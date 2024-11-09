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Батраков тащит «Локо»! Заработал два пенальти, оформил дубль и принес победу над «Факелом»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с пенальти открывает счет в матче против «Факела» (2:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мощнейший перформанс 19-летнего полузащитника.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Факел

Многие скептически относились к возвращению на тренерский мостик воронежцев Дмитрия Пятибратова и не ожидали, что ему удастся выправить ситуацию. Да, «Факел» по-прежнему находится внизу турнирной таблицы, но в последних пяти турах команда стабильно набирает очки: одна победа и четыре ничьи. Так что для несущегося к первому месту «Локомотива» предстоящий матч точно не казался простым.

Михаил Галактионов выставил практически тот же состав, который несколько дней назад начинал кубковую игру с московским «Динамо». Изменения лишь два: в ворота вернулся Лантратов, а на фланге атаки появился Севикян.

У «Факела» на скамейке остался опытнейший Беленов, вместо него вышел Гудиев. Роль единственного центрального нападающего в схеме 4-3-3 досталась Каштанову.

Первый тайм — за хозяевами

Встреча началась с любопытного эпизода, который не связан с футболом: Квеквескири нашел телефон! А затем вручил его Пятибратову. Каким образом устройство оказалось на газоне, непонятно. По одной из версий, смартфон выронил кто-то из мальчиков, когда уносил баннер с поля перед стартовым свистком.

Что касается футбола, то игра с самого начала получилась яркой и богатой на опасные моменты. Большая часть из них случилась у ворот Гудиева. Отличиться могли Баринов, Тикнизян и Батраков, но голкипер воронежцев тушил пламя.

А дальше произошел момент, на который вратарь уже никак не мог повлиять: Батраков упал в штрафной «Факела», а главного арбитра Сергея Цыганка позвали «смотреть телевизор». В итоге при помощи ВАР судья указал на 11-метровую отметку, зафиксировав нарушение правил. Полузащитник «Локо» сам же уверенно развел в разные стороны мяч и Гудиева. А затем отпраздновал в стиле звезды «Челси» Коула Палмера.

А праздновать было что. Алексей вышел на чистое первое место в списке снайперов чемпионата, обогнав Кордобу.

Это был единственный гол в первом тайме. «Локомотив» владел преимуществом, но нельзя сказать, что «Факел» играл плохо. Воронежцы тоже имели два очень хороших момента. И если после плотного удара Альшина в игру вступил Лантратов, то в эпизоде с Каштановым Илья уже был отыгран. Нападающий просто не попал в ворота, исполнив закидушку.

Алексей Батраков (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Алексей Каштанов (&laquo;Факел&raquo;). «Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» сбавил обороты, но Батраков затащил

После перерыва Пятибратов сделал тройную замену, выпустив Гиоргобиани, Якимова и Моцпана вместо Щетинина, Селе и Брахими. Тренер «Факела» был недоволен происходящим в первом тайме и попытался освежить игру. Получилось, но ненадолго.

А неточная передача Сенхаджи чуть не привела к дублю Батракова. Алексей здорово сыграл на перехвате и мигом принял решение перебросить Гудиева. Повторить трюк Кордобы в матче с «Крыльями» не получилось — мяч пролетел чуть выше перекладины.

В середине второго тайма «Локо» сбавил обороты. Пошли изменения в составе и перестановки на поле. Тот же Батраков, например, опустился в опорную зону к Баринову и начал меньше угрожать воротам соперника.

«Факел» почувствовал, что у него еще есть шанс спастись. Тем более что Пятибратов рискнул и перешел на игру в два центральных нападающих, выпустив Маркова. И связка форвардов сработала. Гол получился чуть курьезным: Моцпан пробил по воротам, но попал в пятку Каштанова. Мяч отлетел к Маркову, который из убойной позиции без проблем переиграл Лантратова.

Но счастье воронежцев длилось недолго. Чуть ли не в следующей атаке на авансцену вновь вышел Батраков и снова заработал пенальти! На этот раз Алексей попал мячом в руку Калинину. Цыганок, обсудив эпизод с ВАР-центром, указал на точку. В ответственный момент юный талант взял на себя смелость пробить. И попал точно в цель.

У гостей не осталось времени, чтобы вновь отыграться. Но воронежцам стоит отдать должное — они боролись до конца. Пусть и проиграли.

Победа «Локомотива» со счетом 2:1. Коллектив Галактионова обогнал «Зенит» в турнирной таблице и приблизился на два очка к «Краснодару». Наблюдать за тройкой лидеров с каждым туром интереснее.

Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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