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Рестарт РПЛ-2027/26 после паузы на игры сборных: как готовы Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак и Динамо

Соскучились по РПЛ? Как топ-клубы подходят к рестарту сезона

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Жубал.
Фото ФК «Краснодар»
Гид перед возобновлением чемпионата.

После рекордного перерыва на матчи сборных возобновляются национальные чемпионаты. Включая РПЛ! Впереди 21 тур: с чем гранды нашего футбола подошли к этому рубежу и что интересного случилось за время паузы? Давайте разбираться.

Усталость «Краснодара»

В этом чемпионате «быки» еще ни разу не проиграли и возглавляют турнирную таблицу. Несмотря на объективные сложности с подбором атакующих исполнителей (уход Сперцяна, травма Кривцова и пропуск начала сезона Кордобой), краснодарское нападение исправно работает и дало сбой только в прошлом туре. Грамотные тактические решения Мусаева позволяют команде держать высокую планку, но поводы для беспокойства все же имеются.

За стартовые девять туров «Краснодар» обошелся минимальной ротацией, задействовав лишь 20 футболистов. Как правило, завоевать титул с таким подходом удается единицам. Отсюда и три подряд ничейных исхода против соперников из второй восьмерки. В паузу на международные матчи сразу трое основных игроков с российским паспортом — Агкацев, Вахания и Воробьев — отправились в сборную России. При не самой длинной скамейке на марафонской дистанции в 30 матчей отдых и глубина состава играют важную роль, а с этим у краснодарцев не все гладко.

Сергей Семак и&nbsp;Мурад Мусаев.«Зенит» отыгрывал и семь очков отставания от «Краснодара». Насколько таблица РПЛ к октябрю совпадает с итоговой?

Цифра сезона: 7,40 xPTS — у «Краснодара» самый высокий разрыв между ожидаемыми и фактически набранными очками. Обычно такой показатель говорит об аномально высокой реализации и привозах оппонентов.

С кем играл во время паузы: ФК «10» и «Ростов». Краснодарцы победили во встрече с медиаклубом и южном дерби с одинаковым счетом 3:0. В первом же туре после перерыва «быков» ждет более серьезная проверка — «Зенит».

Артур Гомес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Набравшее ход «Динамо»

Динамовцы лишь третий раз в истории Премьер-лиги набрали 19 очков за девять туров. Примечательно, что один из предыдущих случаев произошел именно при Шварце. Положительная динамика по сравнению с прошлым сезоном существенная — тогда команда Валерия Карпина смогла добыть только 17 очков аж за 15 встреч. Прямо сейчас «Динамо» — самая горячая команда лиги. Серия из пяти побед существенно подняла их акции в чемпионских разборках.

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Смущать в игре динамовцев могут результаты против оппонентов из топ-8. В матчах с такими соперниками у них две победы и два поражения. Ближайшая игра — выезд в Казань. Шесть из девяти матчей «Рубина» завершились вничью, а их последнее поражение датировано первым туром. Благо после выступлений за сборные в расположение «Динамо» вернутся Осипенко, Тюкавин, Чавес и Гутьеррес. С ними вскрывать казанцев должно быть чуть легче.

Цифра сезона: 52 — никто не бьет в створ ворот чаще динамовцев. Во многом это результат удачных взаимодействий полузащиты и уже забившего четыре гола за семь матчей Тюкавина.

С кем играл во время паузы: бело-голубые победили в товарищеском дерби «Родину» (3:2) благодаря мячам Бителло, Сергеева и Фомина.

Пабло Солари и Эсекьель Барко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Позитивный фон «Спартака»

За эту паузу из Тушина прилетело сразу несколько хороших новостей. Клуб продлил контракт с Эсекьелем Барко до 2030 года. О важности плеймейкера говорить излишне: 42 голевых действия за 79 матчей лишь подтверждают особую роль аргентинца.

К тренировкам в общей группе вернулся Руслан Литвинов. По Джику и Мартинсу подробной информации нет, но, судя по более ранним сообщениям, их восстановление идет по плану. Атмосферу редкой для красно-белых идиллии задал приход Хуана Карседо на встречу с фанатами в бар, завершившийся совместным исполнением сакральной песни «Знаешь ли ты».

Эсекьель Барко.«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

Впрочем, за девять туров в игре спартаковцев можно выделить и пару негативных моментов. Во-первых, интеграция Парады и Даку в состав. Понятно, что времени прошло немного, но пока новички не оправдывают ценник в 16 миллионов евро на двоих. Другой аспект — тяжелые игры против закрывающихся соперников. В Грозном взять три очка помог поздний выстрел Барко, дома были потеряны очки с «Оренбургом», а победа над «Факелом» добыта на самом флажке. Всегда забивать под конец — не самая рабочая тактика.

Цифра сезона: 6,16 xGA — «Спартак» позволил оппонентам создать меньше всех голевых моментов у своих ворот. Также красно-белые лучшие по пропущенным голам (по семь наряду с «Краснодаром»), а Александр Максименко уже четырежды сыграл на ноль. Респект за оборону заслуженно отправляется в Тушино.

С кем играл во время паузы: красно-белые победили вторую команду со счетом 2:1. Без уехавших сборников Максименко, Умярова, Пруцева, Даку, Бабича и получившего травму в матче Ганы Джику. В 10-м туре с «Крыльями» все они, кроме ганца, будут снова доступны.

Данил Круговой и Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серия Игдисамова в ЦСКА

Новый тренер армейцев просто отказывается проигрывать. При нем ЦСКА не потерпел ни одного поражения в 11 матчах чемпионата с учетом прошлого сезона. Стоит отметить, что Игдисамов — большой молодец: он умело обходится имеющимися ресурсами, подключает молодежь и безболезненно для результатов переживает потери Акинфеева, Мойзеса, Баринова и Гайича. Однако вопросов в духе «а что, если бы?» тоже достаточно.

Дело в том, что у ЦСКА выдался не самый сложный календарь до паузы — сразу шесть домашних встреч и только один матч против клубов из топ-5. Дальше расписание куда сложнее — до конца ноября армейцам предстоят дерби с «Динамо» и «Спартаком», выезд в Краснодар и домашняя игра с «Зенитом».

ЦСКА не&nbsp;потерпел ни&nbsp;одного поражения за&nbsp;9 туров чемпионата России-2026/27.У ЦСКА немало проблем. Почему армейцы еще ни разу не проиграли?

Цифра сезона: ЦСКА реализовал больше всех пенальти — 3. Спасибо хладнокровию и точности Ивана Облякова.

С кем играл во время паузы: армейцы уступили «Нижнему Новгороду» (1:3) и победили тульский «Арсенал» (3:1), хотя больше, безусловно, запомнился прощальный матч легендарного Вагнера Лав. В сборную России отлучались Глебов, Кисляк, Круговой, Обляков и получивший повреждение Данилов. Попович сыграл за сербскую молодежь, а не проведший ни одной минуты в этом сезоне РПЛ Артем Бандикян уезжал в расположение сборной Армении.

Фото ФК «Зенит»

Зависимость «Зенита»

Александр Соболев и Максим Глушенков — главная ударная сила первых девяти туров. На двоих они забили уже 13 голов. Для сравнения: больше на счету только шести клубов чемпионата. Неудивительно, что Глушенков еще и лидер сезона по количеству ударов по воротам — 34 против 25 у ближайшего преследователя. Петербургская связка крайне заряжена и нацелена на результат, но когда у кого-то из них не идет или игра клеится только у одного, то осечки случаются у всей команды, как это было в проигранных матчах с «Родиной», «Спартаком» и ЦСКА.

Несмотря на три поражения, сине-бело-голубые отстают от лидера всего на три балла. Следующая игра как раз против «Краснодара», которому в официальных матчах петербуржцы не проигрывают уже два года. Хорошие шансы в борьбе за трофей предсказывает и суперкомпьютер Opta, оценивающий титул «Зенита» в 31,6% против 34,9% у краснодарцев.

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Цифра сезона: 2,1 — коллектив Сергея Семака лучший по забитым голам и в среднем огорчает оппонентов чуть более двух раз за игру. «Зенит» вообще завсегдатай в топе атакующих показателей: нанес больше всех ударов (132) и лидирует по количеству касаний в чужой штрафной.

С кем играл во время паузы: питерцы слетали в Китай, где без голов в основное время обыграли по пенальти «Шанхай Шэньхуа» и одолели БАТЭ (1:0) на стадионе с символичным названием «Смена». Из сборной России к рестарту вернутся Дивеев, Карпукас, Глушенков и Соболев, из расположения бразильской национальной команды приедет Дуглас Сантос, из аргентинской — Вега.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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