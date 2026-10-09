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Краснодар — Зенит 10 октября 2026: главный матч осени в РПЛ — кто фаворит (мнение Максима Никитина)

«Краснодар» — «Зенит»: отличная оборона против лучшей атаки. Ждем главный матч рестарта РПЛ

Максим Никитин
Колумнист
Александр Соболев и Жубал.
Фото ФК «Краснодар»
Максим Никитин — о главной афише 10-го тура.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

«Краснодар» — «Зенит» — главная игра первого тура после возобновления РПЛ. Да и вообще, каждый такой матч уже привычно становится для лиги настоящим событием.

Но давайте разберемся в ситуации глубже.

«Быки» на старте сезона находились в перестройке после ухода Виктора Са, Эдуарда Сперцяна и Диего Косты. Никто не ожидал, что после потери такого количества футболистов они окажутся способными бороться за чемпионство. Во всяком случае 21 набранное очко из 27 возможных — очень солидный результат. При этом из-за травм был недоступен и Джон Кордоба (в самом начале), и сейчас Никита Кривцов. Удивительно, как с такими вводными команда идет первой.

У «Краснодара» — лучшие стандарты в лиге. Это если говорить о проценте успешных атак после угловых и штрафных. Во многом благодаря данному фактору «быки» забирают свои очки. Причем, как правило, выигрывают в один мяч — только одна из шести побед случилась с большей разницей.

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А ключевое преимущество перед «Зенитом» создает оборона. По опасности допущенных моментов краснодарцы третьи в лиге, тогда как питерцы — шестые. Нужно признать, что качество защитной линии «быков» уже своеобразная торговая марка нашего чемпионата.

Правда, у Сергея Семака есть чем ответить. По опасности созданных моментов его команда просто в космосе. Причем относительно не только «Краснодара», но и всей РПЛ: «Зенит» с огромным запасом первый по общему xG за девять туров.

Тем удивительнее видеть ошибки в обороне, которые регулярно случаются в текущем сезоне. Впрочем, и их можно объяснить — например, ротацией в центре, где постоянно меняются сочетания игроков: от Нино — Дивеев до Андраде — Алип. Форма Нино — отдельная проблема: в лучшем состоянии бразилец балансирует весь защитный блок и является одним из лучших центрбеков лиги. Причем с отрывом.

Роман Вега.
Фото ФК «Зенит»

Много вопросов и по использованию слева Веги. Его активность не вызывает сомнений, но аргентинцу явно не хватает хладнокровия, расчетливости и спокойствия при начале атак, как у Дугласа Сантоса. И это уже просто надо принять как данность.

Так что варианты улучшения обороны у «Зенита» есть: как только Нино и Сантос наберут праймовые кондиции, а Дивеев перестанет удаляться, мы увидим настоящий уровень этой команды, которая сейчас играет совершенно не в силу своих возможностей. Собственно, об этом говорят два домашних провала: с «Родиной» и ЦСКА — на короткой дистанции.

«Зенит» пока находится в турбулентности. Вопрос только один: сможет ли Семак решить личные проблемы каждого из лидеров и подвести их в оптимальном состоянии уже к субботе?

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Что касается «Краснодара», то здесь, понятное дело, ключевой момент — форма Кордобы, от которого зависит продуктивность всей атаки. Пока Джон не радует результативностью, и последние три ничьи «быков» отчасти и его «заслуга». Поэтому у лидера тоже есть точка роста. Правда, только одна.

«Краснодар» против «Зенита» — это в первую очередь противостояние отличной обороны и лучшей атаки Премьер-лиги.

Битва, где очевидны сильные и слабые стороны каждой команды, но предсказать сюжет и уж тем более результат практически невозможно.

Тем интереснее будет увидеть, как все пройдет в субботу. Такое нельзя пропустить.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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