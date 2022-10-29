Игрок ЦСКА не удален, три защитника «Локо» избежали дисквалификации. Так питерец дебютировал в московском дерби

Судья из Санкт-Петербурга Артем Любимов судил 22-ю игру в чемпионате России и первую — между московскими командами. Будущий рефери ФИФА допустил несколько ошибок.

Рука Зайнутдинова и лицо Магкеева

На 39-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов, который впервые в карьере работал на столичном дерби, ошибочно не вынес предупреждение Бактиеру Зайнутдинову. Тот в борьбе со Станиславом Магкеевым отмахнулся и попал сопернику ладонью в лицо. Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала бы второй в игре, за ней должна была последовать красная и удаление с поля.

Решения арбитра не понравятся президенту «Урала»

В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждения трем футболистам железнодорожников. Все они «висели» на желтых карточках и рисковали заработать автоматическую дисквалификацию.

На 28-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник, играющий по необходимости в защите, в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову. Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире.

На 52-й минуте Любимов неверно квалифицировал фол Станислава Магкеева, который сбил Хорхе Карраскаля. Рефери ограничился назначением штрафного удара, но не вынес защитнику «Локомотива» предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало бы для Магкеева четвертым в турнире.

Позднее во втором тайме около своей штрафной площади грубо обошелся с соперником Тин Едвай. Любимов фол зафиксировал, назначил штрафной удар, но не достал желтую карточку. Она стала бы для Едвая четвертой.

Получается, что Баринов, Магкеев и Едвай ошибочно избежали дисквалификации и смогут принять участие в игре 16-го тура с «Уралом».

Как Любимов судил бы без ВАР?

На 88-й минуте Любимов, рекомендованный для включения в лист ФИФА на будущий год, сильно отстал от атаки армейцев (его даже не было в кадре). Он не мог увидеть, что Егор Ушаков нарушил правила в борьбе с Бариновым, ударил его рукой в лицо, а затем в одиночку убежал к воротам железнодорожников.

Вряд ли мог помочь судье резервный рефери Алексей Сухой. В такой ситуации спасли видеоассистенты Артем Чистяков и Дмитрий Мосякин. Общими усилиями судьи сравнительно быстро приняли верное решение: гол не был засчитан, а Ушаков получил желтую карточку.

Через несколько минут, незадолго до конца встречи, он успел получить второе предупреждение за грубый фол и заработал удаление.