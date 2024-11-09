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«Ростов» победил в РПЛ впервые за 7 матчей! Отставка Карпина отменяется?

«Ростов» дома обыграл «Химки»
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты «Ростова» празднуют гол в ворота «Химок» в матче РПЛ. 9 ноября 2024 год.
Фото ФК «Ростов»
Тренер явно нервничал последние недели.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:1
Химки

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой», — говорил Валерий Карпин в конце октября. Тогда «Ростов» проиграл «Ахмату» дома 2:3 — и, кажется, достиг низшей точки падения. Грозненцы до той встречи были единственной командой, не побеждавшей в нынешнем сезоне РПЛ — но желто-синих одолели.

А до этого провала команда Карпина не побеждала во всех турнирах с 18 сентября, в РПЛ — и вовсе с 1-го. И не сказать, что у ростовчан был сложный календарь — в чемпионате и Кубке кроме «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара» им также противостояли «Акрон», махачкалинское «Динамо», «Пари НН»... Однако — ноль побед. Настоящая катастрофа.

После поражения от «Ахмата» стало ясно, что дальше так играть нельзя. «Ростов» ждала непростая серия из двух матчей в Москве — с «Динамо» в РПЛ и «Спартаком» в Кубке. Там-то южанам и предстояло либо все исправить, либо окончательно довести Валерия Георгиевича до отставки.

Вышло что-то среднее. «Динамо» победить не удалось — но получилось забить первыми, остановить сумасшедшую бело-голубую атаку (14 голов в трех матчах накануне) и закончить встречу 1:1. Технически серия без побед не прервалась, но концептуально, конечно, это был прогресс.

А настоящий прорыв случился через несколько дней, когда «Ростов» сыграл со «Спартаком». Команда Карпина разгромно уступила красно-белым в начале октября в рамках чемпионата, но на плей-офф Кубка приехала с совсем другим настроем и вырвала победу 1:0 в драматичном матче — с нереализованным пенальти «Спартака» и удалением Олега Рябчука.

Впрочем, несмотря на вполне легальное завершение серии без побед (да еще и такое яркое), настроение Валерия Георгиевича не особо улучшилось. «Мысли об отставке есть, но мы с руководством их не обсуждали. Зачем мне озвучивать мои мысли? Когда будет решение, тогда и озвучу его. Улучшать нужно все, игра мне не понравилась, результат — да. Результат пока ничего не значит, мы еще не прошли «Спартак», — говорил Карпин после игры.

Валерий Карпин. «Мысли об отставке есть — когда будет решение, руководство все узнает». Пресс-конференция Карпина и Станковича

Это объяснимо — серия без побед в РПЛ сохранялась. Прервать и переломить ее предстояло в 15-м туре, в домашней игре против «Химок», с которыми «Ростов» ранее уже играл два матча в Кубке и на практике узнал, насколько это неприятный соперник — в основное время желто-синие не победили ни разу.

Но в чемпионате условия были другими. «Ростову» очень нужна была победа — и хозяева начали добывать ее без раскачки, с первых же минут навалившись на ворота «Химок». Уже на 6-й минуте Иван Комаров разобрался с защитниками в штрафной и красивым ударом открыл счет.

«Химки» пробовали огрызаться — напомним, что это очень боевая и неприятная для соперников команда — но это было бесполезно. Все купировали либо защитники, либо вратарь, и отыграться у подмосковной команды никак не получалось. Зато все получалось у «Ростова».

На 66-й минуте хозяева заработали пенальти — пробивать его пошел штатный исполнитель, центральный защитник Максим Осипенко. И, конечно, забил — по данным Transfermarkt, у ростовчанина всего два нереализованных 11-метровых в карьере при 13 успешных. В матче с «Химками» удачных пенальти стало 14.

На 75-й минуте «Ростов» окончательно приговорил химчан — и вновь при помощи Комарова. 21-летний полузащитник забил не менее красивый мяч, ударив почти с границы штрафной площади — и с ходу ворвался в топ-3 самых молодых авторов дубля в истории «Ростова». Впереди только легенды: Роман Адамов и Сердар Азмун.

«Химки» все же чуть подпортили ростовчанам впечатлением от неминуемой победы — на 88-й минуте заработали пенальти, успешно реализованный Резиуаном Мирзовым. В отместку желто-синие через три минуты оформили четвертый гол, спровоцировав защитника гостей забить мяч в свои ворота, но сделали это из офсайда. Счет остался 3:1.

Но вряд ли кого-то в ростовской раздевалке это волнует. Кризис, кажется, пройден, а по-настоящему черная серия без побед постепенно сменяется на уже трехматчевый стрик без поражений. На международную паузу «Ростов» уходит в хорошем настроении — может, и разговоры об отставке Карпина закончатся сами собой. Пусть даже та и «не связана с футболом».

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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