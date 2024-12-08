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Много борьбы и эмоций — мало красивого футбола. «Краснодар» не обыграл «Локо», но уходит на перерыв первым

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Джон Кордоба и Сесар Монтес в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0) 8 декабря.
Фото ФК «Краснодар»
Нулевая ничья в центральном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Локомотив

Год назад многие говорили о том, что мы наблюдаем самый захватывающий сезон РПЛ за последние годы. У «Зенита» наконец-то появился мощный конкурент в лице «Краснодара», который закончил первую часть чемпионата на первой строчке. Плюс где-то неподалеку притаилось «Динамо».

Что уж говорить сейчас, когда сразу несколько команд всерьез претендуют на золото? Ну а у «Краснодара» был шанс второй сезон подряд уйти на зимнюю паузу в роли единоличного лидера. Задача — обыграть «Локомотив».

Кевин Ленини и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Обе команды в последнее время выступают не очень. У «быков» в последних трех турах две ничьи и поражение, у железнодорожников — три поражения подряд с учетом Кубка. Фаворитом до матча называли скорее коллектив Мусаева. Во-первых, потому что «Краснодар» успешно выступает против «Локо» дома, во-вторых, у москвичей наметился явный спад в обороне, не помогал вытягивать даже Сесар Монтес, который проваливался после поездки в сборную. А еще эксперимент Галактионова с переводом Батракова на более глубокую позицию явно провалился, потому Алексей на этот раз вышел под Сулеймановым.

Хотя позиция «десятки» для юной звездочки «Локо» оказалась номинальной — играл он скорее на одной линии с Сулеймановым в 4-4-2, так как большую часть времени гости проводили без мяча. За тайм красно-зеленые сподобились лишь на два удара. Первый — невнятный от Сильянова после углового, второй — эффектный и неожиданный от Батракова под самый перерыв. И это заслуживает отдельной отметки, так как Алексей принял очень внезапное и элегантное решение, с лета запустив мяч за шиворот Агкацеву. Точно претендовал бы на гол сезона, залети мяч в сетку, но вратарь «Краснодара» оказался начеку.

Проблема «Локомотива» заключалась в том, что больше у чужих ворот он не создал ни-че-го. Справедливости ради не очень шло и у «Краснодара». Как и во встрече со «Спартаком», «быки» завязли в бесконечных мелких стыках в центре поля. 16 фолов, 4 желтые карточки за тайм — явный перебор.

Хотя, конечно же, «Краснодар» смотрелся острее. В начале матча Сперцян чуть не поймал Митрюшкина, сменившего в основе Лантратова, внезапным ударом со штрафного — попал в ближнюю штангу. Круто показал себя Черников, совершивший эффектный перехват у чужой штрафной и чуть-чуть не попавший в дальний угол. Но больше всех активничал Кордоба — Джон терроризировал защитников «Локо» постоянной борьбой, из которой очень часто выходил победителем. Особенно красивой получилась перекидка Морозова, жаль удар с лета оказался совсем неточным — это была бы конфетка.

После перерыва рисунок игры почти не изменился — снова огромное количество борьбы, стыков и мелких фолов, но вот до по-настоящему опасных моментов доходило ну уж слишком редко. Хотя наметилась интересная тенденция — «Краснодар» постепенно ослаблял хватку (в середине второго тайма Мусаев даже заменил Сперцяна), а «Локомотив», наоборот, потихоньку набирал обороты. Главным героем оставался Батраков, который в режиме цейтнота успевал выдавать крутые обостряющие передачи на ход партнерам. Правда, пространством те пользовались не лучшим образом. Ну и стандарты — после очередной подачи 83-го номера Баринов опасно пробивал головой, пришлось спасать Агкацеву.

Но в концовке «Краснодар» все же вернул нити игры в свои руки. А конкретно — начал бомбить штрафную Митрюшкина подачами. Сначала Диего Коста заставил вратаря «Локомотива» спасать. Затем Кордоба отправил мяч в сетку, но боковой судья зафиксировал офсайд. А через пару минут показалось, что хозяева наконец добились своего — мяч после прострела Оласы попал в руку Ненахову, и судья Казарцев побежал к монитору смотреть повтор. Но пенальти не назначил — оказалось, что за несколько секунд до эпизода с рукой Черников сфолил на Воробьеве. Снова победила борьба, а не футбол.

И, пожалуй, этот эпизод идеально описал все, что происходило на поле в предыдущие 90 минут. Много, чересчур много контактных схваток и эмоций, так мало зрелищного футбола. У Самошникова и Мозеса были хорошие моменты, чтобы убрать с табло хотя бы один ноль, но их удары заблокировали. Закончилось все удалением психанувшего после решений арбитра Мусаева.

«Краснодар» благодаря ничьей забирается на первую строчку, но с «Зенитом» у него равное количество очков. «Локомотив» делит четвертое место с «Динамо», уступая по дополнительным показателям.

На такой ноте РПЛ уходит на зимнюю паузу. И если так полыхает уже на этой стадии сезона, только представьте, что будет весной.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

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 11 1 3
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