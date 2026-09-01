«Ростов» дома всухую обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

После двух кубковых матчей «Ростов» набрал шесть очков и лидирует в группе D. Ростовчане разгромили «Акрон» со счетом 4:0 и обыграли «Локомотив» (1:0). ЦСКА с двумя очками располагается на третьей строчке. Армейцы победили «Локомотив» 1:1 (пенальти 5:4) и уступили «Акрону» со счетом 0:1.

Согласно регламенту турнира, первые два места гарантируют команда выход в 1/4 финала верхней сети плей-офф. Команда, занявшая третью строчку, сыграет в 1/4 финала нижней сетки.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — ЦСКА. Присоединяйтесь!