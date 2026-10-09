«Краснодар» — «Зенит»: отличная оборона против лучшей атаки. Ждем главный матч рестарта РПЛ
«Краснодар» — «Зенит» — главная игра первого тура после возобновления РПЛ. Да и вообще, каждый такой матч уже привычно становится для лиги настоящим событием.
Но давайте разберемся в ситуации глубже.
«Быки» на старте сезона находились в перестройке после ухода Виктора Са, Эдуарда Сперцяна и Диего Косты. Никто не ожидал, что после потери такого количества футболистов они окажутся способными бороться за чемпионство. Во всяком случае 21 набранное очко из 27 возможных — очень солидный результат. При этом из-за травм был недоступен и Джон Кордоба (в самом начале), и сейчас Никита Кривцов. Удивительно, как с такими вводными команда идет первой.
У «Краснодара» — лучшие стандарты в лиге. Это если говорить о проценте успешных атак после угловых и штрафных. Во многом благодаря данному фактору «быки» забирают свои очки. Причем, как правило, выигрывают в один мяч — только одна из шести побед случилась с большей разницей.
А ключевое преимущество перед «Зенитом» создает оборона. По опасности допущенных моментов краснодарцы третьи в лиге, тогда как питерцы — шестые. Нужно признать, что качество защитной линии «быков» уже своеобразная торговая марка нашего чемпионата.
Правда, у Сергея Семака есть чем ответить. По опасности созданных моментов его команда просто в космосе. Причем относительно не только «Краснодара», но и всей РПЛ: «Зенит» с огромным запасом первый по общему xG за девять туров.
Тем удивительнее видеть ошибки в обороне, которые регулярно случаются в текущем сезоне. Впрочем, и их можно объяснить — например, ротацией в центре, где постоянно меняются сочетания игроков: от Нино — Дивеев до Андраде — Алип. Форма Нино — отдельная проблема: в лучшем состоянии бразилец балансирует весь защитный блок и является одним из лучших центрбеков лиги. Причем с отрывом.
Много вопросов и по использованию слева Веги. Его активность не вызывает сомнений, но аргентинцу явно не хватает хладнокровия, расчетливости и спокойствия при начале атак, как у Дугласа Сантоса. И это уже просто надо принять как данность.
Так что варианты улучшения обороны у «Зенита» есть: как только Нино и Сантос наберут праймовые кондиции, а Дивеев перестанет удаляться, мы увидим настоящий уровень этой команды, которая сейчас играет совершенно не в силу своих возможностей. Собственно, об этом говорят два домашних провала: с «Родиной» и ЦСКА — на короткой дистанции.
«Зенит» пока находится в турбулентности. Вопрос только один: сможет ли Семак решить личные проблемы каждого из лидеров и подвести их в оптимальном состоянии уже к субботе?
Что касается «Краснодара», то здесь, понятное дело, ключевой момент — форма Кордобы, от которого зависит продуктивность всей атаки. Пока Джон не радует результативностью, и последние три ничьи «быков» отчасти и его «заслуга». Поэтому у лидера тоже есть точка роста. Правда, только одна.
«Краснодар» против «Зенита» — это в первую очередь противостояние отличной обороны и лучшей атаки Премьер-лиги.
Битва, где очевидны сильные и слабые стороны каждой команды, но предсказать сюжет и уж тем более результат практически невозможно.
Тем интереснее будет увидеть, как все пройдет в субботу. Такое нельзя пропустить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1