заставить подписать явку с повинной.

«Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений. Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнял себе работу», — добавила адвокат.

В отношении Бугаева возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«После проверки документов и установления личности полицейские произвели личный досмотр 42-летнего жителя Москвы, в кармане его верхней одежды обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в заявлении.