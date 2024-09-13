ЦСКА отстранил Помазуна за слова о возможном переходе в «Спартак»? Он не тренируется с командой

Илья все лето пытался уйти из ЦСКА.

Вратарь ЦСКА Илья Помазун отстранен от работы с основным составом — об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов. Чуть ранее в соцсетях журналиста Анара Ибрагимова появилось видео индивидуальных занятий голкипера на московском стадионе «Октябрь», где параллельно тренировались студенты университета МАДИ.

За что отстранили Помазуна

9 сентября на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна вышло видео, одним из героев которого стал Помазун. В нем вратарь не исключил трансфер в «Спартак». «Почему нет? Все может быть», — ответил футболист на вопрос Нобеля о гипотетическом переходе к красно-белым.

Агент Сафонов подтвердил, что Илью забанили из-за этого. «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить».

«Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп, — добавил представитель голкипера красно-синих. — Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством».

Помазун все лето искал команду в Европе

Помазун — воспитанник ЦСКА, однако к 28 годам провел за клуб всего 10 матчей во всех турнирах, причем по одному в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С сезона-2020/21 Помазун получал практику в «Урале», где выступал на правах аренды и неплохо себя показывал — в октябре 2023-го даже дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Кении (2:2).

Этим летом, после вылета «Урала» из РПЛ, вратарь настроился на уход из ЦСКА, приоритетным вариантом для него была Европа. В том же интервью Нобелю Помазун рассказал, что его мечта — провести пик карьеры в европейских чемпионатах. По информации Metaratings, в июле он даже отказался от перехода в «Ахмат». Сафонов регулярно интриговал медиа рассказами об интересе к Илье заграничных лиг.

«Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии, но пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет за границу. Если сойдемся в условиях, значит, все будет», — говорил агент летом.

Илья Помазун и Игорь Акинфеев. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Кто играет в воротах ЦСКА

В нынешнем сезоне армейцы вновь делают ставку на 20-летнего Владислава Торопа и 38-летнего Игоря Акинфеева — капитана команды. Ветеран сыграл во всех семи турах чемпионата, Тороп получает практику в FONBET Кубке России. При этом незадолго до закрытия трансферного окна ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Как пишет Metaratings, «Спартак» не планирует продлевать контракт с голкипером Александром Селиховым, однако «вариант с Помазуном для красно-белых сейчас не является приоритетным».