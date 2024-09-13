ЦСКА отстранил Помазуна за слова о возможном переходе в «Спартак»? Он не тренируется с командой
Вратарь ЦСКА Илья Помазун отстранен от работы с основным составом — об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов. Чуть ранее в соцсетях журналиста Анара Ибрагимова появилось видео индивидуальных занятий голкипера на московском стадионе «Октябрь», где параллельно тренировались студенты университета МАДИ.
За что отстранили Помазуна
9 сентября на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна вышло видео, одним из героев которого стал Помазун. В нем вратарь не исключил трансфер в «Спартак». «Почему нет? Все может быть», — ответил футболист на вопрос Нобеля о гипотетическом переходе к красно-белым.
Агент Сафонов подтвердил, что Илью забанили из-за этого. «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить».
«Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп, — добавил представитель голкипера красно-синих. — Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством».
Помазун все лето искал команду в Европе
Помазун — воспитанник ЦСКА, однако к 28 годам провел за клуб всего 10 матчей во всех турнирах, причем по одному в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С сезона-2020/21 Помазун получал практику в «Урале», где выступал на правах аренды и неплохо себя показывал — в октябре 2023-го даже дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Кении (2:2).
Этим летом, после вылета «Урала» из РПЛ, вратарь настроился на уход из ЦСКА, приоритетным вариантом для него была Европа. В том же интервью Нобелю Помазун рассказал, что его мечта — провести пик карьеры в европейских чемпионатах. По информации Metaratings, в июле он даже отказался от перехода в «Ахмат». Сафонов регулярно интриговал медиа рассказами об интересе к Илье заграничных лиг.
«Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии, но пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет за границу. Если сойдемся в условиях, значит, все будет», — говорил агент летом.
Кто играет в воротах ЦСКА
В нынешнем сезоне армейцы вновь делают ставку на 20-летнего Владислава Торопа и 38-летнего Игоря Акинфеева — капитана команды. Ветеран сыграл во всех семи турах чемпионата, Тороп получает практику в FONBET Кубке России. При этом незадолго до закрытия трансферного окна ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.
Как пишет Metaratings, «Спартак» не планирует продлевать контракт с голкипером Александром Селиховым, однако «вариант с Помазуном для красно-белых сейчас не является приоритетным».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1