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«Краснодар» — «Ахмат»: все голы матча РПЛ

17:45
Стадион &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар".
Стадион &amp;quot;Краснодара&amp;quot;. Фото ФК &quot;Краснодар&quot;.
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«Краснодар» на своем поле принимает «Ахмат» в рамках 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Арена Краснодар».

5-я минута: гол Евгения Харина

49-я минута: гол Андрея Семенова

(видео появится позже)

51-я минута: гол Бернарда Бериша

(видео появится позже)

Краснодар — Ахмат

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