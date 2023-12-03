«Лучше передвинуть матч, если есть альтернатива». Тренеры «Локомотива» и «Зенита» — о снежном матче в Черкизове
В центральном матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:1. На 8-й минуте счет открыл Максим Глушенков, в конце первого тайма Кассьерра сравнял, но во втором тайме голы Тикнизяна и того же Глушенкова принесли хозяевам три очка. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак и старший тренер «Локомотива» Олег Левин подвели итоги встречи на пресс-конференции.
Семак: «Не вижу разницы с переходом на «весну-осень»
— Что думаете об игре?
— Конечно, мы расстроились. Но это футбол, ничего не сделаешь. Старались перевести ход матча в нашу пользу, смогли забить. Наша игра во втором тайме не была такой цельной, как в первом. Обидно, конечно. Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, неважно — русский он или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Мы понимаем, что для других мы сейчас принципиальный соперник.
— Стоит ли играть в таких погодных условиях?
— Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее и болельщикам, и футболистам. Но не я принимаю решение.
— Не видите смысла переходить на систему «весна-осень»?
— Не вижу разницы с переходом на другую систему. При другой системе в будущем нас все равно когда-то допустят, и нужно будет делать перерыв в мае. Никто не гарантирует, что в ноябре при другой системе не будет снега. Нужно регулировать все в ручном режиме. У нас же есть возможность передвигать матчи, чтобы было удобнее футболистам. В Германии тоже играли красным мячом недавно.
— Не показалось ли вам, что Пиняеву должны были показать красную карточку? Не устали ли от ошибок судей?
— По карточке Пиняева не могу ничего сказать. Что касается ошибок судей... Они тоже люди, невозможно судить безошибочно.
— Ждете приглашения судей из Саудовской Аравии?
— Если это качественные арбитры, то почему нет?
— Были слухи, что Ренан может покинуть команду.
— По Ренану на сегодняшний день предложений нет. Он игрок нашей команды. Мы заинтересованы, чтобы всем было хорошо. Интересы должны совпасть. Понятно, что игрок хочет играть.
Левин: «Не обращали внимания на погоду»
— Тяжело ли было выступать без дисквалифицированных Галактионова и Баринова?
— Естественно, потеря главного тренера для нас проблема. Мы должны были выходить из этой ситуации. Тренерский штаб пытался минимизировать его отсутствие. Это очень тяжело. Что касается Баринова, то он — капитан команды. Это тоже потеря для нас. Но есть люди, которые находятся в конкурентной позиции, и сегодня они смогли Дмитрия заменить.
— Стоит ли проводить матчи в таких погодных условиях?
— Я думаю, когда все команды получили календарь и увидели матчи в декабре, игроки должны быть готовы к снегу и морозу. Мы на погоду не обращали внимания. Для нас это не стало сюрпризом или элементом преимущества над «Зенитом». Для данного времени поле было идеальное. Мы думаем только о своей игре и своих игровых принципах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4