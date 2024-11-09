Батраков тащит «Локо»! Заработал два пенальти, оформил дубль и принес победу над «Факелом»
Многие скептически относились к возвращению на тренерский мостик воронежцев Дмитрия Пятибратова и не ожидали, что ему удастся выправить ситуацию. Да, «Факел» по-прежнему находится внизу турнирной таблицы, но в последних пяти турах команда стабильно набирает очки: одна победа и четыре ничьи. Так что для несущегося к первому месту «Локомотива» предстоящий матч точно не казался простым.
Михаил Галактионов выставил практически тот же состав, который несколько дней назад начинал кубковую игру с московским «Динамо». Изменения лишь два: в ворота вернулся Лантратов, а на фланге атаки появился Севикян.
У «Факела» на скамейке остался опытнейший Беленов, вместо него вышел Гудиев. Роль единственного центрального нападающего в схеме 4-3-3 досталась Каштанову.
Первый тайм — за хозяевами
Встреча началась с любопытного эпизода, который не связан с футболом: Квеквескири нашел телефон! А затем вручил его Пятибратову. Каким образом устройство оказалось на газоне, непонятно. По одной из версий, смартфон выронил кто-то из мальчиков, когда уносил баннер с поля перед стартовым свистком.
Что касается футбола, то игра с самого начала получилась яркой и богатой на опасные моменты. Большая часть из них случилась у ворот Гудиева. Отличиться могли Баринов, Тикнизян и Батраков, но голкипер воронежцев тушил пламя.
А дальше произошел момент, на который вратарь уже никак не мог повлиять: Батраков упал в штрафной «Факела», а главного арбитра Сергея Цыганка позвали «смотреть телевизор». В итоге при помощи ВАР судья указал на 11-метровую отметку, зафиксировав нарушение правил. Полузащитник «Локо» сам же уверенно развел в разные стороны мяч и Гудиева. А затем отпраздновал в стиле звезды «Челси» Коула Палмера.
А праздновать было что. Алексей вышел на чистое первое место в списке снайперов чемпионата, обогнав Кордобу.
Это был единственный гол в первом тайме. «Локомотив» владел преимуществом, но нельзя сказать, что «Факел» играл плохо. Воронежцы тоже имели два очень хороших момента. И если после плотного удара Альшина в игру вступил Лантратов, то в эпизоде с Каштановым Илья уже был отыгран. Нападающий просто не попал в ворота, исполнив закидушку.
«Локомотив» сбавил обороты, но Батраков затащил
После перерыва Пятибратов сделал тройную замену, выпустив Гиоргобиани, Якимова и Моцпана вместо Щетинина, Селе и Брахими. Тренер «Факела» был недоволен происходящим в первом тайме и попытался освежить игру. Получилось, но ненадолго.
А неточная передача Сенхаджи чуть не привела к дублю Батракова. Алексей здорово сыграл на перехвате и мигом принял решение перебросить Гудиева. Повторить трюк Кордобы в матче с «Крыльями» не получилось — мяч пролетел чуть выше перекладины.
В середине второго тайма «Локо» сбавил обороты. Пошли изменения в составе и перестановки на поле. Тот же Батраков, например, опустился в опорную зону к Баринову и начал меньше угрожать воротам соперника.
«Факел» почувствовал, что у него еще есть шанс спастись. Тем более что Пятибратов рискнул и перешел на игру в два центральных нападающих, выпустив Маркова. И связка форвардов сработала. Гол получился чуть курьезным: Моцпан пробил по воротам, но попал в пятку Каштанова. Мяч отлетел к Маркову, который из убойной позиции без проблем переиграл Лантратова.
Но счастье воронежцев длилось недолго. Чуть ли не в следующей атаке на авансцену вновь вышел Батраков и снова заработал пенальти! На этот раз Алексей попал мячом в руку Калинину. Цыганок, обсудив эпизод с ВАР-центром, указал на точку. В ответственный момент юный талант взял на себя смелость пробить. И попал точно в цель.
У гостей не осталось времени, чтобы вновь отыграться. Но воронежцам стоит отдать должное — они боролись до конца. Пусть и проиграли.
Победа «Локомотива» со счетом 2:1. Коллектив Галактионова обогнал «Зенит» в турнирной таблице и приблизился на два очка к «Краснодару». Наблюдать за тройкой лидеров с каждым туром интереснее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3