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1 сентября, 22:40
«Ростов» дома всухую обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Ростов» обыграл ЦСКА в кубковом матче
Игра завершилась со счетом 2:0. Голы забили Имран Азнауров и Данила Прохин.
90+4-я минута. Мусаев совершил уже 3 или 4 холостых забега. Шансов достать мяч не было, но форвард ЦСКА показывает желание бороться.
90+2-я минута. Сако проиграл верховую борьбу Мусаеву, но защитника «Ростова» подстраховали одноклубники.
«Ростов» забил второй мяч в ворота ЦСКА
85-я минута. ГООЛ! Неудачный стандарт ЦСКА привел к контратаке «Ростова». Прохин вышел один на один и пальнул в дальний угол — 2:0.
81-я минута. Сулейманов не смог забить с нескольких метров, пробив в Бориско. Офсайд у форварда «Ростова».
80-я минута. «Ростов» продолжает атаковать. Лукин сыграл рукой вблизи штрафной ЦСКА. Опасный стандарт для хозяев.
77-я минута. Серия замен у обеих команд.
У «Ростова» Сулейманов вышел вместо Голенкова. У ЦСКА — Мусаев и Вакулич заменили Гонду и Алвеса.
«Ростов» вышел вперед в матче с ЦСКА
75-я минута. ГООЛ! Азнауров исполнил точно в дальний угол. Мяч от штанги залетел в ворота — 1:0. Бориско достал, но отразить не смог.
73-я минута. Голенков ткнул мяч в угол ворот Бориско. Опасный удар — мяч прошел рядом со штангой.
71-я минута. Комаров слишком показательно падал в штрафной ЦСКА. Шафеев не поверил.
60-я минута. Абдулкадыров нанес дальний удар. Мяч ушел на трибуны. Явные проблемы у команд в атаке.
58-я минута. Снова двойная замена у «Ростова» — Мадрахимов и Титов уступили место на поле Мухину и Комарову.
56-я минута. Абдулкадыров получил первую желтую карточку в матче — за срыв опасной атаки.
53-я минута. Силовой футбол предлагает «Ростов» во втором тайме. ЦСКА отвечает взаимностью.
51-я минута. Круговой пытался закрутить мяч в дальний угол — не хватило точности этому удару.
49-я минута. Через навесы игроки ЦСКА доставляют мяч на половину поля соперника. Гонду главный адресат этих пасов.
46-я минута. В перерыве у «Ростова» Сако и Радченко вышли вместо Ногейры и Мелехина.
45-я минута. Буквально следующая атака ЦСКА — Алвес решил исправиться и пробил через себя. Мяч снова улетел на трибуны. Но было эффектно.
43-я минута. Алвес не нашел продолжения в атаке и просто зарядил издали по трибунам. Разводит руками бразилец.
40-я минута. Кармо влетел в штрафную, получив пас от Гонду. Голиков кончиками пальцев перевел мяч на угловой после удара бразильца.
37-я минута. Голенков ткнул мяч в сторону штрафной. В атаке у «Ростова» пока не все ладно.
34-я минута. Бандикян решился на удар издали. Очень слабо. Легкий мяч для Голикова.
31-я минута. Голиков по-настоящему выручил после удара Кармо. Вторым темпом Глебов обыграл вратаря «Ростова», но Мелехин выручил, прервав пас.
28-я минута. ЦСКА забрал инициативу в середине тайма. Гонду заработал угловой после навеса Облякова.
26-я минута. 22-летний вратарь «Ростова» Голиков пока неплохо смотрится. Пару неплохих выходов сделал.
22-я минута. Много потерь в эти минуты. Обе команды пытаются подержать мяч подольше — не получается.
20-я минута. Голенков пробил на входе в штрафную — Бориско отразил. Ассистент арбитра зафиксировал офсайд.
18-я минута. Лукин получил по ногам от Голенкова. Шафеев пока устно предупредил форварда «Ростова».
15-я минута. Глебов неудачно пробил после скидки во вратарскую. За удар засчитать наверное можно.
13-я минута. У Кармо был хороший шанс обострить через фланг, но бразилец уперся в центр защиты «Ростова» и потерял мяч.
9-я минута. Ранняя замена у ЦСКА. Милан Гайич получил повреждение. Его заменит Энрике Кармо.
7-я минута. Судья Шафеев предупреждает устно Гонду. Аргентинец толкается в штрафной «Ростова».
5-я минута. Лусиано Гонду пытался сыграть на опережении — не вышло. Мяч попал в руки Голикову.
3-я минута. «Ростов» владеет мячом на первых минутах. ЦСКА встречает низким блоком.
Стартовый состав ЦСКА
ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс, Лукин, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Бандикян, Гайич, Круговой, Обляков, Глебов, Гонду.
Стартовый состав «Ростова»
«Ростов»: Голиков, Мелехин, Бабакин, Ногейра, Прохин, Семенчук, Шанталий, Азнауров, Голенков, Мадрахимов, Титов.
«Ростов» — ЦСКА: личные матчи
В последних двух кубковых матча ЦСКА победил «Ростов» - 1:1 (пенальти — 4:3) и 2:0. Если брать матчи РПЛ, то здесь серия армейцев без побед насчитывает три матча — две ничьих (0:0 и 1:1) и одна победа «Ростова» (0:1).
Последний раз «Ростов» проигрывал ЦСКА дома в августе 2021 года — матч РПЛ закончился со счетом 1:3.
«Ростов» — ЦСКА: результаты в РПЛ-2026/27
В сезоне-2026/27 российской Премьер-лиги «Ростов» одержал одну победу в шести матчах. Команда набрала 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
ЦСКА еще не проигрывал в чемпионате — три победы и три ничьих. С 12 очками армейцы располагаются на четвертой строчке.
Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА
Игру «Ростов» — ЦСКА в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.
Дата, место и время начала матча «Ростов» — ЦСКА
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится во вторник, 1 сентября, в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — в 20.45 мск.
Во вторник, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.
После двух кубковых матчей «Ростов» набрал шесть очков и лидирует в группе D. Ростовчане разгромили «Акрон» со счетом 4:0 и обыграли «Локомотив» (1:0). ЦСКА с двумя очками располагается на третьей строчке. Армейцы победили «Локомотив» 1:1 (пенальти 5:4) и уступили «Акрону» со счетом 0:1.
Согласно регламенту турнира, первые два места гарантируют команда выход в 1/4 финала верхней сети плей-офф. Команда, занявшая третью строчку, сыграет в 1/4 финала нижней сетки.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — ЦСКА. Присоединяйтесь!