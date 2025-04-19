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Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали

Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забивает гол в ворота «Пари НН» 19 апреля.
Фото Александр Федоров
Сергей продолжает собирать достижения.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Пари Нижний Новгород

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев отличился в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0). Гол украсил юбилейный матч 20-летнего россиянина — игра против нижегородцев стала для Пиняева сотой в рамках РПЛ.

Шедевр

Сергей давно не забивал в чемпионате — последний раз он поражал ворота «Спартака» в ноябре прошлого года (2:5). В матче с «Пари НН» россиянин наконец снова отличился, причем сделал это максимально эффектно. Сергей разыграл красивую комбинацию с одноклубником Дмитрием Воробьевым и мощно пробил из-за пределов штрафной — голкипер нижегородцев Вадим Лукьянов не смог спасти ворота.

Гол стал 14-м для Пиняева в составе «Локомотива» и 13-м в рамках российской премьер-лиги. Кроме того, на счету Сергея девять голов в Кубке России и один забитый мяч в составе сборной. За национальную команду Пиняев отличился в марте 2023 года, в игре против Ирака (2:0).

Необычный рекорд

Матч с «Пари НН» получился для Пиняева успешным со всех сторон. Во-первых, «Локомотив» выиграл 3:0 и прервал трехматчевую серию без побед в лиге. Во-вторых, Сергей отметился долгожданным голом. В-третьих, матч стал для нападающего сотым в РПЛ. При этом Пиняев является самым молодым юбиляром в истории лиги — знаковая отметка покорилась ему в 20 лет 168 дней.

Предыдущим рекордсменом был Игорь Акинфеев — сотый матч армейского голкипера пришелся на его 21-й день рождения. Достижение Акинфеева держалось с 2007 года. Помимо вратаря ЦСКА, в топ-5 также входят Александр Кокорин, Александр Кержаков и Павел Мамаев.

Это не первое возрастное достижение Пиняева. Нападающий «Локомотива»:

  • самый молодой дебютант сборной России — 18 лет 15 дней. Побил рекорд Акинфеева (18 лет 20 дней);

  • самый молодой автор гола в сборной России — 18 лет 4 месяца 24 дня. Побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет 6 месяцев 23 дня);

  • самый молодой автор дубля в Кубке России — 16 лет 10 месяцев. Побил рекорд Александра Головина (19 лет 10 месяцев 21 день).

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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 11 2 1
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