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1 сентября, 22:40

«Ростов» дома всухую обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
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1 сентября, 22:50

«Ростов» победил ЦСКА в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
ЦСКА

1 сентября, 22:42

«Ростов» обыграл ЦСКА в кубковом матче

Игра завершилась со счетом 2:0. Голы забили Имран Азнауров и Данила Прохин.

1 сентября, 22:40

90+4-я минута. Мусаев совершил уже 3 или 4 холостых забега. Шансов достать мяч не было, но форвард ЦСКА показывает желание бороться.

1 сентября, 22:38

90+2-я минута. Сако проиграл верховую борьбу Мусаеву, но защитника «Ростова» подстраховали одноклубники.

1 сентября, 22:36

90-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

1 сентября, 22:34

88-я минута. Более 11 тысяч зрителей присутствуют на матче.

1 сентября, 22:31

«Ростов» забил второй мяч в ворота ЦСКА

85-я минута. ГООЛ! Неудачный стандарт ЦСКА привел к контратаке «Ростова». Прохин вышел один на один и пальнул в дальний угол — 2:0.

1 сентября, 22:29

84-я минута. А вот и стандарт для ЦСКА. Круговой у мяча.

1 сентября, 22:27

81-я минута. Сулейманов не смог забить с нескольких метров, пробив в Бориско. Офсайд у форварда «Ростова».

1 сентября, 22:26

80-я минута. «Ростов» продолжает атаковать. Лукин сыграл рукой вблизи штрафной ЦСКА. Опасный стандарт для хозяев.

1 сентября, 22:22

77-я минута. Серия замен у обеих команд.

У «Ростова» Сулейманов вышел вместо Голенкова. У ЦСКА — Мусаев и Вакулич заменили Гонду и Алвеса.

1 сентября, 22:20

«Ростов» вышел вперед в матче с ЦСКА

75-я минута. ГООЛ! Азнауров исполнил точно в дальний угол. Мяч от штанги залетел в ворота — 1:0. Бориско достал, но отразить не смог.

1 сентября, 22:19

73-я минута. Голенков ткнул мяч в угол ворот Бориско. Опасный удар — мяч прошел рядом со штангой.

1 сентября, 22:16

71-я минута. Комаров слишком показательно падал в штрафной ЦСКА. Шафеев не поверил.

1 сентября, 22:14

69-я минута. Более свежий Сако выиграл забег у Гонду. Мяч у «Ростова».

1 сентября, 22:12

67-я минута. Комаров закрутил на дальнюю штангу. Мяч поймал Бориско.

1 сентября, 22:11

66-я минута. Попович заменил Глебова.

1 сентября, 22:10

64-я минута. Глебов на газоне. Повредил правую стопу. Видимо, будет замена.

1 сентября, 22:06

60-я минута. Абдулкадыров нанес дальний удар. Мяч ушел на трибуны. Явные проблемы у команд в атаке.

1 сентября, 22:04

58-я минута. Снова двойная замена у «Ростова» — Мадрахимов и Титов уступили место на поле Мухину и Комарову.

1 сентября, 22:02

56-я минута. Абдулкадыров получил первую желтую карточку в матче — за срыв опасной атаки.

1 сентября, 21:58

53-я минута. Силовой футбол предлагает «Ростов» во втором тайме. ЦСКА отвечает взаимностью.

1 сентября, 21:57

51-я минута. Круговой пытался закрутить мяч в дальний угол — не хватило точности этому удару.

1 сентября, 21:56

49-я минута. Через навесы игроки ЦСКА доставляют мяч на половину поля соперника. Гонду главный адресат этих пасов.

1 сентября, 21:52

46-я минута. В перерыве у «Ростова» Сако и Радченко вышли вместо Ногейры и Мелехина.

1 сентября, 21:51

46-я минута. Второй тайм стартовал. Продолжаем.

1 сентября, 21:33

45+1-я минута. Быстро истекла одна добавленная минута. Перерыв.

1 сентября, 21:32

45-я минута. Буквально следующая атака ЦСКА — Алвес решил исправиться и пробил через себя. Мяч снова улетел на трибуны. Но было эффектно.

1 сентября, 21:31

43-я минута. Алвес не нашел продолжения в атаке и просто зарядил издали по трибунам. Разводит руками бразилец.

1 сентября, 21:28

40-я минута. Кармо влетел в штрафную, получив пас от Гонду. Голиков кончиками пальцев перевел мяч на угловой после удара бразильца.

1 сентября, 21:26

39-я минута. Глебов получил по лодыжке от Бабкина. Мяч у ЦСКА.

1 сентября, 21:24

37-я минута. Голенков ткнул мяч в сторону штрафной. В атаке у «Ростова» пока не все ладно.

1 сентября, 21:21

34-я минута. Бандикян решился на удар издали. Очень слабо. Легкий мяч для Голикова.

1 сентября, 21:18

31-я минута. Голиков по-настоящему выручил после удара Кармо. Вторым темпом Глебов обыграл вратаря «Ростова», но Мелехин выручил, прервав пас.

1 сентября, 21:16

28-я минута. ЦСКА забрал инициативу в середине тайма. Гонду заработал угловой после навеса Облякова.

1 сентября, 21:14

26-я минута. 22-летний вратарь «Ростова» Голиков пока неплохо смотрится. Пару неплохих выходов сделал.

1 сентября, 21:10

22-я минута. Много потерь в эти минуты. Обе команды пытаются подержать мяч подольше — не получается.

1 сентября, 21:07

20-я минута. Голенков пробил на входе в штрафную — Бориско отразил. Ассистент арбитра зафиксировал офсайд.

1 сентября, 21:05

18-я минута. Лукин получил по ногам от Голенкова. Шафеев пока устно предупредил форварда «Ростова».

1 сентября, 21:03

15-я минута. Глебов неудачно пробил после скидки во вратарскую. За удар засчитать наверное можно.

1 сентября, 21:00

13-я минута. У Кармо был хороший шанс обострить через фланг, но бразилец уперся в центр защиты «Ростова» и потерял мяч.

1 сентября, 20:59

12-я минута. ЦСКА пытается навязать свой футбол. Но ошибок много с обеих сторон.

1 сентября, 20:57

9-я минута. Ранняя замена у ЦСКА. Милан Гайич получил повреждение. Его заменит Энрике Кармо.

1 сентября, 20:55

7-я минута. Судья Шафеев предупреждает устно Гонду. Аргентинец толкается в штрафной «Ростова».

1 сентября, 20:52

5-я минута. Лусиано Гонду пытался сыграть на опережении — не вышло. Мяч попал в руки Голикову.

1 сентября, 20:50

3-я минута. «Ростов» владеет мячом на первых минутах. ЦСКА встречает низким блоком.

1 сентября, 20:46

Матч «Ростов» — ЦСКА начался

1-я минута. Поехали!

1 сентября, 19:56

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс, Лукин, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Бандикян, Гайич, Круговой, Обляков, Глебов, Гонду.

1 сентября, 19:44

Стартовый состав «Ростова»

«Ростов»: Голиков, Мелехин, Бабакин, Ногейра, Прохин, Семенчук, Шанталий, Азнауров, Голенков, Мадрахимов, Титов.

1 сентября, 09:40

«Ростов» — ЦСКА: личные матчи

В последних двух кубковых матча ЦСКА победил «Ростов» - 1:1 (пенальти — 4:3) и 2:0. Если брать матчи РПЛ, то здесь серия армейцев без побед насчитывает три матча — две ничьих (0:0 и 1:1) и одна победа «Ростова» (0:1).

Последний раз «Ростов» проигрывал ЦСКА дома в августе 2021 года — матч РПЛ закончился со счетом 1:3.

1 сентября, 09:30

«Ростов» — ЦСКА: результаты в РПЛ-2026/27

В сезоне-2026/27 российской Премьер-лиги «Ростов» одержал одну победу в шести матчах. Команда набрала 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

ЦСКА еще не проигрывал в чемпионате — три победы и три ничьих. С 12 очками армейцы располагаются на четвертой строчке.

1 сентября, 09:20

Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА

Игру «Ростов» — ЦСКА в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.

1 сентября, 09:10

Дата, место и время начала матча «Ростов» — ЦСКА

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится во вторник, 1 сентября, в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — в 20.45 мск.

1 сентября, 09:00

Во вторник, 1 сентября, состоится матч 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

После двух кубковых матчей «Ростов» набрал шесть очков и лидирует в группе D. Ростовчане разгромили «Акрон» со счетом 4:0 и обыграли «Локомотив» (1:0). ЦСКА с двумя очками располагается на третьей строчке. Армейцы победили «Локомотив» 1:1 (пенальти 5:4) и уступили «Акрону» со счетом 0:1.

Согласно регламенту турнира, первые два места гарантируют команда выход в 1/4 финала верхней сети плей-офф. Команда, занявшая третью строчку, сыграет в 1/4 финала нижней сетки.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

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