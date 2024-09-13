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Судейство

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«Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова

Президент РФС Дюков ответил на вопрос о возвращении России к международным турнирам
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Президент РФС ответил на актуальные вопросы о российском футболе.

12 сентября в «Лужниках» начались финальные матчи Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Это часть проекта РФС «Футбол в школе». В финальных соревнованиях примут участие 2160 детей из 59 регионов России, 96 команд мальчиков и 64 команды девочек.

Президент РФС Александр Дюков поучаствовал в открытии финальных матчей, а после ответил на вопросы об актуальных событиях в российском футболе.

— Можно ли говорить после поездки сборной России во Вьетнам, что в Азию РФС переходить точно не стоит?

— Мы ставили перед собой задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Как я сказал, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях.

— Какую обратную связь от игроков и Валерия Карпина вы получили по итогам путешествия во Вьетнам?

— Было видно по телевизионной картинке, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я ее получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных, потому что достаточно жарко и высокая влажность, но многие страны живут и играют в футбол в таких условиях. На поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча.

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— Что можете сказать сейчас по соперникам сборной России на октябрь и ноябрь? Много разговоров про Сирию, Малайзию...

— Вы знаете наш подход. Мы ведем переговоры. Только когда договоримся и поставим подписи под соглашением, тогда объявим матчи.

— Можно ли утверждать, что матчи сборной России в октябре и ноябре пройдут дома?

— Мы будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. И приоритетом для нас, конечно, является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков.

— Недавняя встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем спровоцировала еще большее количество вопросов. Не все клубы остались довольны. Не считаете, что вам следует вмешаться?

— Общение полезно всегда, я только приветствую такие встречи. Считаю, что они должны быть регулярными. И Милорад сказал об этом клубам.

Претензии к судьям будут всегда, но мы видим, что с приходом Мажича количество ошибок снижается.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич.
Фото Михаил Шапаев, РФС

— Когда УЕФА вернется к обсуждению допуска российских юношеских и молодежных команд в турниры под эгидой союза? Каковы наши шансы на положительное решение вопроса?

— Осенью возобновляются футбольные сезоны — в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону.

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
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