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Волевая победа «Краснодара» над «Динамо»: штанга Тюкавина, удаление Нгамале, дубль Кади

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фото ФК «Краснодар»
Фото ФК «Краснодар»
1/2
В сербском тренерском противостоянии Владимир Ивич переиграл Славишу Йокановича — 3:1.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:1
Динамо

В Краснодаре сошлись два сербских тренера. Про Владимира Ивича и Славишу Йокановича говорят примерно одинаково: специалисты, которые отдают указания и не ждут обратной связи. Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, что после ухода Сандро Шварца общение с главным тренером свелось к минимуму. У Ивича такая же репутация.

Сербы ходят одними дорожками — оба тренировали «Маккаби» (Тель-Авив) и «Уотфорд», а теперь перебрались в РПЛ. При этом тренеру «Краснодара» проще — не он начинал сезон, так что за конечный результат в полной мере отвечать не может, ему дадут время на перестройку. А вот Йоканович под давлением — надо хотя бы повторить прошлогодний результат, когда «Динамо» финишировало третьим. Пока дело идет непросто — качество футбола редко соответствует ожиданиям.

А тут еще два лидера из-за проблем со здоровьем остались в Москве — Захарян и Смолов, вместо которых в стартовом составе появились Гагнидзе и Тюкавин.

В атаке рокировка выглядела равноценной — Тюкавин имеет не меньше оснований для игры с первых минут, чем Смолов. А вот в центре полузащиты Захаряна, конечно, заменить куда сложнее. Гагнидзе провел неплохую осень, но после зимних сборов выглядит немного не в своей тарелке — нет легкости в ногах и уверенности в решениях. В предыдущем туре грузинский хавбек не вышел даже на замену.

Первая половина вышла в целом равной. Да, динамовцы могут сетовать, что у них явных возможностей забить было больше, а гол пришел после ошибки Шунина, но это детали, пусть они и играют решающую роль. «Краснодар» тоже припомнит пару моментов у Кордобы и отмененный из-за небольшого офсайда его гол. Так что счет 1:1 к перерыву выглядел логичным.

А лучшим в первом тайме, пожалуй, можно назвать Тюкавина. Он и сам отличился, здорово сыграв на опережении головой после передачи Нгамале. И мог добавить ассист — Скопинцев после паса форварда не попал в практически пустые ворота. И в остальном постоянно находился в центре внимания.

«Динамо» вело в счете лишь 8 минут — невысокий Кади после навеса Рамиреса продавил наверху Скопинцева, и мяч от рук Шунина залетел в сетку.

А после перерыва самый важный эпизод произошел на 59-й минуте, когда Нгамале, владея мячом, поскользнулся и затем наступил на голень Сперцяну, тут же увидев перед собой красную карточку.

Бело-голубые, правда, к тому моменту могли уже вести в счете — Тюкавин после выхода один на один перекинул Сафонова, но угодил в штангу.

Хозяева довольно быстро реализовали большинство. Кади без помех пальнул с двадцати метров точно в дальний угол — 2:1. В итоге именно бразилец, а не Тюкавин, стал героем встречи, сделав дубль. Правда, интересно, что скажут судейские эксперты насчет положения Мозеса перед Шуниным. Кажется, что краснодарец находился в офсайде и при этом мешал оценить эпизод голкиперу.

Понятно, что москвичи пытались отыграться, но скорее «Краснодар» был ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем «Динамо» — к ничьей. И в добавленное время «быки» все же забили третий гол — Кривцов точно пробил с линии штрафной.

Курьезный первый пропущенный гол, спорный второй, несуразное удаление, несколько шикарных упущенных возможностей забить динамовцами — команда Йокановича явно могла рассчитывать на большее в Краснодаре. Однако жаловаться бело-голубые могут только на себя — это они теряли концентрацию в решающие моменты, а в борьбе за медали подобное недопустимо. Да и к качеству игры «Динамо» по-прежнему много вопросов.

ФК «Краснодар»

В сербском противостоянии Ивич оказался сильнее Йокановича. «Быки» впервые с 2018 года обыграли бело-голубых, и теперь всего в трех очках позади московского клуба.

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Кади Боржес
Константин Тюкавин
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