«Ростов» победил в РПЛ впервые за 7 матчей! Отставка Карпина отменяется?
«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой», — говорил Валерий Карпин в конце октября. Тогда «Ростов» проиграл «Ахмату» дома 2:3 — и, кажется, достиг низшей точки падения. Грозненцы до той встречи были единственной командой, не побеждавшей в нынешнем сезоне РПЛ — но желто-синих одолели.
А до этого провала команда Карпина не побеждала во всех турнирах с 18 сентября, в РПЛ — и вовсе с 1-го. И не сказать, что у ростовчан был сложный календарь — в чемпионате и Кубке кроме «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара» им также противостояли «Акрон», махачкалинское «Динамо», «Пари НН»... Однако — ноль побед. Настоящая катастрофа.
После поражения от «Ахмата» стало ясно, что дальше так играть нельзя. «Ростов» ждала непростая серия из двух матчей в Москве — с «Динамо» в РПЛ и «Спартаком» в Кубке. Там-то южанам и предстояло либо все исправить, либо окончательно довести Валерия Георгиевича до отставки.
Вышло что-то среднее. «Динамо» победить не удалось — но получилось забить первыми, остановить сумасшедшую бело-голубую атаку (14 голов в трех матчах накануне) и закончить встречу 1:1. Технически серия без побед не прервалась, но концептуально, конечно, это был прогресс.
А настоящий прорыв случился через несколько дней, когда «Ростов» сыграл со «Спартаком». Команда Карпина разгромно уступила красно-белым в начале октября в рамках чемпионата, но на плей-офф Кубка приехала с совсем другим настроем и вырвала победу 1:0 в драматичном матче — с нереализованным пенальти «Спартака» и удалением Олега Рябчука.
Впрочем, несмотря на вполне легальное завершение серии без побед (да еще и такое яркое), настроение Валерия Георгиевича не особо улучшилось. «Мысли об отставке есть, но мы с руководством их не обсуждали. Зачем мне озвучивать мои мысли? Когда будет решение, тогда и озвучу его. Улучшать нужно все, игра мне не понравилась, результат — да. Результат пока ничего не значит, мы еще не прошли «Спартак», — говорил Карпин после игры.
Это объяснимо — серия без побед в РПЛ сохранялась. Прервать и переломить ее предстояло в 15-м туре, в домашней игре против «Химок», с которыми «Ростов» ранее уже играл два матча в Кубке и на практике узнал, насколько это неприятный соперник — в основное время желто-синие не победили ни разу.
Но в чемпионате условия были другими. «Ростову» очень нужна была победа — и хозяева начали добывать ее без раскачки, с первых же минут навалившись на ворота «Химок». Уже на 6-й минуте Иван Комаров разобрался с защитниками в штрафной и красивым ударом открыл счет.
«Химки» пробовали огрызаться — напомним, что это очень боевая и неприятная для соперников команда — но это было бесполезно. Все купировали либо защитники, либо вратарь, и отыграться у подмосковной команды никак не получалось. Зато все получалось у «Ростова».
На 66-й минуте хозяева заработали пенальти — пробивать его пошел штатный исполнитель, центральный защитник Максим Осипенко. И, конечно, забил — по данным Transfermarkt, у ростовчанина всего два нереализованных 11-метровых в карьере при 13 успешных. В матче с «Химками» удачных пенальти стало 14.
На 75-й минуте «Ростов» окончательно приговорил химчан — и вновь при помощи Комарова. 21-летний полузащитник забил не менее красивый мяч, ударив почти с границы штрафной площади — и с ходу ворвался в топ-3 самых молодых авторов дубля в истории «Ростова». Впереди только легенды: Роман Адамов и Сердар Азмун.
«Химки» все же чуть подпортили ростовчанам впечатлением от неминуемой победы — на 88-й минуте заработали пенальти, успешно реализованный Резиуаном Мирзовым. В отместку желто-синие через три минуты оформили четвертый гол, спровоцировав защитника гостей забить мяч в свои ворота, но сделали это из офсайда. Счет остался 3:1.
Но вряд ли кого-то в ростовской раздевалке это волнует. Кризис, кажется, пройден, а по-настоящему черная серия без побед постепенно сменяется на уже трехматчевый стрик без поражений. На международную паузу «Ростов» уходит в хорошем настроении — может, и разговоры об отставке Карпина закончатся сами собой. Пусть даже та и «не связана с футболом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3