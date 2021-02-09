Заложник Промеса. Что «Спартаку» делать с Педро Рошей

Бразилец прилично выглядел в контрольных матчах на сборах «Спартака» в Дубае, но это не значит, что его скитаниям по арендам пришел конец.

Красно-белые вернулись в Москву с продолжительных сборов в ОАЭ, где одержали победы во всех трех спаррингах. И едва ли не лучшим в составе красно-белых в этих играх оказался Педро Роша. Однако это не гарантирует ему включения в заявку на весеннюю часть сезона.

Все уже давно зареклись делать глобальные выводы по контрольным матчам, поэтому правильнее говорить о наблюдениях. Так вот, Роша, с которым Доменико Тедеско познакомился только сейчас в Дубае, показал себя действительно хорошо. Бразилец был легок и резок, постоянно обострял, выделялся нацеленностью на ворота, здорово смотрелся как в позиционных, так и в быстрых атаках. Против солигорского «Шахтера» Роша выступил еще и максимально эффективно — вышел на 20 минут и успел сделать две голевые передачи, а «Спартак» одержал волевую победу. Да и нельзя говорить о том, что игры на сборах совсем уж не имеют значения — тренеры могут делать по ним определенные выводы. Год назад, например, Резиуан Мирзов неплохо проявил себя в спаррингах, и его конкурент Максим Глушенков отправился в аренду в Самару. Но у Роши ситуация иная — он рискует оказаться лишним иностранцем в нынешнем составе красно-белых.

В «Спартаке» сейчас семь легионеров, необходимость которых даже не обсуждается. Это Айртон, Жиго, Крал, Понсе, Ларссон, Мозес и Хендрикс. Остается одна вакансия для иностранца. На нее претендуют реальные Урунов и Роша, а также потенциальный Промес. Если выбирать между узбеком и бразильцем, то последний сейчас выглядит однозначно предпочтительнее. А вот если (и когда) у «Спартака» все же получится утрясти с «Аяксом» все детали трансфера Квинси, то лишним окажется уже Педро.

В 2017-м Роша приходил как раз под Промеса, и выиграть конкуренцию у лучшего на тот момент футболиста России было невозможно. Свой шанс Роша получил в сентябре, когда голландец травмировался. Бразилец местами смотрелся неплохо, покуражился в связке с Луизом Адриану, даже забил «Уралу», но с возвращением в строй Квинси снова присел на лавку. Того Промеса из спартаковского состава не выдавил бы никто. А потом Роша откровенно закис, и в первую аренду в «Крузейро» весной 2019-го уходил с клеймом худшего трансфера в истории красно-белых. И это не преувеличение, если отталкиваться от соотношения уплаченных за него денег и количества (не говоря уже о качестве) проведенных матчей.

Прошло больше трех лет. Роша дважды уходил в аренды, Промес дважды менял клубы, и, похоже, они вновь пересекутся в «Спартаке». И эта встреча вновь станет не в пользу Роши. Только теперь лимит в чемпионате России изменился, и бразильцу нет места не только на поле, но и вообще в заявке.

Спартаковские болельщики, которым указал курс капитан команды Георгий Джикия, разрывают соцсети вопросом «Где Промес?!» А ответ едва ли не больше всех ждет Педро Роша. Свой шанс в московском клубе (и вполне заслуженный, судя по сборам) он сможет получить только в случае срыва сделки. Если же с Квинси все сложится, руководству красно-белых придется вновь искать варианты для Роши.