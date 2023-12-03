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Сегодня, 21:30

«Локомотив» дважды за чемпионат обыграл «Зенит» Семака. Раньше это удавалось только одному тренеру

Кирилл Бурдаков
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Максим Ненахов и Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Есть за что похвалить Галактионова.

К осенней гостевой победе над «Зенитом» со счетом 2:1 «Локомотив» добавил зимнюю домашнюю — 3:1. «Локо» — всего второй клуб, которому удалось набрать шесть очков в противостоянии с сине-бело-голубыми за шесть лет работы в Санкт-Петербурге Сергея Семака. Три года назад зенитовцев дважды одолел «Рубин», с которым в том сезоне работал Леонид Слуцкий.

Во втором круге к красно-зеленым могут присоединиться «Динамо» и «Оренбург». В последний раз «Зенит» не набирал очков с более чем одним соперником в 2002 году. Тогда провалившие турнир питерцы по два раза уступили ЦСКА, «Спартаку» и «Крыльям».

«РЖД Арена» остается очень неудобным стадионом для Сергея Семака. В Черкизове команды победителя последних пяти чемпионатов России добились всего одной победы и забили только пять голов. Обыграть «Локо» на его поле у «Зенита» Семака вышло только весной нынешнего года. Тогда на гол Максима Глушенков ответили Матео Кассьерра и Вендел.

В пятый раз за пять с половиной лет работы в «Зените» (и во второй в нынешнем сезоне!) Сергей Семак попал на серию поражений. Поездка в Москву получилась для сине-бело-голубых провальной — 0:1 от «Динамо» в Кубке и 1:3 от «Локо» в чемпионате. Зимой 2018-2019 годов клуб из Северной столицы уступил четыре раза подряд, осенью 2020-го и осенью 2021-го — по три. Правда, в каждом из случаев с неудачами в премьер-лиге соседствовали проигрыши в еврокубках.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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