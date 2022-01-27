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«Динамо» скрыло коронавирус у Варелы? Игрок все опроверг, но ковид-регламент в РПЛ пора менять

Защитник «Динамо» Варела заявил, что клуб скрыл информацию о его коронавирусе, но позже опроверг свои слова
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо и Гильермо Варела.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильермо Варела.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Сейчас в премьер-лиге нет официальных случаев заражения, зато все с антителами.

Мнение

Уругвайское Radio Sport ворвалось в информационное пространство, приведя слова динамовца Гильермо Варелы:

«Я хотел сделать прививку Pfizer в декабре во время отпуска, но в ноябре заболел ковидом, поэтому с вакциной нужно подождать 2-3 месяца. Когда объяснил менеджеру сборной Уругвая Эдуардо Белзе, почему еще не вакцинировался, он сказал, что проблем с приездом в сборную не будет, ведь у меня должен быть официальный сертификат переболевшего, с которым мог бы прилететь в Парагвай на игру национальной команды. Проблема в том, что мой клуб не объявлял болезнь официально, потому что если бы все было так, то мне пришлось бы пропустить от 15 до 20 дней из-за санитарного регламента. «Динамо» ни о чем не объявляло, и я смог вернуться к тренировкам через десять дней, а еще через два дня уже играл.

«Динамо» отправило сертификат, но в сборной посчитали, что он мало что гарантирует, так мне сказал Белза. Я собирался отправиться в Уругвай, чтобы присоединиться к сборной, но в последний день главный тренер Диего Алонсо сообщил, что процесс серьезно усложнился и что у меня нет шансов попасть в Парагвай вместе с остальными».

Клаудиньо и Гильермо Варела. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо и Гильермо Варела.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Правда, вскоре футболист дал опровержение на официальном клубном сайте:

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку».

Варела, конечно, хорош. Отсутствие в заявке сборной — его персональная вина, в чем он и признается в опровержении.

Что же по скандальной ситуации, то вроде как интервью и не было, обсуждать нечего. Но на самом деле факт частного разговора Варела не опровергает, и в нем наверняка обсуждались казусы, связанные с ковид-регламентом. В футбольном мире этим разговорам уже полтора года. Но (как и у динамовца) неформальным — официально у нас COVID-19 никто не болеет.

Гильермо Варела. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильермо Варела.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И это, конечно, выглядит забавно. Игроки исчезают, потом появляются, коронавируса ни у кого нет, зато в какой-то момент кто-то проговаривается, что «смысл заставлять вакцинироваться — у нас все с антителами» или «да у нас уже все переболели». Умышленно не называю клубов, представители которых говорили подобное, потому что эта проблема — для всех без исключения. А играть в шпионов вынуждает ковид-регламент.

Для начала вспомним, как возобновился чемпионат России после первой пандемийной паузы. Из-за COVID-19 у одного Байрамяна «Ростов» в полном составе закрыли по номерам, в Сочи полетели мальчишки и получил авоську мячей, а тогдашний президент премьер-лиги Прядкин — тонну хейта. Смотрелся матч действительно дико. Повторения никто не хотел, но следующий случай наступил почти сразу — перенесли встречу «Краснодар» — «Динамо».

 
Футболисты &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» забило 12 мячей армейцам. Смолов начал с дубля

Процедура работала так. Хоть один отрицательный тест — вся команда закрывается на двухнедельный карантин, теряя форму и пропуская матчи.

Совершенно очевидно, что по федеральным стандартам Роспотребнадзора чемпионат России проведен быть не мог — на четыре встречи в туре приходилось бы столько же «технарей». Это в лучшем случае. При этом делать исключения для спорта в плане контактных групп Роспотребнадзор также не собирался — это вызвало бы миллион вопросов у других отраслей.

Гильермо Варела. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Гильермо Варела.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

В итоге, по моим данным, сошлись на компромиссном и негласном варианте, который и позволил проводить матчи РПЛ почти без срывов. При внутреннем контроле собственными тестами если у кого-то обнаруживается положительный результат, то этот футболист изолируется. Далее ему проводится официальное тестирование (уже не вместе с командой, так что на вопрос с контактной группой закрываются глаза), человек уходит на карантин. Выздоровел, сдал отрицательный тест — вперед, на поле.

Схема совершенно разумная, рабочая, с нынешним опытом жизни в условиях коронавируса, думаю, она никому не кажется криминальной. Практика показала, что после изоляции одного больного футболиста с остальной командой ничего страшного не случается, поэтому смысла в ее изоляции на две недели нет никакого.

 
27&nbsp;июня. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:0. Болельщики бело-голубых. Ковид-дружба РПЛ с клубами. Почему это плохо

При этом, чтобы не плодить лишних разговоров о контактных группах, клубы не объявляли о случаях ковида. Максимум — сомнительный тест, а чаще — травма, приболел. Так оно всем спокойнее и надежнее.

За полтора года многое меняется, на первый план выходит омикрон, карантин сокращен с двух до одной недели. Пришла, наверное, пора вносить изменения в ковид-регламент в РПЛ. И тогда, возможно, о положительных тестах станет можно говорить открыто.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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