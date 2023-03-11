Волевая победа «Краснодара» над «Динамо»: штанга Тюкавина, удаление Нгамале, дубль Кади
В Краснодаре сошлись два сербских тренера. Про Владимира Ивича и Славишу Йокановича говорят примерно одинаково: специалисты, которые отдают указания и не ждут обратной связи. Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, что после ухода Сандро Шварца общение с главным тренером свелось к минимуму. У Ивича такая же репутация.
Сербы ходят одними дорожками — оба тренировали «Маккаби» (Тель-Авив) и «Уотфорд», а теперь перебрались в РПЛ. При этом тренеру «Краснодара» проще — не он начинал сезон, так что за конечный результат в полной мере отвечать не может, ему дадут время на перестройку. А вот Йоканович под давлением — надо хотя бы повторить прошлогодний результат, когда «Динамо» финишировало третьим. Пока дело идет непросто — качество футбола редко соответствует ожиданиям.
А тут еще два лидера из-за проблем со здоровьем остались в Москве — Захарян и Смолов, вместо которых в стартовом составе появились Гагнидзе и Тюкавин.
В атаке рокировка выглядела равноценной — Тюкавин имеет не меньше оснований для игры с первых минут, чем Смолов. А вот в центре полузащиты Захаряна, конечно, заменить куда сложнее. Гагнидзе провел неплохую осень, но после зимних сборов выглядит немного не в своей тарелке — нет легкости в ногах и уверенности в решениях. В предыдущем туре грузинский хавбек не вышел даже на замену.
Первая половина вышла в целом равной. Да, динамовцы могут сетовать, что у них явных возможностей забить было больше, а гол пришел после ошибки Шунина, но это детали, пусть они и играют решающую роль. «Краснодар» тоже припомнит пару моментов у Кордобы и отмененный из-за небольшого офсайда его гол. Так что счет 1:1 к перерыву выглядел логичным.
А лучшим в первом тайме, пожалуй, можно назвать Тюкавина. Он и сам отличился, здорово сыграв на опережении головой после передачи Нгамале. И мог добавить ассист — Скопинцев после паса форварда не попал в практически пустые ворота. И в остальном постоянно находился в центре внимания.
«Динамо» вело в счете лишь 8 минут — невысокий Кади после навеса Рамиреса продавил наверху Скопинцева, и мяч от рук Шунина залетел в сетку.
А после перерыва самый важный эпизод произошел на 59-й минуте, когда Нгамале, владея мячом, поскользнулся и затем наступил на голень Сперцяну, тут же увидев перед собой красную карточку.
Бело-голубые, правда, к тому моменту могли уже вести в счете — Тюкавин после выхода один на один перекинул Сафонова, но угодил в штангу.
Хозяева довольно быстро реализовали большинство. Кади без помех пальнул с двадцати метров точно в дальний угол — 2:1. В итоге именно бразилец, а не Тюкавин, стал героем встречи, сделав дубль. Правда, интересно, что скажут судейские эксперты насчет положения Мозеса перед Шуниным. Кажется, что краснодарец находился в офсайде и при этом мешал оценить эпизод голкиперу.
Понятно, что москвичи пытались отыграться, но скорее «Краснодар» был ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем «Динамо» — к ничьей. И в добавленное время «быки» все же забили третий гол — Кривцов точно пробил с линии штрафной.
Курьезный первый пропущенный гол, спорный второй, несуразное удаление, несколько шикарных упущенных возможностей забить динамовцами — команда Йокановича явно могла рассчитывать на большее в Краснодаре. Однако жаловаться бело-голубые могут только на себя — это они теряли концентрацию в решающие моменты, а в борьбе за медали подобное недопустимо. Да и к качеству игры «Динамо» по-прежнему много вопросов.
В сербском противостоянии Ивич оказался сильнее Йокановича. «Быки» впервые с 2018 года обыграли бело-голубых, и теперь всего в трех очках позади московского клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3