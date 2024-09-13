«Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова
12 сентября в «Лужниках» начались финальные матчи Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Это часть проекта РФС «Футбол в школе». В финальных соревнованиях примут участие 2160 детей из 59 регионов России, 96 команд мальчиков и 64 команды девочек.
Президент РФС Александр Дюков поучаствовал в открытии финальных матчей, а после ответил на вопросы об актуальных событиях в российском футболе.
— Можно ли говорить после поездки сборной России во Вьетнам, что в Азию РФС переходить точно не стоит?
— Мы ставили перед собой задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Как я сказал, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях.
— Какую обратную связь от игроков и Валерия Карпина вы получили по итогам путешествия во Вьетнам?
— Было видно по телевизионной картинке, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я ее получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных, потому что достаточно жарко и высокая влажность, но многие страны живут и играют в футбол в таких условиях. На поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча.
— Что можете сказать сейчас по соперникам сборной России на октябрь и ноябрь? Много разговоров про Сирию, Малайзию...
— Вы знаете наш подход. Мы ведем переговоры. Только когда договоримся и поставим подписи под соглашением, тогда объявим матчи.
— Можно ли утверждать, что матчи сборной России в октябре и ноябре пройдут дома?
— Мы будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. И приоритетом для нас, конечно, является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков.
— Недавняя встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем спровоцировала еще большее количество вопросов. Не все клубы остались довольны. Не считаете, что вам следует вмешаться?
— Общение полезно всегда, я только приветствую такие встречи. Считаю, что они должны быть регулярными. И Милорад сказал об этом клубам.
Претензии к судьям будут всегда, но мы видим, что с приходом Мажича количество ошибок снижается.
— Когда УЕФА вернется к обсуждению допуска российских юношеских и молодежных команд в турниры под эгидой союза? Каковы наши шансы на положительное решение вопроса?
— Осенью возобновляются футбольные сезоны — в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1