Акавов возглавлял селекцию «Спартака» всего три месяца. Зачем он «Динамо»?

И что будет с Бувачем?

Селекционный отдел «Динамо» возглавит Нариман Акавов. Первым об этом сообщил «РБ Спорт», мои источники данную информацию подтверждают.

Зачем же бело-голубым специалист, который продержался всего три месяца на предыдущем месте работы, и что теперь будет со спортивным директором Желько Бувачем?

Уроженец Питера стал одним из основателей консалтингового агентства TopScout, где анализировал игру футболистов, стратегии клубов и целые рынки, а кроме того, занимался ресторанным бизнесом. Широкой публике Акавов стал известен благодаря «Спартаку», где руководил селекционным отделом с середины августа до середины ноября.

В Telegram-каналах красно-белых болельщиков оценки деятельности Наримана довольно жесткие: провалил трансферную кампанию, за время которой взяты Урунов, Кокорин и Мозес, после чего отправлен в отставку. Однако в «Динамо» на эту критику смотрят спокойно. Российский и узбекский футболисты появились еще до прихода Акавова, решение по правому защитнику в клубе наверняка принимало немало руководителей, так что отдавать по Мозесу «лавры» кому-то конкретному сложно. Что же касается ухода, то его предопределило расставание «Спартака» с Шамилем Газизовым. На таких постах креатуры ушедших боссов удерживаются лишь в каких-то экстраординарных случаях.

Поэтому бело-голубые ориентировались не на мнение Telegram-каналов, а на позицию экспертов. А среди них репутация у Акавова высокая: честный специалист, который думает не о своих, а о клубных интересах, при этом очень глубоко погружен в рынок.

В «Динамо» попросили Наримана сделать досье на десять футболистов, которые уже находились в разработке. Полученные результаты полностью удовлетворили руководство: оценки совпали с видением динамовских специалистов, оказались тщательно проработанными. Говорят, Бувач заметил, что отчеты вполне на уровне стандартов «Ливерпуля» или дортмундской «Боруссии».

Для спортивного директора «Динамо» приход Акавова должен стать большим подспорьем, поскольку теперь у бело-голубых получится охватывать большее количество кандидатов. При нынешней структуре у Бувача не до всех могли дойти руки, после назначения Наримана Желько сможет сосредоточиться на финальном отборе игрока на какую-то позицию из составленного шорт-листа, не теряя времени на заведомо неподходящие варианты. Их отфильтрует селекционная служба. При этом бывший глава этого направления Михаил Крамер остается в клубе — он станет помощником спортивного директора. Продолжат работу и другие сотрудники отдела, включая аналитиков, — новый начальник дополнительно пригласит лишь еще одного скаута.

В «Динамо» уверены, что симбиоз сильного теоретика Акавова и мощного практика Бувача принесет результаты. Возможно, еще нынешней зимой. Трансферное окно открыто, а новичков у бело-голубых пока нет.